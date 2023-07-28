2023/07/28,
國際

俄非峰會：普亭贈非洲6國萬噸糧食，欲取代烏克蘭糧食出口地位

俄非峰會：普亭贈非洲6國萬噸糧食，欲取代烏克蘭糧食出口地位
７月27日，俄國總統普亭出席俄非峰會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

普亭在退出《黑海穀物協議》後，透過本次的俄非峰會，來建立俄國與非洲國家間的糧食供應鏈，並將烏克蘭排除在全球糧食市場之外。而莫斯科過去變曾經透過提供糧食做為誘因，與非洲國家建立盟友關係，以減少俄烏戰爭開打後，西方制裁對俄國的影響。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與非洲17國領袖，於7月27、28日，在俄羅斯聖彼得堡舉行暌違3年的俄非峰會。在俄羅斯退出《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative）後，外界關注此舉對非洲糧食安全可能的影響，而糧食議題也成為此次俄非峰會討論的要點之一。

儘管面臨來自西方的出口制裁，普亭在昨（27）日宣布，將會在未來3到4個月內，免費提供2萬5000噸至5萬噸的糧食，給布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國，以及厄立垂亞這6個國家。

《外交政策》指出，這6個接受免費糧食的國家並非隨機挑選的，俄羅斯提供糧食援助的背後，其實有著政治佈局上的考量。獲得糧食的馬利與中非共和國，是俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的據點，而索馬利亞則是俄羅斯在聯合國會議中的盟友。

黑海穀物協議

糧食供應鏈的重新建構

在《黑海穀物協議》的架構下，作為穀物與含油類種子主要出口國的烏克蘭，得以從濱黑海的3個港口出口穀物，經土耳其的博斯普魯斯海峽，運送至其他國家，而不受到來自俄羅斯的攻擊。此協議除了讓烏克蘭可以繼續出口穀物，也一定程度確保了全球的糧食安全。

不過《黑海穀物協議》在7月17日到期，而俄羅斯拒絕延長協議，代表烏克蘭無法繼續透過黑海出口穀物。此舉不但使國際小麥價格上漲，也讓非洲國家擔憂糧食短缺的可能，特別是長期受乾旱之苦的非洲之角國家（吉布地、衣索比亞、厄立垂亞與索馬利亞），可能會面臨更艱困的糧食安全困境。

《衛報》指出，普亭在退出《黑海穀物協議》、限制烏克蘭的穀物出口後，透過本次的俄非峰會，來建立俄國與非洲國家間的糧食供應鏈，並將烏克蘭排除在全球糧食市場之外。而莫斯科過去便曾經透過提供糧食做為誘因，與非洲國家建立盟友關係，以減少俄烏戰爭開打後，西方制裁對俄國的影響。

普亭於峰會的第1天發表談話表示，俄羅斯有能力代替烏克蘭，補足《黑海穀物協議》失效後，全球糧食供給的缺口。並且指控烏克蘭過去透過《黑海穀物協議》出口的糧食當中，有70％進到歐洲市場，而非糧食安全最嚴重的非洲國家。不過《外交政策》指出，根據黑海穀物協議聯合指導委員會（Black Sea Grain Initiative’s Joint Steering Committee），烏克蘭出口的小麥有65％送達發展中國家，並非如普亭所述。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）向《衛報》表示，俄羅斯在退出協議後，加強了對烏克蘭港口的攻擊力道。自退出協議的17號至27號，俄羅斯已經破壞了烏克蘭26個港口的基礎設施，以及5艘民船，並造成1人死亡。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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