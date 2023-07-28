記憶體大廠美光重啟「亞太物流中心」傳落腳台中，美中對抗下「區域物流」將成新商機

在圖形處理器（GPU）雙雄輝達（Nvidia）、超微（AMD）相繼表態在台灣設立物流中心後，近日，記憶體大廠美光科技（Micron）也傳出重啟「亞太物流中心」計畫；而美中對抗的地緣政治下，供應鏈正在重塑，「區域物流」預料將成新商機。

美光重啟亞太物流中心，預定落腳台中

受惠於生成式人工智慧（Generative AI）商機大爆發，相關伺服器零組件，如晶片、散熱模組等需求攀升，除了全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）先後啟用位於苗栗竹南的先進封測六廠，也在竹科銅鑼園區中擴大產線。

受到產業帶動，美光科技確定重啟暫停的「亞太物流中心」計畫，預計今（2023）年第4季公布完整規劃案。經濟部官員向《工商時報》透露這座美光物流中心將落腳台中。

報導稱，2018年早已經規劃將新加坡亞太物流中心分散至台灣，不過期間遇到集團下，美光亞太台灣分公司（台北辦公室）、台灣美光晶圓（桃園廠）以及台灣美光記憶體（台中廠）等地職工福利金談不妥的問題，最後作罷該計畫。

事實上，電子產業的物流商機正在發酵，由於疫情後地緣政治壓力升高，也避免重蹈疫情間供應鏈中斷的問題，科技廠紛紛計畫全球在地化布局，特別強調物流的角色。

國際物流集團中菲行（Dimerco）指出，「如果在晶圓的製程中機器出現故障，損失的生產時間可能相當於數千萬美元的虧損。這就是為什麼可靠的半導體維修零件解決方案如此重要。」

中菲行表示，幾乎每個製造業者，都有用於處理設備故障時的物流解決方案，也有特別注意電子零組件特性，例如，這些維修零件較為脆弱，因此在運輸的過程中必須防止任何震動、傾斜或溫度變化。而這需要裝設特製的測量儀器，以監測變異情況。

地緣政治下，半導體物流商機正興起

除了零組件特有的運送、保存方式以外，需求預測、庫存管理也是重要的一環。半導體業內人士向我們透露疫情間，全球供應鏈中斷，一方面受限於工人、司機遭到隔離，缺乏陸上運輸人員；二來美中局勢下，許多關鍵零組件的庫存、動線不明，這些成為科技業者主動打造物流線的原因之一。

中菲行提到，半導體製造的零件可以放在生產地點，但是為了符合服務水平協議（SLA），製造商偏向將它們置入倉庫，2至4小時的服務水準協定要求庫存地點位於生產地點附近，而下一個工作日的服務水準協定則允許庫存位於主要機場附近，以便提供下一航班（NFO）的解決方案。

此外，為了配合從4小時到下一個工作日的服務水平協議，以中菲行而言，它們管理了位於其重要客戶附近的65個零件倉庫，還有為了加速通關，貨運代理會具有AEO認證及美國的CTPAT認證，將有助於加快通關速度。

最後，AI已經改變物流產業，數位供應鏈管理平台更顯重要。中菲行強調，國際運輸市場面臨多重正面及負面的變數，正面的是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的市場整合。

未來東協十國加上中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭形成全世界最大最穩定的單一市場，加上區域供應鏈的整合，對於區域貿易及運輸將有正面的影響。

業內人士強調，本次除了美光重啟在台灣的物流中心以外，輝達與超微等業者，是晶圓代工廠台積電的大客戶，也都有相關設立物流中心，可望讓台灣成為科技物流重鎮，而這些供應鏈資料、數據所衍伸的智慧物流商機，相當值得期待。

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核稿編輯：翁世航