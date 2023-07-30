堅果有「油耗味」還能吃嗎？挑選、保存有訣竅，還能避免產生黃麴毒素

每天一小把堅果，有助於補充人體所需營養成分，於是有許多人會一次買一桶堅果回家存放，每天抓一小把吃；不過有些人卻發現買回家的堅果打開來竟有「油耗味」，為什麼堅果會有油耗味產生呢？該如何挑選好的堅果、存放堅果？還有健康堅果料理學起來。

買回家的堅果有油耗味？原來可能買到劣質堅果！

營養好吃的堅果是良好的油脂來源，不少人會每天吃一小把來攝取健康油脂；也因為每顆堅果都含有豐富的油，長期直接暴露在空氣中氧化就會出現油耗味，這也就代表，會出現油耗味的堅果不是長期接觸到空氣不新鮮了，就是在製程中的環境不佳。若非因為放太久而產生油耗味，而是剛開封就有了，就有可能是買到劣質堅果，當堅果開始出現油耗味時，也意味著堅果的品質正在下降。

如何挑選品質良好的堅果？

堅果是許多追求健康的人必備的保健聖品，要如何才能挑到品質良好的堅果呢？掌握這五招，挑選好堅果不難。

選擇小包裝，一次吃完最保險

挑選包裝中含有脫氧包的，降低堅果氧化的機率。

選擇顏色偏淡、但也不要太白的堅果；太深可能是經過高溫油炸、或是放置過久，太白則有可能經過漂白處理。

選擇圓潤飽滿、皺褶少的優質堅果。

選擇天然無調味的堅果；若之後想變換口味，再依個人喜好加入天然的蜂蜜、楓糖、海鹽或椰棗等調味。

常見堅果有哪些？

堅硬外殼、油性且果仁可食用的，就會被統稱為堅果，生活中常見的堅果如夏威夷果、榛果、杏仁果、松子、腰果、開心果、花生、核桃等等都可以算是堅果，不但含有豐富的蛋白質，還含有對心血管有益的不飽和脂肪酸。

不是只有花生會產生黃麴毒素，堅果也會！妥善保存避免把毒吃下肚

許多人都知道，被世界衛生組織（WHO）列入一級致癌物之列的「黃麴毒素」，容易孳生於花生，不過可不是只有花生會產生黃麴毒素，玉米、堅果、五穀雜糧等也有產生的風險！黃麴毒素難以用高溫消滅，所以抵制黃麴毒素的不二法就是妥善保存堅果，不讓黃麴毒素有滋長的機會。保存方式依溫度、環境分成兩種：

方式一／密封冷藏保存

最佳的堅果保存方式就是密封冷藏保存，不僅可以防止氧化、保留新鮮風味，也可以避免因受潮而產生致命的黃麴毒素。

方式二／小包裝室溫保存

如果不想放冰箱，只要妥善保存，放在室溫下其實也是可以的；只要記得在取用堅果時，不要多次開開關關，如此一來堅果就容易受潮。放在陰涼乾燥的通風處、避免陽光照射也非常重要，如果能用密封袋將空氣擠出密封起來，堅果的新鮮度就能維持得更久。

什麼樣的堅果不要再吃？

新鮮的堅果口感爽脆、帶有天然的甘甜，而放置太久的堅果則會軟化，且嚐起來有苦味，這樣的堅果就不要再食用。

每天一小把堅果，做成料理更美味

堅果含有人體所需的營養成分，單吃就很健康，如果做成料理創意加分，吃起來也會更有樂趣。來看看可以和哪些料理做搭配吧！

生活需要有點甜

在堅果外層裹上一層薄薄的蜂蜜，做成甜點，是不少螞蟻人大愛的甜品之一，利用核桃、榛果等堅果做成美味甜點吧。

做成鹹食也好搭

堅果的口感清脆，且含有健康的油脂，做成鹹食料理不僅提味增色，還可以豐富口感！磨成小碎粒灑在食物外頭進烤箱烘烤，還可以呈現有如酥炸粉般的酥脆的效果。

變身沙拉好清爽

吃著健康的堅果，再加點生菜更健康一點吧！清脆的堅果和爽脆的生菜也超級搭，豐富的油脂也可以和生菜中的水分完美融合，健康不膩口。

乳類過敏者必備

還記得前陣子很夯的「植物奶」嗎？用堅果就可以製成！豆類、穀物、堅果等經過浸泡、研磨等流程產出的液體，口感、外觀類似牛奶，逐漸成為乳類過敏者的牛奶替代品，而這樣的植物奶，不用花大錢，在家就可以自製囉。常見的豆漿就是植物奶的一種！

做成果醬好滋味

想要隨時隨地都享受堅果的好滋味，卻又不想花費大把時間在料理、做甜點上，那你可以做成果醬、沙拉醬，想要吃的時候就挖一勺享受一番吧。

堅果營養價值多多，掌握挑選好堅果、正確存放方式必不可少，還可以做成料理樂趣多多。今晚選一道堅果料理為餐桌添色吧。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：有油耗味的堅果能吃嗎？挑選、存放好堅果就靠這幾招！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航