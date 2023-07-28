突破認知困境，搶攻日本Podcast：具潛力的年輕世代與男性市場

Podcast在日本的市場發展潛力大，尤其受到年輕世代及男性的高度關注。然而，欲進一步拓展觸角，提供多元且豐富的內容，並解決聽眾對於Podcast以及使用平台的認知問題，將是當前的重要議題。

該報告由Z.com Engagement Lab執行，調查期間為2023年6月8日至6月11日。受訪者為年齡在16至60歲間的日本網路使用者，樣本數量為1320。透過數據加權處理，更真實地反映日本網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。

年輕世代與男性成為主力聽眾

在日本，26.9％的網路使用者表示他們知道「Podcast」，男性的認知度略高於女性。在年齡分布上，年輕世代的認知度較高，16歲至39歲的年齡層約有31％的人表示認識Podcast；然而，在50至60歲的年齡組，認知度只有約20％。

14.1%的日本網路使用者表示他們曾經聽過Podcast，其中5.8%的人在最近一個月持續聽Podcast，8.3%的人一個月內未聽過。最近一個月持續聽Podcast的人群中，主要是男性（男性66.3%，女性33.7%），並以16至29歲和30至39歲的年齡組為主（16~29歲21.9%，30~39歲29.9%，40~49歲31.2%，50~60歲16.9%）。

Spotify人氣最高！揭秘日本Podcast平台使用偏好

許多人表示希望未來能使用Podcast，但目前未聽的原因以「不知道Podcast是什麼」（約35％）居多，其次為「不知道要用哪個應用程式聽Podcast」（19.7％）以及「沒有時間聽Podcast」（18.6％）。

對於有聽過但最近一個月沒有聽Podcast的人群，超過一半的人表示「找不到有興趣的Podcast內容」（52.8％）。這顯示，豐富的內容將是鼓勵聽眾持續收聽的重要因素。

在Podcast平台的使用上，Spotify使用者最多，佔所有人數的47.6％，其次為Amazon Music（26.2％）、Apple Podcast（25.6％）以及Google Podcast（17.1％）。在Spotify的使用者中，16至29歲的年輕人使用率最高（54.9％），為Spotify的主要聽眾群體。

聽Podcast的動機：隨心所欲，打發時間無壓力

許多人聽Podcast的動機為「隨時隨地可以聽自己喜歡的內容」以及「可以打發時間」。這些動機在不同性別和年齡層中的聽眾間並無顯著差異。在性別上，女性較男性更偏好將Podcast作為背景音樂，男性則較女性更多將Podcast作為「獲取即時新聞等訊息」的渠道。在年齡分層上，16至30歲的年輕人較其他年齡層更偏好透過「熱門節目來追蹤流行趨勢」。

Podcast節目多元化，音樂領域最受日本聽眾喜愛

日本Podcast聽眾對於節目內容的偏好涵蓋多元，以音樂（54.5％）、電視節目/電影（36.4％）、運動（35.1％）、健康/健身（33.6％）以及新聞（31.2％）為主。音樂節目的人氣尤為突出。

此外，喜好喜劇（24.6％）、休閒娛樂（20.8％）、小說（19.5％）等節目類型的Podcast聽眾也不在少數，顯示出Podcast的需求跨足多種領域。Podcast聽眾中約八成有定期關注的節目，而所有聽眾中有六成以上的人定期聽的節目數在1至3個。

總結來說，Podcast在日本的市場潛力巨大，然而，為了能夠與更多的聽眾接軌，需要持續提供多元且充實的內容，同時也需解決聽眾不熟悉Podcast與使用平台的問題。

Z.com Engagement Lab將持續追蹤日本民眾的Podcast收聽習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab

調查日期｜2023 年 6 月 8 日至 6 月 11 日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲日本網路使用者

樣本數｜1,320份

筆者 | 關鍵議題研究中心

核稿 | Mason Lin 林孟希

*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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