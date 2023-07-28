分科測驗數甲、化學頂標5年最低，考生8月1日開始填志願
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今年數甲、化學的頂標均有下降，為5年來最低。去（2022）年首次分科測驗的物理科被外界評為「史上最難」，今年難度下降，5標均有上升，大考中心副主任、試務召集人沈青嵩說，今年物理計算量較少，均標以上級分數增加，高分群比去年多。
112學年度分科測驗成績出爐，今（2023）年數學甲、化學科頂標均為5年最低，物理5標均有上升。考生可從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止上網選填志願，考試各科級分人數百分比累計表已由大考中心公布，採計組合成績人數累計表則可在大學考試入學分發委員會網站查詢。
大考中心今日公布112學年度分科測驗考試成績，同時寄發成績通知單與成績簡訊，並公布本次考試各科級分人數百分比累計表及5標（頂標、前標、均標、後標、底標）。
今年數甲、化學的頂標均有下降，為5年來最低。如果從鑑別度的角度來看，數學甲的「頂標－底標」和「前標－後標」比5年的級分平均分別減少0.4級分和0.6級分，不足1級分，因此鑑別度尚屬平穩；化學科的這兩項指標比5年平均分別減少4級分和3.6級分，可見鑑別度有下降。
雖然數甲頂標、前標有下降，但大考中心代理主任黃璀娟表示，綜合大考中心研究員與教師團體意見，認為試題鋪陳其實不會太困難，僅相較往年計算量很大。
去（2022）年首次分科測驗的物理科被外界評為「史上最難」，今年難度下降，5標均有上升，大考中心副主任、試務召集人沈青嵩說，今年物理計算量較少，均標以上級分數增加，高分群比去年多。
社會科的部分，歷史、地理的頂標均與去年一致，大考中心指出，歷史科的高分群與低分群和去年分科測驗接近，地理科則是高分群增加。公民的頂標比去年降2級分、前標降1級分，相較去年中間成績略高，高分群略低。
8月1日開始登記志願
考生志願登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，8月15日可至考分會網站查榜。今年總報名人數相較去年增加超過1萬3000人，考分會今日也公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。
考分會主任黃信復說明，今年共有61校、1838個系組參與分發入學招生，招生名額共有4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計2萬17名，較去年增加5582人，大幅提高約38.7%。今年分科測驗報名人數共4萬2257人，略低於分發入學招生名額，錄取率推估與去年98.94%持平。
黃信復指出，112學年度的採計組合更加多元，共有170種。考分會今日公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。
今年最低的登記標準仍落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上的考生才可參加登記，考分會建議考生可參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。考生可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問可電洽考分會（06-2362755）。
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核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航