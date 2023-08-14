《哲學家超圖鑑》：羅素認為「裝得進世上所有袋子的袋子」，這件事本身就有矛盾

文：富増章成

羅素（Bertrand Arthur William Russell）

分析哲學、邏輯學

使用符號邏輯學，即可辨明真偽。

國家：英國

學說：謂語邏輯學 1872～1970

著作：《數學原理》（與數學家懷海德合著）

邏輯學是什麼？

用數學來表達語言

邏輯就像思考公式，希臘哲學家亞里斯多德是邏輯學的創始者，「A等於B、B等於C，所以A就等於C。」這種三段論法就是根據亞里斯多德的理念得來的。之後，邏輯學的研究有飛躍性的進展，直到二十世紀前半，拜數學家的研究方法所賜，新的邏輯學誕生了，維根斯坦的老師羅素在這個領域留下偉大的功績。

羅素建立的邏輯學被稱為邏輯原子論，他把原子一個個連結起來，再將組合了各個命題的文章符號化，稱為符號邏輯學，後來在他與懷海德（羅素的老師）合著的《數學原理》是謂集大成。符號邏輯學分為命題邏輯學及謂語邏輯學兩類，命題邏輯學主要關注命題的肯定、否定，以及命題與命題接續的「接續符號」，進行語言的符號化。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

例如，把「現在是四月」的命題視為p，將「有開學典禮」視為q，再用表示假設的箭頭，用「→」這個「接續符號」連結起來，就形成「p→ q」的關係，意思是「假如現在是四月，就會有開學典禮」。接下來，暫且不管p或q的意思，只計算p與q符號關係的真（T）偽（F）。

而所謂「謂語邏輯學」，則是把「某某」當作主詞，將其他東西全都視為謂語的邏輯學。在謂語邏輯學中，假設有個句子是：「所有的人類都是動物」，若將這句話謂語化，就可改說成「關於所有（∀）的x，假如x都是人類（H）（→），該x就是動物（A）」，然後就可用∀x（Hx → Ax）的符號來表示。邏輯學就是運用數學算式來簡化語言，以便於思考的工具。

如何解決悖論的問題？

羅素把階級概念導入邏輯思考，藉以分析悖論的問題。所謂悖論，是指前提上看起來正確，但經實際推論後，結果卻是矛盾的。例如，自古以來一直流傳著「克里特人的悖論」這句話，假設有個克里特人說：「所有的克里特人都是騙子。」他也是克里特人，所以「所有的克里特人」應該也包括他在內。如果他的言論是真的，那麼「所有的克里特人都是騙子」便是假的，但既然他說的是「真的」，那所有人都是騙子，但卻又不包括他自己。如此這般，又會回到最初，不斷地重新循環。

羅素認為這種無限迴圈的情形之所以會發生，是因為犯了以下的謬誤：「包含了某集團所有的成員，當事人也必然身在其中。」換言之，此命題適用於全體克里特人，但敘述者本身即隸屬於該集團成員，所以產生了悖論。

羅素不但在符號邏輯學的領域很活躍，也留下各種不同的貢獻，從第一次世界大戰開始就成為一名和平反戰者，積極倡導和平運動，二戰期間也和愛因斯坦共同提出禁止核武的訴求。

練習思考：什麼是裝得進所有袋子的袋子？

我在網路上買了一個「裝得進世上所有袋子的魔法袋」，有了這個，打掃房子就更輕鬆愉快了。總之就是把所有東西塞進小袋子，最後再放入這個袋子就好啦。蛤？你說：「裝得進世上所有袋子的袋子，是否也要放進那個袋子裡嗎？」嗯，這我要看一下使用說明書耶。

就羅素的觀點來看，此人陷入怎樣的矛盾之中呢？

提示！「裝得進世上所有袋子的袋子」，這件事本身就有矛盾。

解答／解說

看似無誤的道理，其實隱藏著悖論

「裝得進世上所有袋子的袋子」應該也包含在世上的袋子裡，所以它也必須被放進袋子裡面。但要是這樣的話，這個袋子就不見了，所以還是得從「裝得進世上所有袋子的袋子」裡，取出那個「裝得進世上所有袋子的袋子」。可是這樣一來，又和「裝得進世上所有袋子的袋子」定義矛盾，便又再把它裝進去（以下重複）。在小學的教室裡，老師說：「不可以在教室裡說話。」卻有調皮鬼回嘴：「咦？老師你自己不是也在說話嗎？」這也是邏輯學要探討的題目吧。

維根斯坦（Ludwig Josef Johann Wittgenstein）

分析哲學

無法言說的事，就只能保持沉默。

國家：奧地利

學說：語言遊戲 1889～ 1951

著作：《邏輯哲學論》

哲學的難題消失了嗎？

語言的限度就是世界的限度

維根斯坦寫了《邏輯哲學論》一書後就暫時從哲學世界引退了，因為他認為這本書已經解決了哲學領域的一切問題。所謂一切的問題，感覺好像「從希臘時代蘇格拉底開始的問題，全部都解決了似的，哲學史就此終止！」

就邏輯性地分析語言本身來說，維根斯坦哲學與過去的哲學完全不同，一直以來，哲學的發展都在批判過往的哲學，例如「亞里斯多德批判柏拉圖哲學」，哲學就是以這樣的形式發展而來的。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

然而，哲學是由語言建構起來的，假如語言使用有誤，就會全盤皆錯。維根斯坦判定過去的哲學在語言使用上犯了邏輯性的錯誤，因此全部出局，也就是說「人生的目的何在？」、「生存意義何在？」、「人應該做什麼？」等這些問題，本身就充滿謬誤。

支持《邏輯哲學論》的邏輯體系就是「圖像理論」，他認為世界和語言就像銅板的正反面是無法分開的。語言和世界具有並行關係，假如語言能精確地表象世界，那麼分析語言的使用方式，就能知道對世界的理解是否正確。相反地，運用怪異的語言表現，那麼句子本身就沒有意義了。

「真的有命運嗎？」、「何謂愛？」、「為何活在世界上？」等問題，若根據「圖像理論」來看，並沒有能和語言對應的對象，所以這些問題本身就是詭異而且不具意義。如此，至今為止所有的哲學都被否定了，什麼都沒有剩下，再繼續討論過去的哲學（形上學）也沒有意義，所以在《邏輯哲學論》的最後，維根斯坦下了這個結論：「對於無法言說的事，應該保持沉默」。