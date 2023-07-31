AI時代的台灣：揭露台灣民眾對人工智慧的接受度與期待
我們想讓你知道的是
在後疫情時代，台灣網民對於AI的認知和使用情況呈現積極態度。然而，我們也看見了民眾對於過度依賴科技和隱私權問題的擔憂。這些資訊對我們而言的重要性無法忽視，這將引導我們在AI發展的道路上，更著重在提升安全性、保護隱私，並透過成功的應用案例，讓民眾更加瞭解與信任AI。
AI時代的台灣：揭露台灣民眾對人工智慧的接受度與期待
在後疫情時代，台灣網民對於AI的認知和使用情況呈現積極態度。然而，我們也看見了民眾對於過度依賴科技和隱私權問題的擔憂。這些資訊對我們而言的重要性無法忽視，這將引導我們在AI發展的道路上，更著重在提升安全性、保護隱私，並透過成功的應用案例，讓民眾更加瞭解與信任AI。
此報告由Z.com Engagement Lab執行，調查期間為2023年7月15日至7月20日。受訪者為年齡在16至60歲間的台灣網路使用者，樣本數量為981。透過數據加權處理，更真實地反映台灣網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。
台灣網民對AI的看法：多數自評對AI有基本理解
台灣有94.8%的民眾表示聽過人工智慧（AI），其中男性聽過的比例略高於女性。在各年齡層中，51-60歲聽過的比例最高，比例較低的則為16-20歲的92.8%與31-40歲的92.9%。
超過半數的台灣民眾（51.3%）自評對AI有4分以上的理解程度，認為自己4分（有點理解）與3分（不太理解）的比例相當接近，平均而言，台灣民眾自評對AI的理解程度為3.51分。
過度依賴與生活便利：台灣網民面對AI的兩難與期待
台灣民眾最大的擔憂是過度依賴科技，有67.6%的民眾擔心使用AI會使人們過度依賴科技。其次是隱私被侵犯與人與人之間的互動減少，分別有61.1%與52.9%的民眾表示擔心。這顯示出個人隱私和人際交流是台灣民眾對於使用AI的主要擔憂之一。
相反地，提升生活便利是台灣民眾最期待AI能做到的，有66.9%的人表示“期待”或“非常期待”AI能在這方面有所貢獻。此外，59.7%和57.5%的人分別期待AI能促進社會進步和提升個人效率。這三個領域的期待程度皆超過五成。
台灣民眾對於AI進行重要決策的看法
對於讓AI進行重要決策，39.3%的受訪者給予4分評價，顯示人們對AI的信任程度還在觀望階段，需要更多的了解和實際應用經驗才能建立信任。
完全信任AI進行重要決策的比例較低，只有4.2%的受訪者選擇6分（完全信任）。在各年齡層中，16-30歲與31-40歲的選擇6分的比例相對較高，分別是5.3%和5.4%。
未來使用AI產品的關鍵因素：政府法規、資料透明度與充份的知識背景
在所有年齡層中，更嚴格的政府法規標準是影響人們未來是否願意採用AI產品的最大因素，有60.3%的受訪者認為這是決定的重要條件。其次是更透明的資料管理政策與更充足的AI知識背景，分別有48.4%與47.5%的受訪者認為這些是重要因素。
台灣AI使用者的首選：ChatGPT、Bing AI與Microsoft 365 Copilot
台灣民眾使用過的生成式AI應用程式前三名為ChatGPT（39.2%）、Bing AI（27.6%）與Microsoft 365 Copilot（26.2%）。在文字生成類型中，使用最多的是ChatGPT，綜合生產力工具中最多的是Microsoft 365 Copilot，圖像生成類型中最多的則是Midjourney。
在工作中使用過的生成式AI應用程式前三名分別為ChatGPT（42.7%）、Microsoft 365 Copilot（31.0%）和Bing AI（28.8%）。其次，Duet for Google Workspace（13.3%）和Bard （11.8%）也有相當一部分民眾在工作中使用，這兩個工具都是由Google開發的。
在各年齡層中，16-30歲的民眾有47.8%在工作中使用過ChatGPT，41-50歲的民眾則是最常使用Bing AI（34.1%），且較少使用Microsoft 365 Copilot（25.3%）。而在51-60歲的族群中，使用Microsoft 365 Copilot的比例是所有年齡層中最高的，達到33.8%。
此份調查報告的結果讓我們得知，針對台灣民眾對於過度依賴技術和隱私問題的主要擔憂，就由增強人工智能產品的安全和隱私功能，對於進一步推廣AI並提升其在各個領域的應用將有極大的助益。
Z.com Engagement Lab將持續追蹤台灣民眾對AI的看法並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023 年 7 月 15 日至 7 月 20 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣網路使用者
樣本數｜981份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。