中國「戰狼外交」已行不通，王毅身兼三職面臨巨大挑戰
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在新冠疫情結束以後，中國需要重新融入世界，改善同西方國家之間的關係，戰狼外交已被緩行。在新的條件下，中國外交需要的不僅是戰狼，更需要靈活柔軟的外交身段和手腕。作為擁有40多年外交經驗的老將，面臨中國外交不斷變化的內部外部需求，王毅面臨的挑戰是巨大的。
文：孫韻（美國智庫史汀生中心東亞項目共同主任，中國項目主任，布魯金斯客座研究員）
7月25日北京正式宣布免去秦剛的外交部長職務，任命王毅接棒。雖然關於秦剛免職的真實原因也許很久都不會有確定的答案，但是中國外交這部龐大的官僚機器不會為某個人駐足，而總是要向前推進。
在中國外交換將之後，外部觀察人士的一個核心關切集中在中國外交未來的走向。大家擔憂最多的是：中國外交人事佈局的不穩定和變化，是否會影響到今（2023）年年初以來中國所確定的一系列外交重點和優先事項，尤其是改善同外部世界，包括美國之間的關係問題。
外長換人不影響中國外交方向
了解中國外交決策和機構運作的觀察人士都知道，中國的外交政策並不是由外交部或者外交部長來制定或者協調的。中央外事工作委員會負責領導中國共產黨和中華人民共和國的外事工作，實際上擁有中國外交的決策權，同時負責涉及外交外事的內部協調工作，中央外事辦公室（簡稱中央外辦）是它的辦事機構。外交部作為外事部門之一，受中央外事工作委員會的領導。
更通俗的一種解釋是，外交部主要是外交政策的執行機構，執行來自黨中央的外交決策。在目前的中國政治體制中，最高領導人對外交政策具有核心的決定性影響。因此，只要最高領導人對外交格局的判斷和外交工作的設想沒有發生變化，外交部部長人選的變更並不會對中國外交的方向和重點產生重大影響。
對於2023年下半年的中國外交來說，核心仍然延續著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束以來的外交工作重點：元首外交、服務經濟發展和對外開放、在經歷了三年的疫情隔離以後重新融入世界。
尤其考慮到中國經濟復甦的需要和前景，中國迫切需要改善同外部世界，尤其是以美國為首的發達國家之間的關係。這一點從去年11月印尼峇里島峰會期間的兩國元首外交，以及近期美中之間不斷的高層訪問中可見一斑。雖然這一進程由於2月的氣球事件幾乎延遲了4個月的時間，但是在今年下半年緊鑼密鼓，仍然有機會實現年初確定的任務。
改善美中關係的一個核心內容在於元首外交，即在今年11月的舊金山亞太經合組織領導人峰會期間實現習近平對美國的訪問。作為中國外交2023年的最重大事件之一，這也是中國急需任命新外交部長的原因之一，元首外交需要外交部門工作層級的充分鋪墊，尤其是需要外交部長訪美確定一系列細節，外交部長缺位是不可想像的。
考慮到元首外交和習近平訪美的需要，美中關係改善的大趨勢在中國外交部換將之後仍會得以延續。
8月份美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）預期將率團訪華，鑑於大部分的美國對華出口管制都由商務部負責，此次訪問也許是真正測試美中關係能否實現突破的試金石。在雙方制裁與反制裁的拉鋸戰中，最近都有一些積極的信號傳來，包括美方有可能取消一些涉及中國公安部和禁毒部門的制裁，而中方將提高在芬太尼問題上的合作。
在兩軍交流的問題上，關於如何解決美國對國防部長李尚福的制裁問題上也有新的討論——解除對中國國防部長的制裁也許可以構成他訪美或者同美國防長會面的理由，但並不是恢復美中兩軍工作層級交流的前提條件。近期，雙方對於年內恢復兩軍交流似乎都有了一定信心和預期。作為美中關係改善的另一個關鍵內容，兩軍交流也許指日可待。
美中關係改善空間與可能有限
作為中國外交的一員老將，王毅身兼三職：中共中央政治局委員、中央外辦主任和外交部長。類似的人事安排並非沒有先例，新中國成立以來周恩來兼任總理和外交部長將近十年時間（1949－1958），在1993年到1998年間錢其琛也同時兼任副總理、政治局委員和外交部長職務。
王毅的外交功底深厚，又是目前中國外交系統最高級的副國級官員，由他代替秦剛，對內能夠穩定人心、確定方向；對外能夠順利接盤、利用多年積累的外交人脈推進中國外交的下一步工作。
如果說外部世界有什麼擔憂，也許唯一的就是王毅過去多年積累下「戰狼外交」的赫赫威名。在新冠疫情結束以後，中國需要重新融入世界，改善同西方國家之間的關係，戰狼外交已被緩行。在新的條件下，中國外交需要的不僅是戰狼，更需要靈活柔軟的外交身段和手腕。作為擁有40多年外交經驗的老將，面臨中國外交不斷變化的內部外部需求，王毅面臨的挑戰是巨大的。
2023年的中國外交格局也許已經確定，但是重大的不確定性和外部風險已經在醞釀中。2024年美中之間至少會面臨兩場大選的挑戰：1月份的台灣總統選舉和11月的美國大選。
從台灣大選來講，考慮到國民黨目前在民調中不盡如人意的表現、民進黨的領先地位和民眾黨後來居上的猛烈勢頭，民進黨很有可能實現第三任期執政，這意味著台灣在可以預見的未來會同中國期望的方向漸行漸遠，而中方一定會採取一系列政策進行反制，導緻美中在「脅迫」和「反脅迫」之間出現進一步鬥爭。
至於美國大選期間，觀察人士普遍認為中國仍然會是美國大選中的重要議題，但是候選人之間競爭的角度只會是誰對中國更強硬，因此2024年美中改善關係的餘地和可能性都會非常有限。
- 美國之音編者按：這是孫韻為美國之音撰寫的評論文章。這篇特約評論不代表美國之音的觀點。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：孫韻：換將之後的中國外交
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號