分科測驗數甲、化學頂標5年最低，考生8月1日開始填志願

112學年度分科測驗成績出爐，今（2023）年數學甲、化學科頂標均為5年最低，物理5標均有上升。考生可從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止上網選填志願，考試各科級分人數百分比累計表已由大考中心公布，採計組合成績人數累計表則可在大學考試入學分發委員會網站查詢。

大考中心今日公布112學年度分科測驗考試成績，同時寄發成績通知單與成績簡訊，並公布本次考試各科級分人數百分比累計表及5標（頂標、前標、均標、後標、底標）。

今年數甲、化學的頂標均有下降，為5年來最低。如果從鑑別度的角度來看，數學甲的「頂標－底標」和「前標－後標」比5年的級分平均分別減少0.4級分和0.6級分，不足1級分，因此鑑別度尚屬平穩；化學科的這兩項指標比5年平均分別減少4級分和3.6級分，可見鑑別度有下降。

雖然數甲頂標、前標有下降，但大考中心代理主任黃璀娟表示，綜合大考中心研究員與教師團體意見，認為試題鋪陳其實不會太困難，僅相較往年計算量很大。

去（2022）年首次分科測驗的物理科被外界評為「史上最難」，今年難度下降，5標均有上升，大考中心副主任、試務召集人沈青嵩說，今年物理計算量較少，均標以上級分數增加，高分群比去年多。

社會科的部分，歷史、地理的頂標均與去年一致，大考中心指出，歷史科的高分群與低分群和去年分科測驗接近，地理科則是高分群增加。公民的頂標比去年降2級分、前標降1級分，相較去年中間成績略高，高分群略低。

8月1日開始登記志願

考生志願登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，8月15日可至考分會網站查榜。今年總報名人數相較去年增加超過1萬3000人，考分會今日也公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。

考分會主任黃信復說明，今年共有61校、1838個系組參與分發入學招生，招生名額共有4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計2萬17名，較去年增加5582人，大幅提高約38.7%。今年分科測驗報名人數共4萬2257人，略低於分發入學招生名額，錄取率推估與去年98.94%持平。

黃信復指出，112學年度的採計組合更加多元，共有170種。考分會今日公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

今年最低的登記標準仍落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上的考生才可參加登記，考分會建議考生可參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。考生可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問可電洽考分會（06-2362755）。

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核稿編輯：楊士範