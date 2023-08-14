《哲學家超圖鑑》：羅素認為「裝得進世上所有袋子的袋子」，這件事本身就有矛盾
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按照歷史上人類的思考軌跡，介紹從古代經中世紀到現當代，東西方最具代表性的60位哲學家。每位哲學家的思想僅花短短四頁篇幅，以清晰簡明的文字介紹足以影響後世的關鍵概念，充滿生活味的討論讓嚴肅的哲學變得生動活潑。
文：富増章成
羅素（Bertrand Arthur William Russell）
分析哲學、邏輯學
使用符號邏輯學，即可辨明真偽。
國家：英國
學說：謂語邏輯學 1872～1970
著作：《數學原理》（與數學家懷海德合著）
邏輯學是什麼？
- 用數學來表達語言
邏輯就像思考公式，希臘哲學家亞里斯多德是邏輯學的創始者，「A等於B、B等於C，所以A就等於C。」這種三段論法就是根據亞里斯多德的理念得來的。之後，邏輯學的研究有飛躍性的進展，直到二十世紀前半，拜數學家的研究方法所賜，新的邏輯學誕生了，維根斯坦的老師羅素在這個領域留下偉大的功績。
羅素建立的邏輯學被稱為邏輯原子論，他把原子一個個連結起來，再將組合了各個命題的文章符號化，稱為符號邏輯學，後來在他與懷海德（羅素的老師）合著的《數學原理》是謂集大成。符號邏輯學分為命題邏輯學及謂語邏輯學兩類，命題邏輯學主要關注命題的肯定、否定，以及命題與命題接續的「接續符號」，進行語言的符號化。
例如，把「現在是四月」的命題視為p，將「有開學典禮」視為q，再用表示假設的箭頭，用「→」這個「接續符號」連結起來，就形成「p→ q」的關係，意思是「假如現在是四月，就會有開學典禮」。接下來，暫且不管p或q的意思，只計算p與q符號關係的真（T）偽（F）。
而所謂「謂語邏輯學」，則是把「某某」當作主詞，將其他東西全都視為謂語的邏輯學。在謂語邏輯學中，假設有個句子是：「所有的人類都是動物」，若將這句話謂語化，就可改說成「關於所有（∀）的x，假如x都是人類（H）（→），該x就是動物（A）」，然後就可用∀x（Hx → Ax）的符號來表示。邏輯學就是運用數學算式來簡化語言，以便於思考的工具。
- 如何解決悖論的問題？
羅素把階級概念導入邏輯思考，藉以分析悖論的問題。所謂悖論，是指前提上看起來正確，但經實際推論後，結果卻是矛盾的。例如，自古以來一直流傳著「克里特人的悖論」這句話，假設有個克里特人說：「所有的克里特人都是騙子。」他也是克里特人，所以「所有的克里特人」應該也包括他在內。如果他的言論是真的，那麼「所有的克里特人都是騙子」便是假的，但既然他說的是「真的」，那所有人都是騙子，但卻又不包括他自己。如此這般，又會回到最初，不斷地重新循環。
羅素認為這種無限迴圈的情形之所以會發生，是因為犯了以下的謬誤：「包含了某集團所有的成員，當事人也必然身在其中。」換言之，此命題適用於全體克里特人，但敘述者本身即隸屬於該集團成員，所以產生了悖論。
羅素不但在符號邏輯學的領域很活躍，也留下各種不同的貢獻，從第一次世界大戰開始就成為一名和平反戰者，積極倡導和平運動，二戰期間也和愛因斯坦共同提出禁止核武的訴求。
練習思考：什麼是裝得進所有袋子的袋子？
我在網路上買了一個「裝得進世上所有袋子的魔法袋」，有了這個，打掃房子就更輕鬆愉快了。總之就是把所有東西塞進小袋子，最後再放入這個袋子就好啦。蛤？你說：「裝得進世上所有袋子的袋子，是否也要放進那個袋子裡嗎？」嗯，這我要看一下使用說明書耶。
就羅素的觀點來看，此人陷入怎樣的矛盾之中呢？
提示！「裝得進世上所有袋子的袋子」，這件事本身就有矛盾。
解答／解說
看似無誤的道理，其實隱藏著悖論
「裝得進世上所有袋子的袋子」應該也包含在世上的袋子裡，所以它也必須被放進袋子裡面。但要是這樣的話，這個袋子就不見了，所以還是得從「裝得進世上所有袋子的袋子」裡，取出那個「裝得進世上所有袋子的袋子」。可是這樣一來，又和「裝得進世上所有袋子的袋子」定義矛盾，便又再把它裝進去（以下重複）。在小學的教室裡，老師說：「不可以在教室裡說話。」卻有調皮鬼回嘴：「咦？老師你自己不是也在說話嗎？」這也是邏輯學要探討的題目吧。
維根斯坦（Ludwig Josef Johann Wittgenstein）
分析哲學
無法言說的事，就只能保持沉默。
國家：奧地利
學說：語言遊戲 1889～ 1951
著作：《邏輯哲學論》
哲學的難題消失了嗎？
- 語言的限度就是世界的限度
維根斯坦寫了《邏輯哲學論》一書後就暫時從哲學世界引退了，因為他認為這本書已經解決了哲學領域的一切問題。所謂一切的問題，感覺好像「從希臘時代蘇格拉底開始的問題，全部都解決了似的，哲學史就此終止！」
就邏輯性地分析語言本身來說，維根斯坦哲學與過去的哲學完全不同，一直以來，哲學的發展都在批判過往的哲學，例如「亞里斯多德批判柏拉圖哲學」，哲學就是以這樣的形式發展而來的。
然而，哲學是由語言建構起來的，假如語言使用有誤，就會全盤皆錯。維根斯坦判定過去的哲學在語言使用上犯了邏輯性的錯誤，因此全部出局，也就是說「人生的目的何在？」、「生存意義何在？」、「人應該做什麼？」等這些問題，本身就充滿謬誤。
支持《邏輯哲學論》的邏輯體系就是「圖像理論」，他認為世界和語言就像銅板的正反面是無法分開的。語言和世界具有並行關係，假如語言能精確地表象世界，那麼分析語言的使用方式，就能知道對世界的理解是否正確。相反地，運用怪異的語言表現，那麼句子本身就沒有意義了。
「真的有命運嗎？」、「何謂愛？」、「為何活在世界上？」等問題，若根據「圖像理論」來看，並沒有能和語言對應的對象，所以這些問題本身就是詭異而且不具意義。如此，至今為止所有的哲學都被否定了，什麼都沒有剩下，再繼續討論過去的哲學（形上學）也沒有意義，所以在《邏輯哲學論》的最後，維根斯坦下了這個結論：「對於無法言說的事，應該保持沉默」。
- 語言，因為被使用而有意義
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html