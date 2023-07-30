金庸新修版變動最劇烈的，就是《碧血劍》袁承志與青青、阿九的三角戀情

文：果子離

金庸晚年逐字逐句逐段逐章修改小說情節，改動幅度或大或小，金迷評價或正或反，修訂的終極版——新修版，爭議最大的，莫過於人物的性格，或者說得精準點，是人物的感情狀態，說得再白一點，就是由專情改為多情。

比起黃藥師、梅超風的師徒曖昧，變動最劇烈的是《碧血劍》一男二女的三角戀情。

金庸兩度改寫，都以《碧血劍》修改最多，這回最後改版，索性連愛情戲也大改特改，前面兩版（舊版、新版）袁承志獨鍾青青，對阿九（長平公主）的好感，只在心裡感覺一下就晃過去了，然而到了新修版，袁九之戀，愛到形同乾柴烈火，沒燒起來不是因為愛情成分不足，而是袁承志背負的道德包袱，承受託孤的道義，以及對青青身心狀況的擔心。

本來嘛，青青愛吃醋，吃醋成習，成為反射動作。吃醋又任性，讓袁承志頭疼，相處時並不怎麼自在，青青帶給他壓力，動輒得咎的壓力，照顧她的責任壓力，青青對他好必須回報的壓力。相反的，阿九善體人意，美麗尤有過之（但這不是重點），只要有她在身邊，就有說不出的歡喜，她任何一個微笑輕語，都足以令他回味再三。

人非草木，孰能無情，面對美麗體貼的女子，在一起時那麼自在，多次互動而無感覺是不可能的，因此原先兩版袁承志對阿九不動情的設定，便被晚年的金庸自己推翻了。金庸說的，武功可以誇張，性格一定要真實，袁九戀就是順著人物性格發展，必然的結果。

至於最後的抉擇，取義而捨情，不捨青青，犧牲阿九，也是符合袁承志的性格。若拋下青青，一走了之，並不是他的作風。

不敢為金庸所云「專情不符合現實」背書，但以與青青、阿九的相處模式，袁承志不動情是不符合現實的。有讀者不認同最新版本的情感變動，爭論袁承志是不是渣男，甚至掃到金庸，或許這是對小說人物或小說本身的專情？

然而老話一句，金庸的愛情改版，使《碧血劍》比原作更有戲劇張力，被貶稱為「金庸小說中最没存在感的男主角」，此後袁承志的形象也稍為立體一些，避免木頭化。

大俠多情，難以選擇，乾脆三妻四妾，大享齊人之福，像段譽，像韋小寶（也齊太多了），這種愛情大團圓戲碼不適用於《碧血劍》，因為青青是醋罎子。

身世飄零，自卑感重，安全感少，使青青成為袁承志眼中「她什麼都好，就是小心眼兒」的女孩，讓人又愛又憐又苦惱。

其實，發點醋，適度的嗔痴也是滿可愛的，尢其我們讀者，讀到女孩嬌嗔吃醋的敘述，還頗有閱讀的樂趣，苦頭就留給故事中的男孩去承受——袁承志用安小慧的玉簪破五行陣，青青事後醋勁大發：要破五行陣，幹嘛不用別的兵刃，一定要用她頭上的玉簪？難道我就没有簪子嗎？說完拔下自己頭上玉簪，折成兩段，摔在地上。

袁承志說他小時候遇到危難，承她媽媽相救。青青又惱了：「人家的媽媽好，在你小時候救你疼你，我可是個沒媽媽的人。」說著流下淚來。

不論心目中的情敵是誰，吃醋成自然，也都還好，但阿九出現之後就不一樣了，那是真正的情敵，是情人會被搶走的情敵，至此青青已難忍受。小說末尾，袁承志與對手決戰，被擊倒，跌落在阿九身前，阿九身撲擋劍，兩人摟來摟去，連對手都看不去：「卿卿我我，夠了嗎？」

這是《碧血劍》最大的改寫。舊版與新版，袁承志只愛青青，新修版，袁承志也狂戀阿九。原版十七回，袁承志潛進皇宮，誤入阿九寢室，緊急中躲入阿九被裡，他將金蛇劍置於兩人之間，相持以禮，到了新修版，兩人同樣隔著金蛇劍，但沒多久，情不自禁，劍拿開，人擁吻，心魂具醉。幸好他及時恢復理性，緊急煞車，只到二壘。但也夠了。這是袁承志的第一次，之前就算跟青青同處一室，不過手拉手而已。

之後兩人互動時，眼神、動作哪瞞得過青青？因此在生死決鬥後，起初青青只是繼續吃醋，問袁承志跌倒為什麼跌在阿九面前，不跌在她面前，「要是你摔在我面前，我也會不顧自己性命，撲在你身上救你。」青青越想越難受，哭了出來，突然轉身奔向崖邊，跳下去。

從嘴巴嚷嚷，到離家出走，到跳崖尋死，從對象不真具威脅性，到如今情人與情敵公開示愛，青青的自卑情結、不安全感和醋意逐步增強，到這地步，再也受不了，自認不敵，直接把自己淘汰，縱身一跳，不活了。

青青跳崖，崖下都是堅石，跌落會粉身碎骨。但金迷都知道，主要人物跳下懸崖，幾乎不會死，不是崖下有潭水，就是身子被樹叢托住。不過青青自己不知道金庸會這樣安排，死意甚堅，性子很烈。

青青「常吃醋和使小性子」，就這樣而已，但就因為這樣，愛情形成僵局，袁承志左右為難，原來立誓要照顧青青一輩子，可是有了阿九，想著阿九多，想著青青少，他内心盼望的，是跟阿九一生一世在一起，到底如何是好？

阿九對袁承志說等他十年，但魚與熊掌不能兼得，只能二選一，若辜負青青，他腦子裡閃過的是忘恩負義，負心薄倖，卑鄙無恥等字眼，若負了阿九讓她空等，他又想如此何異於禽獸？即使徒弟何惕守（何鐵手）勸他：「人生在世，小小一點兒卑卑鄙無耻，在所不免。」也沒用。

近四百年後，因為一句日劇台詞而走紅的名言：「逃避雖可恥但很有用」給了他靈感，逃避吧，袁承志心想，就算上山落草，終究不能忘情，難保有日會遠走藏邊去找阿九，不如移居海外，既遠離國恨家仇，又不致辜負青青。