TNL+ 2023/07/29,
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加州南部沙漠裡的微型國家Slowjamastan，對美國極化社會的詼諧反抗

加州南部沙漠裡的微型國家Slowjamastan，對美國極化社會的詼諧反抗
Slowjamastan共和國「開國者」威廉斯（Randy Williams）｜Photo Credit: The Republic of Slowjamastan

我們想讓你知道的是

在交通法規方面，Slowjamastan共和國禁止超速，超速者需要做撿垃圾的社區服務，或是幫統治者威廉斯做腳底按摩。不過此條超速禁令有個例外，如果民眾是為了趁熱把塔可（Tacos）帶回家吃，超速駕駛就沒有關係。法律也規定不論車輛有沒有在移動，都不可以把腳翹到儀表板上，違者需清潔儀表板，且30天內不得開車出門。

文：賴明君

在美國加州南部的沙漠裡、第78號公路旁，有名男子在2021年，以1萬9000美元（約新台幣59萬5228元）的價格，買下了11.07英畝（約4.5公頃）的土地，在此成立了一個微型國家：Slowjamastan共和國，並於同年宣布自美國獨立。Slowjamastan共和國擁有自己的首都、法律、貨幣以及語言，而民眾若想要成為共和國的公民，只需要上他們的官方網站登記並付款即可。

在世界各地遊歷多國的46歲加州DJ威廉斯（Randy Williams），由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）使出國旅遊變得十分困難，因此決定在加州南部買下一塊地，成立新的國家，好讓自己能夠「出國旅遊」。威廉斯將國家的政體設置為獨裁統治，而他自己則是共和國的蘇丹統治者（sultan）。

Slowjamastan共和國成立於2021年的9月16日，並在同年12月1日宣布自美國獨立。威廉斯表示已經寄送電子郵件給美國總統拜登（Joe Biden），告知他Slowjamastan共和國獨立的事實，威廉斯也寄信給聯合國，通知他們世界上有一個新國家成立。不過不論是美國總統亦或是聯合國，目前都沒有回覆威廉斯的信件。

Slowjamastan共和國介紹

Slowjamastan共和國共有9條法律條文，對威廉斯而言，其中最重要的一項，莫過於是「洞洞鞋（Crocs）禁令」，違反此條法律的民眾，將被處以「被洞洞鞋狂打」的處罰。第2條法律則禁止民眾搞混「Your」以及「You’re」，分不出兩者差別的人，將會被逐出Slowjamastan共和國，直到他們學會如何辨別，並且通過紙本測驗。

在交通法規方面，Slowjamastan共和國禁止超速，超速者需要做撿垃圾的社區服務，或是幫統治者威廉斯做腳底按摩。不過此條超速禁令有個例外，如果民眾是為了趁熱把塔可（Tacos）帶回家吃，超速駕駛就沒有關係。法律也規定不論車輛有沒有在移動，都不可以把腳翹到儀表板上，違者需清潔儀表板，且30天內不得開車出門。

Slowjamastan共和國的官方語言為「有口音的英文」，不過這裡的「口音」指的並不是俄羅斯口音、西班牙口音，或是世界上任何一個國家的人說英文時的口音。共和國所指定的「口音」，是無法辨識說話者母語的口音。因此若要學會Slowjamastan共和國的官方語言，就需要確定自己說英文時，帶有不屬於任何既存國家的特殊口音。

國家成立的要素

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