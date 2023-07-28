《性平法》修法三讀通過：未成年師生戀全面禁止，「師對生」性平調查小組成員全部外聘

因應台版MeToo事件，立法院於休會期間加開臨時會，今（28）日三讀通過《性別平等教育法》修正草案，其中全面禁止未成年師生戀、以及成年涉及權力關係的師生戀，並且納入軍警學校及校園矯正學校，且完備性別平等教育委員會的調查處理程序。

本次《性平法》修法共有6大修正重點。教育部學生事務及特殊教育司指出，第一個重點是擴大適用學校類型，納入軍警學校、少年矯正學校為適用範圍，並將實習指導人員、學生事務創新人員納入教師及職員、工友的定義。

本次修法的第2項重點是師生戀，《性平法》增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」以規範師生戀，明定學校師長不得與未成年學生發展親密關係，即便成年，修法也增訂「不得利用不對等之權勢關係」，也就是說，與成年學生發生涉及權勢關係之師生戀將受懲。同時，教育部日後將在防治準則中，搜集性平事件、師生戀樣態，增訂「與性或性別有關專業倫理事項」，作為學校訂定相關辦法的參考。

第3項重點是加強校園性別事件防治教育宣導，及提供學生保護與協助措施，只要被害人為學生，學校就應提供心輔及資源轉介等相關協助。第4項重點是精進學校與主管機關調查處理機制，例如行為人為校長、教職員和工友時，性平事件調查小組成員應全部外聘。日前台中、嘉義、南投等地都發生嚴重的校長性騷擾事件，修法也增訂當校長涉及性別事件時，需由主管機關所設的性平會調查處理。

最後2項重點分別是強化主管機關對學校提供諮詢輔導與適法監督，以及當事人得請求懲罰性賠償金，若行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任。

修法還給被害人公平正義，學生團體呼籲性平會納入學生代表

《性平法》三讀後，民進黨立委范雲說，性騷擾的本質是權力不對等，台灣校園至今仍是師生權力很不對等的場域，這次修法的關鍵是在制度層面層層排除不對等的權力結構，還給學生被害人應有的公平正義。國民黨立委游毓蘭呼籲教育部在修訂防治準則時，能夠細膩定位校園中各種教學、輔導、行政職務，撐起完整的防護網。

立委張其祿表示，本次修法將全國各級各類型的學校，都納入法律的適用範圍，並明文規定和違反專業倫理的構成要件，且化解禁止師生戀的違憲疑慮，最重要的是把性平調查申復和救濟的流程簡化，減少曠日費時的調查及懲處的相關程序，使被害人的救濟更加完善。

近期台大公衛學院性騷擾案，性平會決議停聘3年，到教評會只剩半年，今日在范雲爭取下修法通過附帶決議，當行為人為校長、教師、職員或工友者，如果考績會或教評會將性平會懲處從重變輕，應給予被害人或其法定代理人書面陳述意見的機會。

台灣青年民主協會則指出，本次修法法仍維持各校性平會「得」納入學生代表，但過去許多學校的性別事件審議時，受害者是學生，卻僅有成人或師長的視角，缺少透過學生角度理解受害者的經歷。因此，青民協呼籲各高中職性平會納入學生代表，如此不只能納入學生的視角與意見，也能讓性平會之審議過程與決議有更高的正當性。

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核稿編輯：楊士範