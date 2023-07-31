TNL+ 2023/07/31,
中國

秦剛的情婦與習近平的女兒：她們留學西方名校，為何不愛自由愛專制？

秦剛的情婦與習近平的女兒：她們留學西方名校，為何不愛自由愛專制？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

哈佛、劍橋等西方頂級名校「破格」錄取從傅曉田到習明澤等一眾中國「嬌嬌女」，當然不是著眼於她們繳納的那一點學費，而是聲稱有更為高遠的考量——吸納新一代中國菁英青年，讓其接受西方教育，成為西方價值的支持者，進而通過他們來改變中國。但這個天真而美好的預設很快如美夢般破滅。

神隱一個月後，中國外長、國務委員、最年輕的「黨和國家領導人」秦剛，被全國人大常委會免職。官方並未說明將其免職的原因，各種小道消息漫天飛舞。

最早披露秦剛垮臺直接導火索為其包養鳳凰衛視主播傅曉田的，是多次入獄的中國資深媒體人高瑜。7月13日，高瑜在推特發文稱：「國內自媒體都是外交部長秦剛的八卦，沖淡官方表態，也把跟有關『火箭軍』的牽連拐了個大彎。（轉：秦剛出事了，25號被中紀委找過去談話，主要是和一個女的生了小孩的事，那個女的之前有別的事被抓了，說出了和秦剛的事，很多人估計秦剛至少不被用了。）」

高瑜在貼文中附上傅曉田的照片及資料。隨後，國保警察向高瑜施壓，強迫其刪去此則推文。14日晚間，高瑜發文指出：「有司上門，請他們喝了一下午的茶，推文刪了不少，沒辦法，大熱天，誰也不想來一屋子不速之客，看過我刪去推文的朋友，應該知道什麼內容犯忌。」不過，在防不勝防的網路時代，即便高瑜被迫刪去推文，中共當局也無法阻止此消息如驚濤駭浪般廣為流傳。

每一個中共官員垮臺、尤其是其私生活淫亂的消息傳出，都是高壓之下被迫沉默的中國民眾唯一的娛樂乃至狂歡——此類中共官場內鬥的「花邊新聞」無助於中共獨裁統治的改善和中國民眾自由狀況的進步，但對民眾來說畢竟是「聊勝於無」的「好消息」。

當然，秦剛出事，根本原因並非包養情婦且有私生子，也非捲入腐敗或間諜事件，而是中共高層的權力鬥爭。秦剛是習近平的嫡系，秦剛被搞臭，習近平當然難堪，由此可見習近平的統治並非穩如磐石。

幾乎每一個中共領導人及高官都有其欣賞的「女優」，此類消息半真半假，皆為民間津津有味的談資，如江澤民喜歡軍中歌星宋祖英、朱鎔基喜歡鳳凰衛視主播吳小莉、周永康的地下情人為央視主播葉迎春等。

有的領導人和高官還直接將「女優」娶近家門——習近平娶了軍中歌手彭麗媛，前人大副人大副委員長、前政治局委員張春賢娶了央視主持人李修平，前人大副委員長、前最高檢察院檢察長曹建明娶了央視主持人王小丫……

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