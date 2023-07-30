金庸新修版變動最劇烈的，就是《碧血劍》袁承志與青青、阿九的三角戀情
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有讀者不認同最新版本的情感變動，爭論袁承志是不是渣男，甚至掃到金庸，或許這是對小說人物或小說本身的專情？然而老話一句，金庸的愛情改版，使《碧血劍》比原作更有戲劇張力，被貶稱為「金庸小說中最没存在感的男主角」，此後袁承志的形象也稍為立體一些，避免木頭化。
文：果子離
金庸晚年逐字逐句逐段逐章修改小說情節，改動幅度或大或小，金迷評價或正或反，修訂的終極版——新修版，爭議最大的，莫過於人物的性格，或者說得精準點，是人物的感情狀態，說得再白一點，就是由專情改為多情。
比起黃藥師、梅超風的師徒曖昧，變動最劇烈的是《碧血劍》一男二女的三角戀情。
金庸兩度改寫，都以《碧血劍》修改最多，這回最後改版，索性連愛情戲也大改特改，前面兩版（舊版、新版）袁承志獨鍾青青，對阿九（長平公主）的好感，只在心裡感覺一下就晃過去了，然而到了新修版，袁九之戀，愛到形同乾柴烈火，沒燒起來不是因為愛情成分不足，而是袁承志背負的道德包袱，承受託孤的道義，以及對青青身心狀況的擔心。
本來嘛，青青愛吃醋，吃醋成習，成為反射動作。吃醋又任性，讓袁承志頭疼，相處時並不怎麼自在，青青帶給他壓力，動輒得咎的壓力，照顧她的責任壓力，青青對他好必須回報的壓力。相反的，阿九善體人意，美麗尤有過之（但這不是重點），只要有她在身邊，就有說不出的歡喜，她任何一個微笑輕語，都足以令他回味再三。
人非草木，孰能無情，面對美麗體貼的女子，在一起時那麼自在，多次互動而無感覺是不可能的，因此原先兩版袁承志對阿九不動情的設定，便被晚年的金庸自己推翻了。金庸說的，武功可以誇張，性格一定要真實，袁九戀就是順著人物性格發展，必然的結果。
至於最後的抉擇，取義而捨情，不捨青青，犧牲阿九，也是符合袁承志的性格。若拋下青青，一走了之，並不是他的作風。
不敢為金庸所云「專情不符合現實」背書，但以與青青、阿九的相處模式，袁承志不動情是不符合現實的。有讀者不認同最新版本的情感變動，爭論袁承志是不是渣男，甚至掃到金庸，或許這是對小說人物或小說本身的專情？
然而老話一句，金庸的愛情改版，使《碧血劍》比原作更有戲劇張力，被貶稱為「金庸小說中最没存在感的男主角」，此後袁承志的形象也稍為立體一些，避免木頭化。
大俠多情，難以選擇，乾脆三妻四妾，大享齊人之福，像段譽，像韋小寶（也齊太多了），這種愛情大團圓戲碼不適用於《碧血劍》，因為青青是醋罎子。
身世飄零，自卑感重，安全感少，使青青成為袁承志眼中「她什麼都好，就是小心眼兒」的女孩，讓人又愛又憐又苦惱。
其實，發點醋，適度的嗔痴也是滿可愛的，尢其我們讀者，讀到女孩嬌嗔吃醋的敘述，還頗有閱讀的樂趣，苦頭就留給故事中的男孩去承受——袁承志用安小慧的玉簪破五行陣，青青事後醋勁大發：要破五行陣，幹嘛不用別的兵刃，一定要用她頭上的玉簪？難道我就没有簪子嗎？說完拔下自己頭上玉簪，折成兩段，摔在地上。
袁承志說他小時候遇到危難，承她媽媽相救。青青又惱了：「人家的媽媽好，在你小時候救你疼你，我可是個沒媽媽的人。」說著流下淚來。
不論心目中的情敵是誰，吃醋成自然，也都還好，但阿九出現之後就不一樣了，那是真正的情敵，是情人會被搶走的情敵，至此青青已難忍受。小說末尾，袁承志與對手決戰，被擊倒，跌落在阿九身前，阿九身撲擋劍，兩人摟來摟去，連對手都看不去：「卿卿我我，夠了嗎？」
這是《碧血劍》最大的改寫。舊版與新版，袁承志只愛青青，新修版，袁承志也狂戀阿九。原版十七回，袁承志潛進皇宮，誤入阿九寢室，緊急中躲入阿九被裡，他將金蛇劍置於兩人之間，相持以禮，到了新修版，兩人同樣隔著金蛇劍，但沒多久，情不自禁，劍拿開，人擁吻，心魂具醉。幸好他及時恢復理性，緊急煞車，只到二壘。但也夠了。這是袁承志的第一次，之前就算跟青青同處一室，不過手拉手而已。
之後兩人互動時，眼神、動作哪瞞得過青青？因此在生死決鬥後，起初青青只是繼續吃醋，問袁承志跌倒為什麼跌在阿九面前，不跌在她面前，「要是你摔在我面前，我也會不顧自己性命，撲在你身上救你。」青青越想越難受，哭了出來，突然轉身奔向崖邊，跳下去。
從嘴巴嚷嚷，到離家出走，到跳崖尋死，從對象不真具威脅性，到如今情人與情敵公開示愛，青青的自卑情結、不安全感和醋意逐步增強，到這地步，再也受不了，自認不敵，直接把自己淘汰，縱身一跳，不活了。
青青跳崖，崖下都是堅石，跌落會粉身碎骨。但金迷都知道，主要人物跳下懸崖，幾乎不會死，不是崖下有潭水，就是身子被樹叢托住。不過青青自己不知道金庸會這樣安排，死意甚堅，性子很烈。
青青「常吃醋和使小性子」，就這樣而已，但就因為這樣，愛情形成僵局，袁承志左右為難，原來立誓要照顧青青一輩子，可是有了阿九，想著阿九多，想著青青少，他内心盼望的，是跟阿九一生一世在一起，到底如何是好？
阿九對袁承志說等他十年，但魚與熊掌不能兼得，只能二選一，若辜負青青，他腦子裡閃過的是忘恩負義，負心薄倖，卑鄙無恥等字眼，若負了阿九讓她空等，他又想如此何異於禽獸？即使徒弟何惕守（何鐵手）勸他：「人生在世，小小一點兒卑卑鄙無耻，在所不免。」也沒用。
近四百年後，因為一句日劇台詞而走紅的名言：「逃避雖可恥但很有用」給了他靈感，逃避吧，袁承志心想，就算上山落草，終究不能忘情，難保有日會遠走藏邊去找阿九，不如移居海外，既遠離國恨家仇，又不致辜負青青。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號