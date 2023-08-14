藍博洲《幌馬車之歌》：蔣碧玉——從「蔣渭水的女兒」到「基隆中學校長鍾浩東夫人」

我們想讓你知道的是
書寫是面對過去與未來的開始，報導文學家藍博洲永不止息的「尋找鍾浩東之旅」。全面重建歷史的事實需要時間，不只是受訪者的時間、寫作者的時間，更重要的是這個社會傾聽與理解的時間。
文：藍博洲
〈蔣姑娘的餘生〉
（前略）
撥雲見日
為了「和平民主的鮮花開」與「自由幸福的日子來」，作為台灣抗日前輩蔣渭水的女兒，年輕時候的蔣碧玉就以奔赴大陸前線的實際行動，延續了渭水先生的遺志。一九五○年，她的丈夫鍾浩東，又為了中國整個民族的解放與社會主義的理想，而在國民黨的槍口下犧牲了。這之後，她幾乎在台灣社會銷聲匿跡了四十年之久。然而，台灣人民並沒有忘記她。她也從來沒有忘記此生未竟的志願。
一九八七年七月十日，台灣民眾黨建黨六十週年的那一天，這位曾經為了抗日而棄捨愛子，前後兩次在海峽兩岸各坐過國民黨半年牢，並且在五○年代的左翼肅清時喪夫的先烈之女，終於又再以「蔣渭水的女兒」的身分出現在台灣社會運動的舞台上。
蔣渭水是蔣碧玉的舅舅。她的生母是他的么妹。她的生父戴旺枝，家裡很有錢，是渭水先生非常要好的朋友，所以一手撮合他和么妹的婚姻。戴旺枝長期在幕後支持蔣渭水從事抗日民族解放運動。因為這樣，一九二一年農曆一月十日，蔣碧玉在台北市太平町二丁目（今延平北路二段）蔣渭水開設的大安醫院出生。十月十七日，蔣渭水與台灣的進步知識分子和開明紳士在台北市組成全島規模的抗日組織——台灣文化協會，有計畫地進行反殖民的文化啟蒙運動。
大安醫院是棟兩層樓的建築，樓下三間店面，分別是大安醫院、文化書局與後來的台灣民報社。寬大的二樓因此好像一家大旅社，經常有南來北往從事反日社會運動的志士住在那裡。蔣碧玉的親生父母帶著姐姐、弟弟和她一直到她六歲那年才搬到外面去住。她因為過繼給舅舅而繼續住在這裡，也因此親歷了幾件讓她印象深刻，並啟蒙她的反日民族意識的童年往事。她記得，那時候，家裡住的，吃飯的人都很多，熱鬧極了。醫院門前也經常有日本的私服警察監視。每當渭水先生因為出診的需要而購置的那輛人力車啟動時，那個警察就會認定是他出門了而騎著腳踏車緊跟在後。
因此，每逢下雨天，車伕林寶財看到蔣碧玉在走廊玩時，就叫她上車，把帆布放下來，然後拉著車，載她到圓環繞了一圈才回來。因為帆布放下來了，那個日本警察看不到裡面坐的人。可車後有個小窗，她只要稍微撥開一點帆布，就可以清楚看到外面的動態。一路上，林寶財一面拖車一面回頭問她臭狗仔有沒有跟來？當他聽她說有時，就很得意地繼續拖著車跑。日本警察也拚命地追趕著，一直到回來，看到跳下車來的是她時，就搖搖頭，一副無辜受騙的可憐樣。
在蔣碧玉的印象中，蔣渭水和他的同志們時常晚上出去演講，可到了半夜，往往卻是另一批人回來給他們拿衣服，說是又被日本鬼子抓去了。這種事，雖然已經司空見慣了，但還是教她感到憤慨。每當發生這種事的第二天，他們幾個小孩又要騙祖母說爸爸到南部演講去了。因為這樣，家裡的反日氣氛是非常濃厚的。
可是，小時候的她不懂事，有一次，在學校開完「六一七」日本始政紀念會，回到家，依然高高興興地唱著剛學會的〈始政紀念歌〉。她因此遭到一位長輩嚴厲的責罵，然後語氣沉重地跟她說：對有良知的日本人來說，「六一七」這天不應該是什麼「始政紀念日」，而是日本侵佔台灣的「恥」政紀念日。對我們台灣人來說，這一天則是我們最痛苦的悲慘之日；因為從這一天開始，日本帝國主義開始殖民統治台灣，大家應該關起門來痛哭才對。從此以後，喜愛唱歌的她再也不唱這一類的日本歌了。她的反日意識也就更加堅定了。
一九二七年元月，隨著資本主義一般的階級分化原理，作為文化啟蒙運動的台灣各階層人民統一戰線的文化協會，也因為對中國的改造的認識不同而引起「台灣是否資本主義化」的爭論，並且形成「民族運動」與「階級運動」的兩種主張而分裂。蔣渭水等主張民族運動的舊幹部退出文協，於七月十日另組台灣民眾黨。
其後，「孫中山信徒」的蔣渭水等人又隨著該黨所領導的「工友總聯盟」的鬥爭而日益左傾化，一九三一年通過為「擁護勞動者、農民、無產市民及一切貧苦民眾之經濟利益，政治自由及擴大組織」而鬥爭的階級性政綱。殖民當局遂以妨害秩序安寧為由，命令解散。八月，四十二歲英年的蔣渭水病歿，臨終前呼籲該黨同志謂：「台灣社會已進入第三期，無產階級的勝利迫在眉睫，須繼續為同胞之解放而努力。」
那年，蔣碧玉才剛滿十歲，正就讀於蓬萊女子公學校。蔣渭水病逝，家裡馬上面臨經濟的壓力，使得她原先懷抱到日本上野音樂學校深造的志願遭到阻礙。因此，蓬萊高等科畢業後，她就放棄報考第三高女的機會，報考台北帝大醫院（今台大醫院）首設的護士班，開始了她少女護士的生涯。也因此，她後來認識了為了尋索抗日救國之路而住院的鍾和鳴，並且與他走上新民主主義革命的道路。
時光荏苒！一九八七年的蔣碧玉，已經是個滿頭白髮、年近七旬的老婦人了。可她那浪漫的革命情懷，卻不曾為長年的磨難所減損。大約就在同年的秋冬之交吧，某個有陽光的午後，我在老台北大稻埕寧夏夜市對面一棟老式洋樓的陰暗的二樓，就著桌前一盞暈黃的檯燈初訪了日據時期台灣文化抗日領導人蔣渭水先生的女兒蔣碧玉女士。當訪談依序進行到她的戀愛對象時，我才知道，她竟然就是原基隆中學數學老師李旺輝先生答應要幫我引見，卻遲遲尚未落實的一九五○年十月十四日犧牲的鍾浩東鍾校長的遺孀。我也才知道，鍾浩東校長的本名叫鍾和鳴。我於是立刻把採訪主題從蔣渭水轉移到她和鍾校長共同走過的道路。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。