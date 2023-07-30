堅果有「油耗味」還能吃嗎？挑選、保存有訣竅，還能避免產生黃麴毒素
我們想讓你知道的是
許多人都知道，被世界衛生組織（WHO）列入一級致癌物之列的「黃麴毒素」，容易孳生於花生，不過可不是只有花生會產生黃麴毒素，玉米、堅果、五穀雜糧等也有產生的風險！黃麴毒素難以用高溫消滅，所以抵制黃麴毒素的不二法就是妥善保存堅果，不讓黃麴毒素有滋長的機會。
每天一小把堅果，有助於補充人體所需營養成分，於是有許多人會一次買一桶堅果回家存放，每天抓一小把吃；不過有些人卻發現買回家的堅果打開來竟有「油耗味」，為什麼堅果會有油耗味產生呢？該如何挑選好的堅果、存放堅果？還有健康堅果料理學起來。
買回家的堅果有油耗味？原來可能買到劣質堅果！
營養好吃的堅果是良好的油脂來源，不少人會每天吃一小把來攝取健康油脂；也因為每顆堅果都含有豐富的油，長期直接暴露在空氣中氧化就會出現油耗味，這也就代表，會出現油耗味的堅果不是長期接觸到空氣不新鮮了，就是在製程中的環境不佳。若非因為放太久而產生油耗味，而是剛開封就有了，就有可能是買到劣質堅果，當堅果開始出現油耗味時，也意味著堅果的品質正在下降。
如何挑選品質良好的堅果？
堅果是許多追求健康的人必備的保健聖品，要如何才能挑到品質良好的堅果呢？掌握這五招，挑選好堅果不難。
- 選擇小包裝，一次吃完最保險
- 挑選包裝中含有脫氧包的，降低堅果氧化的機率。
- 選擇顏色偏淡、但也不要太白的堅果；太深可能是經過高溫油炸、或是放置過久，太白則有可能經過漂白處理。
- 選擇圓潤飽滿、皺褶少的優質堅果。
- 選擇天然無調味的堅果；若之後想變換口味，再依個人喜好加入天然的蜂蜜、楓糖、海鹽或椰棗等調味。
常見堅果有哪些？
堅硬外殼、油性且果仁可食用的，就會被統稱為堅果，生活中常見的堅果如夏威夷果、榛果、杏仁果、松子、腰果、開心果、花生、核桃等等都可以算是堅果，不但含有豐富的蛋白質，還含有對心血管有益的不飽和脂肪酸。
不是只有花生會產生黃麴毒素，堅果也會！妥善保存避免把毒吃下肚
許多人都知道，被世界衛生組織（WHO）列入一級致癌物之列的「黃麴毒素」，容易孳生於花生，不過可不是只有花生會產生黃麴毒素，玉米、堅果、五穀雜糧等也有產生的風險！黃麴毒素難以用高溫消滅，所以抵制黃麴毒素的不二法就是妥善保存堅果，不讓黃麴毒素有滋長的機會。保存方式依溫度、環境分成兩種：
- 方式一／密封冷藏保存
最佳的堅果保存方式就是密封冷藏保存，不僅可以防止氧化、保留新鮮風味，也可以避免因受潮而產生致命的黃麴毒素。
- 方式二／小包裝室溫保存
如果不想放冰箱，只要妥善保存，放在室溫下其實也是可以的；只要記得在取用堅果時，不要多次開開關關，如此一來堅果就容易受潮。放在陰涼乾燥的通風處、避免陽光照射也非常重要，如果能用密封袋將空氣擠出密封起來，堅果的新鮮度就能維持得更久。
- 什麼樣的堅果不要再吃？
新鮮的堅果口感爽脆、帶有天然的甘甜，而放置太久的堅果則會軟化，且嚐起來有苦味，這樣的堅果就不要再食用。
每天一小把堅果，做成料理更美味
堅果含有人體所需的營養成分，單吃就很健康，如果做成料理創意加分，吃起來也會更有樂趣。來看看可以和哪些料理做搭配吧！
- 生活需要有點甜
在堅果外層裹上一層薄薄的蜂蜜，做成甜點，是不少螞蟻人大愛的甜品之一，利用核桃、榛果等堅果做成美味甜點吧。
- 做成鹹食也好搭
堅果的口感清脆，且含有健康的油脂，做成鹹食料理不僅提味增色，還可以豐富口感！磨成小碎粒灑在食物外頭進烤箱烘烤，還可以呈現有如酥炸粉般的酥脆的效果。
- 變身沙拉好清爽
吃著健康的堅果，再加點生菜更健康一點吧！清脆的堅果和爽脆的生菜也超級搭，豐富的油脂也可以和生菜中的水分完美融合，健康不膩口。
- 乳類過敏者必備
還記得前陣子很夯的「植物奶」嗎？用堅果就可以製成！豆類、穀物、堅果等經過浸泡、研磨等流程產出的液體，口感、外觀類似牛奶，逐漸成為乳類過敏者的牛奶替代品，而這樣的植物奶，不用花大錢，在家就可以自製囉。常見的豆漿就是植物奶的一種！
- 做成果醬好滋味
想要隨時隨地都享受堅果的好滋味，卻又不想花費大把時間在料理、做甜點上，那你可以做成果醬、沙拉醬，想要吃的時候就挖一勺享受一番吧。
堅果營養價值多多，掌握挑選好堅果、正確存放方式必不可少，還可以做成料理樂趣多多。今晚選一道堅果料理為餐桌添色吧。
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：有油耗味的堅果能吃嗎？挑選、存放好堅果就靠這幾招！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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