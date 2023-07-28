2023/07/28,
政治

《華郵》報道美國將拒邀李家超出席APEC，分析指習近平行程或受波及

《華郵》報道美國將拒邀李家超出席APEC，分析指習近平行程或受波及
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《華郵》表示，美國白宮已決定拒絕香港特首李家超出席亞太經濟合作會議（APEC），這可能會促使習近平也不出席。不過，也有分析指出，習近平會出席峰會，因為中國經濟正大幅下滑，中國希望藉參加峰會恢復全球投資者的信心。

（中央社）《華盛頓郵報》今天（28日）引述消息表示，美國白宮已決定拒絕香港特首李家超出席11月於美國三藩市（San Francisco）舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），有分析人士指出，這可能導致中國國家主席習近平也缺席。

《華郵》（The Washington Post）今天以刊登《拜登，測試習近平，將會拒絕香港領袖出席經濟峰會》的報道指出，3名知情人士表示，美國國會內的「對華鷹派」成功施壓，白宮已決定拒讓特首李家超出席APEC。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施《國安法》，同年李家超與另外10名香港官員被美國制裁。2022年李家超成為香港待首。

報道指出，雖然李家超被拒出席峰會，但香港並沒有被禁止參加峰會，其他香港官員仍可以參加。

報道形容，白宮這次的決定，是美國總統拜登努力重啟對中國關係的最新考驗。

報道引述分析人士指，這可能會促使習近平不出席APEC，而此前有報道指出，拜登與習近平可能會在APEC舉行期間會面。

不過，也有分析指出，習近平會出席峰會，因為中國經濟正大幅下滑，中國希望藉參加峰會恢復全球投資者的信心，以及向中國國內民眾展示，習近平可有效管控與美國的關係。

《香港電台》引述特首辦回應表示，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規和一貫做法，邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。

發言人說，亞太經合組織舉辦會議有一貫規則及慣例，根據主辦會議的指引，成員經濟體領導人均被邀請出席領導人非正式會議，東道主有責任向各領導人發出邀請函，為他們出席會議提供便利。

發言人認為，亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，亞太經合組織也有其規則和慣例，任何東道主都要按著這些規則和慣例邀請成員參與。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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