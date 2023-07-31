秦剛的情婦與習近平的女兒：她們留學西方名校，為何不愛自由愛專制？
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哈佛、劍橋等西方頂級名校「破格」錄取從傅曉田到習明澤等一眾中國「嬌嬌女」，當然不是著眼於她們繳納的那一點學費，而是聲稱有更為高遠的考量——吸納新一代中國菁英青年，讓其接受西方教育，成為西方價值的支持者，進而通過他們來改變中國。但這個天真而美好的預設很快如美夢般破滅。
神隱一個月後，中國外長、國務委員、最年輕的「黨和國家領導人」秦剛，被全國人大常委會免職。官方並未說明將其免職的原因，各種小道消息漫天飛舞。
最早披露秦剛垮臺直接導火索為其包養鳳凰衛視主播傅曉田的，是多次入獄的中國資深媒體人高瑜。7月13日，高瑜在推特發文稱：「國內自媒體都是外交部長秦剛的八卦，沖淡官方表態，也把跟有關『火箭軍』的牽連拐了個大彎。（轉：秦剛出事了，25號被中紀委找過去談話，主要是和一個女的生了小孩的事，那個女的之前有別的事被抓了，說出了和秦剛的事，很多人估計秦剛至少不被用了。）」
高瑜在貼文中附上傅曉田的照片及資料。隨後，國保警察向高瑜施壓，強迫其刪去此則推文。14日晚間，高瑜發文指出：「有司上門，請他們喝了一下午的茶，推文刪了不少，沒辦法，大熱天，誰也不想來一屋子不速之客，看過我刪去推文的朋友，應該知道什麼內容犯忌。」不過，在防不勝防的網路時代，即便高瑜被迫刪去推文，中共當局也無法阻止此消息如驚濤駭浪般廣為流傳。
每一個中共官員垮臺、尤其是其私生活淫亂的消息傳出，都是高壓之下被迫沉默的中國民眾唯一的娛樂乃至狂歡——此類中共官場內鬥的「花邊新聞」無助於中共獨裁統治的改善和中國民眾自由狀況的進步，但對民眾來說畢竟是「聊勝於無」的「好消息」。
當然，秦剛出事，根本原因並非包養情婦且有私生子，也非捲入腐敗或間諜事件，而是中共高層的權力鬥爭。秦剛是習近平的嫡系，秦剛被搞臭，習近平當然難堪，由此可見習近平的統治並非穩如磐石。
幾乎每一個中共領導人及高官都有其欣賞的「女優」，此類消息半真半假，皆為民間津津有味的談資，如江澤民喜歡軍中歌星宋祖英、朱鎔基喜歡鳳凰衛視主播吳小莉、周永康的地下情人為央視主播葉迎春等。
有的領導人和高官還直接將「女優」娶近家門——習近平娶了軍中歌手彭麗媛，前人大副人大副委員長、前政治局委員張春賢娶了央視主持人李修平，前人大副委員長、前最高檢察院檢察長曹建明娶了央視主持人王小丫……
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。