2023/07/28,
政治

香港民研：不再公布六四和台灣等敏感議題民調結果

香港民研：不再公布六四和台灣等敏感議題民調結果
Photo Credit: GettyImages

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香港民意研究所表示，將不再公布諸如六四事件或台灣獨立等主題的民調結果。研究所主席鍾庭耀否認此舉是在自我審查，強調這是為了「節省我們的資源和精力」，另一個原因則是民眾對相關數據的需求與日俱減。

（中央社）過去常被親中陣營攻擊的香港民意研究所昨天（27日）表示，將「與時俱進」，不再公布諸如六四事件或台灣獨立等主題的民調結果。

《法新社》報導，相關議題被北京視為禁忌。香港2019年發生大規模民主抗爭且暴力頻傳後，中國已經收緊對香港的控制。

《港區國安法》2020年生效後，諸多公民組織關閉。

香港民意研究所上個月在政府部門「建議」下，取消公布與六四事件相關的民意調查結果。

香港民意研究所主席鍾庭耀昨天宣布，從本月開始將大幅減少公開約半數民調結果，在10項調查當中的56道問卷題目，其調查結果將不公開。

受影響的調查面向從對政治團體的支持度，到諸如「您是否信任北京中央政府」這種「民族議題」。

鍾庭耀否認此舉是在自我審查，強調這是為了「節省我們的資源和精力」，另一個原因則是民眾對相關數據的需求與日俱減。

他告訴《法新社》：「我們沒有諮詢過政府…不過我們知道某些政府部門過去進行過的所謂風險評估。」香港民意研究所原定於六四週年時公布針對1989年天安門民運所作的民調，後來因港府的「風險評估」而取消。

這10個調查系列中有一項調查與六四事件有關，它詢問受訪者，1989年那場血腥鎮壓期間，中國政府處理事件作法是否適當。

其他問題則就被中國視為禁忌的台灣和西藏獨立進行評估。

鍾庭耀強調，受影響的調查仍會予以執行，但是調查結果將存放在可望於9月上線的付費資料庫中。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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