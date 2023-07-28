新竹女中校友連署，反對改隸陽明交通大學、成為附屬中學

國立新竹女中於今（28）日，針對陽明交通大學邀請新竹女中，改隸為其附屬高中的案件，在學校官網上發布新聞稿說明，回應來自《中央社》，關於校友連署抗議一事的詢問。

新竹女中表示，本案件依《國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點》辦理。陽明交通大學陳永富副校長於今（2023）年1月19日到校說明合作構想後，已經在新竹女中校內進行問卷調查。而在6月30召開第3次校務會議時，通過研議辦理後續改隸程序，強調並非「已同意改隸」。

改隸須由2校成立任務編組，擬訂「合作備忘錄」及「可行性、必要性及其效益評估報告」，新竹女中與陽明交通大學將蒐集教職員工生、家長會、校友會之意見。 之後再報請教育部審查評估報告，經2校校務會議成員4分之3以上出席，出席人員4分之3以上之同意通過，報教育部審核。並經教育部初審、實地訪視、複審、先行籌備、實地訪視、 複審後審議，通過後核定。

陽明交大爭取新竹女中改隸 校友連署反對

（中央社）國立陽明交通大學爭取新竹女中改隸為附屬高中，但遭新竹女中校友發起連署表達反對改隸為附中、應要辦改隸公聽會與即刻解散工作小組等訴求，盼獲更多校友、家長與師生支持。

新竹市議員廖子齊、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、藍盾永續文化有限公司負責人林秀叡、兒科醫師張淳翔、C&P國際製藥諮詢公司執行長趙致敦、新竹女中退休生物科老師劉月梅共同發起連署，反對併校。

此連署以「積極開創．促進合作，拒絕併校」為口號，提出訴求，若校方有任何併校議案，應於校內先行組成工作小組，並納入新竹女中學生代表、家長會代表與校友代表討論才周延。

連署資料指出，反對改隸理由，分別為國教署在支援教學資源上已有挹注資源，鼓勵大學及高中合作；若要培育女性STEM人才，無需只靠改隸，而是應積極開創與各大學合作關係，也不應偏重該學科，無疑忽視培養學生多元適性發展的機會。

以及，新竹縣市各高中都有高等教育資源可挹注面向，大學端應審慎思考，廣泛合作，協助新竹各高中教育優質化，獨厚單一高中尚非社會資源最佳分配方式；高中端應審慎思考，改隸後學校多了上級單位，會影響校務運作與決策機制，竹女應維持自主性，並保持與各大學合作的開放性。

連署資料指出，在閱讀完新竹女中與陽明交通大學校方意見後，可判斷，國立新竹女中在決定改隸過程中的討論，堪稱黑箱，因為在對內對外都沒有公開透明資訊，也沒有讓學生、校友與關心教育的各界市民表達意見的機會。

連署資料表示，現在已不少謠言，如竹女學生可以直升陽交大等，這樣的方式，不是民主社會公共事務運作所樂見。

廖子齊向《中央社》記者表示，近日與校友聯繫發起連署，不少校友反彈改隸，尤其是明年新竹女中已要迎接百年校慶，難以接受此消息。

廖子齊說，包含竹女學生會、校友會與陽明交大校內多名教授等，都是最近才聽聞改隸事宜，顯見推動草率、不見公開透明，下週將擇日把連署書送到竹女校長室表達訴求。

對此，陽明交通大學回應，會再和相關團體溝通。

陽明交大爭取新竹女中改隸為附屬高中，陽明交大將成立21人工作小組，並規劃竹女改隸後校名暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」。

陽明交通大學近來邀請新竹女中改隸為附屬高中，新竹女中校方於6月30日召開校務會議提案討論通過，同意辦理後續改隸程序。陽明交大將成立工作小組，撰寫計畫書，預計明（2024）年7月提報教育部，最快約2年完成相關作業。

陽明交大爭取新竹女中改隸 暫訂保留原校名

（中央社）陽明交通大學爭取新竹女中改隸為附屬高中，陽明交通大學將成立21人工作小組，並規劃竹女改隸後校名暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」。

陽明交通大學近來邀請新竹女中改隸為附屬高中，新竹女中校方於6月30日召開校務會議提案討論通過，同意辦理後續改隸程序。陽明交通大學將成立工作小組，撰寫計畫書，預計明年7月提報教育部，最快約2年完成相關作業。

陽明交通大學校方24日表示，副校長陳永富已於日前校務會議中報告邀請新竹女中成為陽明交通大學附屬高中的規劃，未來將由陽明交大教師團隊帶領高中開課，推動STEM（科學、技術、工程、藝術、數學）、工程醫學、人文藝術的特色人才培育。

陽明交通大學指出，未來也將結合該校的醫學和理工優勢，成立新竹女中醫師學程、科學家學程；也會設立國際菁英學程，培育優秀學生在高中畢業後，至陽明交大的海外姐妹校就讀，碩士可取得陽明交大及海外姐妹校的雙聯學位。

陽明交通大學規劃成立21人工作小組，包含17名學校各級主管、2名教師代表、2名學生代表；根據陽明交通大學初步規劃，由於新竹女中已近百年歷史，因此希望保留新竹女中原校名，改隸後校名暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」；合校後，2校仍維持獨立經費與人事，由竹女校長管理竹女，而非由陽明交大校長經營。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範