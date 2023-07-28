2023/07/28,
印太

傳翁山蘇姬已出獄，緬甸全民盟證實已從監獄移至奈比多住宅軟禁

傳翁山蘇姬已出獄，緬甸全民盟證實已從監獄移至奈比多住宅軟禁
Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

因2021軍事政變而入獄的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，其所屬的翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟成員證實，翁山蘇姬女士已於24日晚間從監獄移轉至首都奈比多的住宅軟禁。

（中央社）全國民主聯盟一名黨員今天表示，被罷黜的緬甸民主派領袖翁山蘇姬已從監獄被移至一棟政府建築物軟禁。

翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟（National League for Democracy）一位不具名黨員今天告訴法新社：「翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）女士已於24日晚間移至高級宅邸。」

自2021年2月1日政變被軍方逮捕以來，翁山蘇姬唯一一次露面是在官方媒體發布的一張模糊照片中，她在首都奈比多（Naypyidaw）一個法院中出庭。

根據聯合國，這場政變讓緬甸陷入衝突，導致超過100萬人流離失所。

黨員也證實，翁山蘇姬已與下議院議長帝昆秒（Ti Khun Myat）會面，且可能與正在拜訪緬甸的中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍碰面。

另一政黨的消息人士也表示，翁山蘇姬已被移至位於奈比多的貴賓宅邸。

自78歲的諾貝爾得主翁山蘇姬被拘留後，許多人都相當關心她的健康狀況。特別是在軍政府法庭進行漫長的審判時，她被要求幾乎每天都須出席聽證會。

翁山蘇姬因面臨貪汙、非法持有對講機以及違反防疫規定等一系列的指控，被判入監服刑33年。

人權組織猛批，對翁山蘇姬的審判是一場騙局，目的是要將這位受歡迎的領導者逐出政治舞台。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。