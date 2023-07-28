【未來大人物徵選】倒數計時的招喚：如果，在實現的路上，有更多的夥伴

大家好，我是未來大人物的總召 a.k.a 家事小精靈HOW。

過去幾年，除了繼續努力促成未來大人物走出更寬廣的路以外，我同時也在內部創業。雖然我已經過了35歲，沒辦法成為未來大人物候選人，但在創業的路上，我想我也開始經歷和所有的大人物一樣的心境。

在夢想與現實中努力找可能的路，學會種種的無奈與妥協，把握每個機會，將自己的理念宣傳給更多人。

哪怕，只有1個人在聽，我們都不會放棄說話的機會。

實踐的路並不舒服，我想所有的未來大人物也都不會輕易倒下。但有時夜深人靜泡完咖啡，還是會自我懷疑，會想著「是不是其實根本沒人在乎，是自己太傻太天真」。

在2022年未來大人物的活動時，我們辦了一個同學會，邀請過去的大人物們來聚一下。籌備時因為擔心冷場，設計了很多活動。但時間還未到就看到大家熱烈的進場，什麼需要有負責帶領話題的桌長、或者安排破冰活動根本通通不需要。大家一見面就有聊不完的話，更新不完的近況。

「你也來了！」、「好久不見！」，然後是「最近都好嗎？」「最近在忙什麼？」。此起彼落的對話，在整個社創中心場地不斷迴響著。當天作為主持人的我，突然覺得我是多餘的。因為哪裡需要主持，眼前就是真真切切再真實不過的社群。

Photo Credit - 未來大人物 有什麼場合能聚集這群超級青年？就在「未來大人物同學會」真實發生著！由左至右：未來大人物評審團總召Mario、圖靈證書胡耀傑、人生好難但很好玩的SALU林子竣、山岳作家雪羊、One-Forty陳凱翔、ZAZA 眨眨眼的張維、運動員生涯規劃發展協會的曾荃鈺、法律白話文楊貴智與ROY。

有人在倡議上已經開始合作，有人在商務上已經接觸，有的夥伴提供場地，有的夥伴一起發起計畫。在現場，大家自信地邀請彼此加入各種不同的實踐計畫。

這時候，我想到Mario常掛在嘴邊的，「一個人走得快，一群人走得遠」。

什麼是未來大人物？把成功的定義還給每一個人，其實沒有所謂的成不成功，只要是努力去做到自己想做的，我們都是成功的人。當我們在說這個精神時，是充滿激情和理想的。但在這條路上，其實是會感到孤單的。所以，當2022年我看到老同學們出現的場景時，我了解原來未來大人物，是所謂的「夥伴」

從2015年開始，我們看到了好多人和團體。這些大人物們無論在提案、計畫、營運、心理素質等各方各面，一年比一年更成熟。（光是就提案時間掌握與口條就有巨大的差異了）

我想這不完全是因為上了什麼課，而是因為這些年下來，整個台灣社會提供了越來越多的空間與機會讓年輕夥伴試錯，以及讓更多的年輕同儕有彼此交流的機會。這樣的夥伴關係與夥伴社群，是我們當初沒想到的價值所在。

因為在那樣夜深人靜，讓我們願意繼續起床面對挑戰的，不完全是自己的熱情，更多的是知道自己並不孤獨。

Photo Credit - 未來大人物 加入未來大人物，你會知道你並不孤獨，正有一群勇者跟你一樣，正走在艱苦且遙遠的路上。

熱情的燃燒會消退，但只要看看身邊的夥伴，發個訊息，按個愛心，就會知道在並不遙遠的地方，也有人正努力著。於是就有了更多繼續下去的動力。

你身邊也有這樣的朋友嗎？歡迎邀請他們加入未來大人物的行列。我們也許什麼也沒提供，但我們一起，或許就是最好的鼓勵了。是的，我們一起。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan