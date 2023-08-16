王仁千《默默之路》：「身體」就是默劇演員的樂器、工具、鍵盤、畫布，甚至是一幅畫

我們想讓你知道的是
斑馬先生是誰？一個畫家、廚師、默劇演員，他如此介紹自己。投身在表演藝術中最不需要開口說話的默劇，他長期觀察人生百態，透過默劇教學與自己編寫默劇腳本，逐漸演繹成習慣性的向內觀照，不斷地對自己提問，回溯生命中所有坎坷與徘徊門外的迷茫心境、欲求不得的平凡情愛與匱乏的家庭溫暖。
文：王仁千
默劇的語言
默劇是用各種手勢動作作為表達的方式。雖然默劇可以表達一個想法、一種情感、一個故事，但默劇還是脫離不了文字。雖然如此，默劇還是絕不會用口語的表達方式，只能用身體語言表達文字慨念。例如：當一個演員指著另一位（意思是「你」），然後招招手示意（意思是「來」），隨即向自己面前的地板指一指（意思是「這裡」），整句就是：你來這裡。這雖然是文字敘述，但默劇演員卻是用肢體語言傳達「文字」訊息，確實將文字轉化成肢體語言。
對默劇演員來說肢體的表達，只需要做出「示意」這件事就能達到目的，所以當默劇演員用肢體傳達：「你來這裡」的時候，似乎比文字或用說的更簡潔易懂。如果一位男默劇演員想要對另一位女默劇演員傳達他愛她時，是不需要用口型說出「我愛妳」這三個字，他只須指著自己（我），然後指著自己的心（愛），最後指向對方（妳）。 所以在默劇裡，他要傳達他的愛給她的時候，絕不是超出文字的敘述範圍。
所以語言這件事，若你是只用口型不發出聲地說「我愛你」或是「I love you」，也許在一些國家，他們會看得懂，但在不是說這兩種語言的國家裡，可能就不懂你的意思了。而我們今天用肢體語言傳達「我愛你」時，我相信在世界、在這個星球上，任何地方的人都會看得懂，默劇是跨越國家的肢體語言。
虛擬物體的建構
默劇是沒有布景、沒有道具、沒有裝置的一種演出；只有運用肢體做想法與情感溝通：這樣的肢體必須被訓練、要熟練、要結實、更要有彈性、而且要栩栩如生。
你可以說「身體」就是默劇演員的樂器、工具、鍵盤、畫布，甚至是一幅畫。
假如默劇演員需要一張椅子，就會在空氣中「做出」一張椅子，然後坐上去，就像坐在真的椅子上；倘若他的故事劇情裡需要一顆球，或網球拍、一個爐 子、一頂高帽、一顆蛋、一扇鎖住的門、一個非常重的狀態⋯⋯或任何事件，他只需要在空氣中去創造這些物體或狀態，他只需要用身體精確地去建構它們，所以是不需要使用到任何真實的道具。
然而在有「道具」的演出裡，你可以真的握著咖啡杯或是威士忌的玻璃杯，但是裡面裝的不會是真的威士忌，通常是茶或是滲了水的有色糖漿；而這時，演員就必須用想像力，告訴觀眾：我喝的是威士忌？還是一杯牛奶。
這樣的想像力卻廣泛運用在默劇演出裡，默劇除了讓演員想像「我拿了一個杯子」之外，也需要想像杯子裡裝的是什麼？因為，當默劇演員全然相信自 己所想像的物體後，觀眾才會相信並接受演員所呈現出來的虛擬物體。
默劇、戲劇與舞蹈
默劇是一種寫實形式的表演，它不是舞蹈，它要求的是真實的情感以及明確的動機。默劇關心的是演出者必須像是演員的演出，而非像是舞者的演出。在舞蹈裡，情節是架構在身體的姿態上，陳述故事的方式，完全是技巧的展現；所以就敘述一個故事而言，舞者關注的問題是：「我的下一個動作要移動到哪裡？」以及「我該如何移動到那個位置？」他會問：「我應該從右上舞台移動到左下舞台嗎？」若是這樣，接下來就會思考「我該用快速移動的？還是該用跑的？也許用旋轉的？或是用彈跳的方式⋯⋯」等等的問題，因為舞姿對他們來說是非常重要的。
觀眾喜歡看的是超大跳躍的動作、超乎常人的平衡感、超凡的優雅姿態；他們想要看見超乎自己極限的肢體展現，他們想要看見優美的肢體呈現；因此故事的敘述在舞蹈來說是其次，也較為不重要。
演員則比較注重情節的發展與角色的建構。他會問：「我在做什麼？」以及「為什麼我要做這件事？」演員在找尋角色動機後，用一種對事件的意圖與行動，傳達故事的情節，演員就不像舞者，是用肢體的形式傳達。
默劇演員只會在課堂訓練時關注肢體的形式。我們會不斷地一直重複訓練肢體，讓默劇肢體動作完全內化，演出時，我們不會再思索身體的形式了，而是專注在：「我正在做什麼？」以及「為什麼我正在做這件事？」當然，在舞台上使用了所有訓練時的技巧，我們也不能忘記這一點：默劇單獨展現了用肢體溝通的極致方式與不用語言的溝通方式。但我們不可以忽視的是，當默劇演員在表演的時候開始關注技術層面的事時，他的演出就會變成是表面的、膚淺的，他的演出將不會讓觀眾感動。所以默劇演員是會讓觀眾感動的。
肢體想像的研究課題
默劇只用身體訴說故事；沒有任何裝置可讓演出增強，也沒有可以播出很大聲的擴音器；必須在有限的肢體動作裡，事先規劃好肢體的程序，所有動作都是設計好的。有幾個事項是默劇必須要做的，而且一定要將想像非常清楚地呈現給觀眾。
第一、誇誇大大所所有有的的動動作作
不論是手勢、移動或身體的反應，必須將生活裡的動作放大好幾倍。但是這些放大後的反應，絕不是只有外在表面的展演而已。就像是在所有的演出中，動作背後的動機必須是建立在真實情緒上的；所以演員是反映出自身的真實情緒經驗後，將其套用到角色的身上，默劇就是建構在這種真實的基礎上， 然後將其擴大。不只是「描繪」一種情緒，更不只是在空氣中描繪出外型而已；他必須真的經驗過這些情緒，然後才能將其誇大。反之，是無法說服觀眾的，如果演出無法讓觀眾相信，那觀眾的思緒很快就會從表演中飛走了。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。