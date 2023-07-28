「我們永遠不會與俄羅斯人握手」：烏克蘭擊劍選手拒絕向俄運動員握手，比賽資格遭取消
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在擊劍比賽結束後，烏克蘭選手卡蘭走向俄羅斯對手，伸出她的佩劍——而不是她的手——不過俄羅斯選手卻將手放在胸前，似乎等著要與卡蘭握手，兩名擊劍選手以不同的姿勢站了幾秒鐘，最後卡蘭走下了賽台，稍後她得到了一張被取消資格的「黑牌」。
俄烏戰爭持續進行，而俄烏之間的矛盾也出現在體育賽事上。27日在義大利米蘭的女子擊劍世錦賽上，一名烏克蘭選手因拒絕與被她擊敗的俄羅斯對手握手，被取消世錦賽的參賽資格，這起事件引起烏克蘭政府的憤怒，呼籲國際擊劍總會（FIE）撤銷此決定。
來自烏克蘭的卡蘭（Olga Kharlan）是一名擊劍好手，她曾在世界擊劍錦標賽奪下4面個人金牌，以及2屆奧運的個人銅牌。在昨日的女子個人擊劍比賽中，她以15比7戰勝俄羅斯選手斯米諾娃（Anna Smirnova），場邊的烏克蘭運動員興奮得高喊「Slava Ukraini」（榮耀屬於烏克蘭）。
不過比賽結束後，卡蘭走向斯米諾娃，伸出她的佩劍——而不是她的手——向對手致意（此做法曾在COVID-19疫情期間取代握手，但現在已經不再適用）；不過斯米諾娃並未伸出佩劍，將手放在胸前似乎等著要與卡蘭握手，兩名擊劍選手以不同的姿勢站了幾秒鐘，最後卡蘭走下了賽台。斯米諾娃則留在賽台上近50分鐘，與不同的官員交談。
卡蘭最後得到了一張「黑牌」（意謂著因持續消極比賽而被取消比賽資格），這不僅讓她無法繼續參加個人賽以及接下來的團體賽事，也可能影響她是否能參加巴黎奧運的積分。而斯米諾娃則因為輸掉比賽，同樣無法晉級。
國際擊劍總會並未說明卡蘭被取消資格的原因，不過根據國際擊劍規則，擊劍選手在比賽結束後必須向對手敬禮並握手，如果沒有這樣做，依規定擊劍選手將被取消資格。
烏克蘭擊劍協會對卡蘭被取消資格深感憤怒，正在準備上訴。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也在推特上痛批俄羅斯選手斯米諾娃輸掉了比賽而決定透過握手這招「耍手段」，庫列巴稱「這正是俄羅斯軍隊在戰場上的表現」，他也強調卡蘭贏得比賽、展現了尊嚴，他呼籲國際擊劍總會恢復卡蘭的比賽資格，允許她繼續參賽。
曾經率團訪台的烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）也在推特上痛批，她對烏克蘭擊劍選手因為拒絕與俄羅斯選手握手而被取消世錦賽資格感到非常憤怒，她強調「我們不會與兇手握手」，也稱沒有什麼體育歸體育、政治歸政治，「沒有什麼是脫離政治的，烏克蘭人每天都被那些自認『脫離政治』的人手中殺害」。
《德國之聲》指出，卡蘭是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位正式代表烏克蘭與俄羅斯對手比賽的運動員。
「我想以某種方式表示我的尊重」，卡蘭告訴《NBC Sports》，「之前沒有烏克蘭運動員做到過（與俄羅斯選手比賽），我是第一個，我透過擊劍比賽向她（俄羅斯選手斯米諾娃）表達了我的尊重，我乾淨而公平地贏得了這場比賽。」
「我想傳達的訊息是，我們烏克蘭運動員已經準備好在運動場或跑道上面對俄羅斯人，但我們永遠不會與他們握手」，卡蘭強調。她後來表示，自己收到來自很多人的支持，包括政府、運動員、名人，還有前線的士兵，卡蘭說她知道自己做了「正確的選擇」。
烏克蘭放寬選手限制，能以「中立」身份挑戰俄羅斯選手
作為一名烏克蘭選手在戰爭期間並不容易，烏克蘭政府先前禁止烏克蘭運動員與俄羅斯和白羅斯運動員比賽，即使他們以中立身份參加比賽；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年拒絕俄羅斯運動員以中立身份參加下一屆奧運，他直言「 對俄羅斯運動員來說，白色或任何中立的旗幟都是不可能的，因為他們所有的旗幟都沾滿了鮮血。」
這樣的政策讓一些烏克蘭運動員錯失許多重要賽事。世錦賽和奧運都決定，雖然不邀請俄羅斯和白羅斯參加比賽，但該國的選手仍能以「中立」的身份進行比賽，包括波蘭、立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞等40國都提出反對。
不過在幾天前，烏克蘭政府修改了參加體育賽事指引的用詞，只禁止烏克蘭國家隊和代表俄羅斯、白羅斯的選手交手，意味著烏克蘭選手仍能以個人中立名義，與同樣以個人名義參加比賽的俄羅斯和白羅斯運動員比賽。烏克蘭選手認為這是一項明智的決定，為烏克蘭運動員參與2024奧運開路。
烏克蘭和俄羅斯選手在體育賽事中不握手的問題不僅限於擊劍—— 烏克蘭排名第二的網球明星科斯秋克（Marta Kostyuk）去年在美國網球公開賽上因拒絕與白羅斯選手在網前握手，當時獲得滿場鼓掌支持。
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核稿編輯：楊士範
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