2023/07/29,
運動

Bronny James與Shareef O'Neal：同樣活在星爸陰影，同樣面對心臟問題

Bronny James與Shareef O'Neal：同樣活在星爸陰影，同樣面對心臟問題
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我們想讓你知道的是

小皇帝LeBron James的大兒子Bronny James在練球時突然倒下，心跳停止，幸在送醫後無大礙，但這或許對他未來的籃球之路造成影響。這也讓人不禁想另一個因為心臟問題，至今仍在苦苦掙扎的「星二代」Shareef O'Neal。

文：阿准

昨天，小皇帝LeBron James的大兒子Bronny James，在練球時突然出現倒下，一度出現心跳停止的狀況，所幸在緊急送醫後已無大礙，目前已離開加護病房。

然而這次倒下，卻讓他至今為止的努力，有可能付諸東流。

「我已經等不及要證明你們都錯了！」

身為LeBron的兒子，Bronny從小就必須面對比一般「球二代」更大的關注與壓力，畢竟比起球員的兒子，Bronny可是「皇二代」，父親是在整個NBA都有歷史定位的傳奇，那其兒子的籃球天賦自然會被放大檢視。

不過相比於父子的高中時期，Bronny的統治力顯然沒有LeBron那麼出色，雖然仍然有不錯的先天條件，可是卻沒有像當初父親那樣，在高中籃壇打出宰制的表現，甚至在高中前期，還一度被認為是「虎父犬子」的存在。

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Photo Credit: GettyImages

但是，面對外界不友善的批評，Bronny仍撐了下來，憑藉著自身的努力，在技術端持續提升，在高四賽季繳出14.1分、5.6籃板、2.4助攻的成績，並入選麥當勞全美高中最佳陣容，獲得部分籃球媒體給予他五星高中生的稱號，也獲得了一些NCAA一級名校的籃球獎學金。

這些成績也讓Bronny在選秀預測上的順位大幅上升，從原本有可能落選，到後來有機會衝擊首輪甚至樂透區。

或許有人會說這是因為他父親LeBron的名聲加持，LeBron也曾放話，如果Bronny進NBA，他這位聯盟傳奇有很高的機會會去兒子的球隊，和兒子一起打球。

這樣「選子送父」的操作，不可否認確實有對Bronny行情造成影響，但絕不可因此忽視Bronny自己的努力。而他最終選擇南加州大學，預計打完大一賽季之後投身明年的選秀，他在入學前也在自己的社群媒體發文說，要讓那些不看好他的人刮目相看。

只是，大學新賽季還沒開始，心臟的問題將為他蒙上一層陰影。

因為心臟問題導致NBA之路受挫，Bronny的案例，讓我想到了另一名「球二代」，球星「大鯊魚」Shaquille O' Neal之子Shareef O'Neal。

「這是我人生第一次，腦子裡不是在想NBA，而是恢復健康。」

在高中時期Shareef確實打出了一定的比賽成績，被運動媒體評為四星高中生，原本也是預計打完大一賽季後投身NBA，但是卻因為大一賽季被檢查出心臟異常，甚至有高機率造成生命危險，必須緊急接受手術。

術後的休息與復健，讓Shareef整整11個月離開高強度的賽事，這對一名冉冉上升的球員來說是一件很傷的事情。

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因為黃金的發展期浪費了一年，技術與對抗性可能就差了一大截，再加上以Shareef的條件，本來在強度更甚的NCAA就已不是輾壓的存在，怕病情復發與戰績考量，大學教練也不敢給Shareef太多時間，這讓他在大學的成績一落千丈，最終在選秀會面臨落選的命運。

「我一直告訴Shareef，他永遠不會成為下一個我。」

「我想要他打出自己的比賽，自己的風格。」

「幸也不幸，他不得不背負O' Neal這個名字，但他仍要創造自己的路。」

「當時的我有著不得不成功的壓力，因為我要改善自己的生活。」

「但Shareef沒有，因此我希望他能找到自己奮鬥的目標。」

目前的Shareef仍在發展聯盟等待機會，縱使上個賽季僅僅5.6分、3.2籃板、1助攻，但從心臟的陰影走出來，仍是一大進展，而Shaquille也鼓勵自己的兒子，不要被父親的成就與名聲綁架，要勇敢堅持自己選擇的道路。

相信LeBron也是這樣看待Bronny，不管會不會影響選秀順位，都不會影響LeBron對自己孩子的愛，也希望Bronny不要受傷病影響，在新的賽季打出自己的身價。

本文經阿准授權刊登，原文刊登於此
原標題：Bronny James與Shareef O'Neal未因心臟問題而停止的籃球路

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九


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