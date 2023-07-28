突破認知困境，搶攻日本Podcast：具潛力的年輕世代與男性市場
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Podcast在日本的市場發展潛力大，尤其受到年輕世代及男性的高度關注。然而，欲進一步拓展觸角，提供多元且豐富的內容，並解決聽眾對於Podcast以及使用平台的認知問題，將是當前的重要議題。
突破認知困境，搶攻日本Podcast：具潛力的年輕世代與男性市場
Podcast在日本的市場發展潛力大，尤其受到年輕世代及男性的高度關注。然而，欲進一步拓展觸角，提供多元且豐富的內容，並解決聽眾對於Podcast以及使用平台的認知問題，將是當前的重要議題。
該報告由Z.com Engagement Lab執行，調查期間為2023年6月8日至6月11日。受訪者為年齡在16至60歲間的日本網路使用者，樣本數量為1320。透過數據加權處理，更真實地反映日本網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。
年輕世代與男性成為主力聽眾
在日本，26.9％的網路使用者表示他們知道「Podcast」，男性的認知度略高於女性。在年齡分布上，年輕世代的認知度較高，16歲至39歲的年齡層約有31％的人表示認識Podcast；然而，在50至60歲的年齡組，認知度只有約20％。
14.1%的日本網路使用者表示他們曾經聽過Podcast，其中5.8%的人在最近一個月持續聽Podcast，8.3%的人一個月內未聽過。最近一個月持續聽Podcast的人群中，主要是男性（男性66.3%，女性33.7%），並以16至29歲和30至39歲的年齡組為主（16~29歲21.9%，30~39歲29.9%，40~49歲31.2%，50~60歲16.9%）。
Spotify人氣最高！揭秘日本Podcast平台使用偏好
許多人表示希望未來能使用Podcast，但目前未聽的原因以「不知道Podcast是什麼」（約35％）居多，其次為「不知道要用哪個應用程式聽Podcast」（19.7％）以及「沒有時間聽Podcast」（18.6％）。
對於有聽過但最近一個月沒有聽Podcast的人群，超過一半的人表示「找不到有興趣的Podcast內容」（52.8％）。這顯示，豐富的內容將是鼓勵聽眾持續收聽的重要因素。
在Podcast平台的使用上，Spotify使用者最多，佔所有人數的47.6％，其次為Amazon Music（26.2％）、Apple Podcast（25.6％）以及Google Podcast（17.1％）。在Spotify的使用者中，16至29歲的年輕人使用率最高（54.9％），為Spotify的主要聽眾群體。
聽Podcast的動機：隨心所欲，打發時間無壓力
許多人聽Podcast的動機為「隨時隨地可以聽自己喜歡的內容」以及「可以打發時間」。這些動機在不同性別和年齡層中的聽眾間並無顯著差異。在性別上，女性較男性更偏好將Podcast作為背景音樂，男性則較女性更多將Podcast作為「獲取即時新聞等訊息」的渠道。在年齡分層上，16至30歲的年輕人較其他年齡層更偏好透過「熱門節目來追蹤流行趨勢」。
Podcast節目多元化，音樂領域最受日本聽眾喜愛
日本Podcast聽眾對於節目內容的偏好涵蓋多元，以音樂（54.5％）、電視節目/電影（36.4％）、運動（35.1％）、健康/健身（33.6％）以及新聞（31.2％）為主。音樂節目的人氣尤為突出。
此外，喜好喜劇（24.6％）、休閒娛樂（20.8％）、小說（19.5％）等節目類型的Podcast聽眾也不在少數，顯示出Podcast的需求跨足多種領域。Podcast聽眾中約八成有定期關注的節目，而所有聽眾中有六成以上的人定期聽的節目數在1至3個。
總結來說，Podcast在日本的市場潛力巨大，然而，為了能夠與更多的聽眾接軌，需要持續提供多元且充實的內容，同時也需解決聽眾不熟悉Podcast與使用平台的問題。
Z.com Engagement Lab將持續追蹤日本民眾的Podcast收聽習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023 年 6 月 8 日至 6 月 11 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲日本網路使用者
樣本數｜1,320份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航