TNL+ 2023/07/29,
生活

四海為家的人與沒家鄉的女生

四海為家的人與沒家鄉的女生
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

口頭上雖說不會再回去生活，但每天打開手機，總會先看當地新聞；別人問自己哪裡來，不加思索就回答這個城市的名稱。還有每天都堅持與子女講母語，教導他們寫方塊字，在他們還未被朋輩同化時記住自己的根。

與一位認識十多年的年輕英國女生談天，聊到彼此近況。

這位女生是我在英國寄宿學校認識的。那時我還在香港唸中學，得了學校徵文比賽的獎項，由學校資助到這寄宿學校交流兩星期。

初認識時，跟她說我在學德文，她很是好奇，然後跟我說她在漢諾威出生，皆因當英軍的父親當年駐紮當地，但她孩提時就回到英國，所以很遺憾沒有學到德文。

我問她來自英國哪裡，她笑笑說，她在英國並沒有hometown，因父親經常調到不同城市駐守，所以人家問她來自英國哪裡，她答不出來。她說，或許約克算是她的家鄉，因為她在這個北部城市住得最久。

我一直有與她聯絡，從早期的MSN通訊，到近年的臉書，都有看到她近況。後來我來德生活，她總是會問我在德生活如何，有甚麼值得分享之處。每次我都會寫幾句近況，說一下近來的觀察和體驗。

這女生大學畢業後，遷到英格蘭中部工作，一直到現在。對她來說，英國和德國都是有感情的地方，她卻沒有一處地方可稱為家。她在英國不同城市都住過，並度過生活不同階段，在那裡有回憶、有友伴、有歡樂、有哀怨，卻沒有家的感覺。

我在想，近年許多港人移居外地，但至少在港長大的人，都會覺得香港是家，講得出hometown在哪。

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