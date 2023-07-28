俄非峰會：普亭贈非洲6國萬噸糧食，欲取代烏克蘭糧食出口地位
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普亭在退出《黑海穀物協議》後，透過本次的俄非峰會，來建立俄國與非洲國家間的糧食供應鏈，並將烏克蘭排除在全球糧食市場之外。而莫斯科過去變曾經透過提供糧食做為誘因，與非洲國家建立盟友關係，以減少俄烏戰爭開打後，西方制裁對俄國的影響。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與非洲17國領袖，於7月27、28日，在俄羅斯聖彼得堡舉行暌違3年的俄非峰會。在俄羅斯退出《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative）後，外界關注此舉對非洲糧食安全可能的影響，而糧食議題也成為此次俄非峰會討論的要點之一。
儘管面臨來自西方的出口制裁，普亭在昨（27）日宣布，將會在未來3到4個月內，免費提供2萬5000噸至5萬噸的糧食，給布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國，以及厄立垂亞這6個國家。
《外交政策》指出，這6個接受免費糧食的國家並非隨機挑選的，俄羅斯提供糧食援助的背後，其實有著政治佈局上的考量。獲得糧食的馬利與中非共和國，是俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的據點，而索馬利亞則是俄羅斯在聯合國會議中的盟友。
糧食供應鏈的重新建構
在《黑海穀物協議》的架構下，作為穀物與含油類種子主要出口國的烏克蘭，得以從濱黑海的3個港口出口穀物，經土耳其的博斯普魯斯海峽，運送至其他國家，而不受到來自俄羅斯的攻擊。此協議除了讓烏克蘭可以繼續出口穀物，也一定程度確保了全球的糧食安全。
不過《黑海穀物協議》在7月17日到期，而俄羅斯拒絕延長協議，代表烏克蘭無法繼續透過黑海出口穀物。此舉不但使國際小麥價格上漲，也讓非洲國家擔憂糧食短缺的可能，特別是長期受乾旱之苦的非洲之角國家（吉布地、衣索比亞、厄立垂亞與索馬利亞），可能會面臨更艱困的糧食安全困境。
《衛報》指出，普亭在退出《黑海穀物協議》、限制烏克蘭的穀物出口後，透過本次的俄非峰會，來建立俄國與非洲國家間的糧食供應鏈，並將烏克蘭排除在全球糧食市場之外。而莫斯科過去便曾經透過提供糧食做為誘因，與非洲國家建立盟友關係，以減少俄烏戰爭開打後，西方制裁對俄國的影響。
普亭於峰會的第1天發表談話表示，俄羅斯有能力代替烏克蘭，補足《黑海穀物協議》失效後，全球糧食供給的缺口。並且指控烏克蘭過去透過《黑海穀物協議》出口的糧食當中，有70％進到歐洲市場，而非糧食安全最嚴重的非洲國家。不過《外交政策》指出，根據黑海穀物協議聯合指導委員會（Black Sea Grain Initiative’s Joint Steering Committee），烏克蘭出口的小麥有65％送達發展中國家，並非如普亭所述。
烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）向《衛報》表示，俄羅斯在退出協議後，加強了對烏克蘭港口的攻擊力道。自退出協議的17號至27號，俄羅斯已經破壞了烏克蘭26個港口的基礎設施，以及5艘民船，並造成1人死亡。
新聞來源
- Declaration of the First Russia–Africa Summit
- Putin’s Desperate Play to Win Over Africa（Foreign Policy）
- Putin promises free grain to six African nations after collapse of Black Sea deal（The Guardian）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭：俄羅斯退出「黑海穀物協議」，是否將導致非洲糧食危機？
- 美國加碼軍援烏克蘭首見黑黃蜂無人機，盟國承諾支援人道掃雷；俄非峰會27日登場將討論糧食問題
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航