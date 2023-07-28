【未來大人物徵選】倒數計時的招喚：如果，在實現的路上，有更多的夥伴
我們想讓你知道的是
讓我們願意繼續起床面對挑戰的，不完全是自己的熱情，更多的是知道自己並不孤獨。熱情的燃燒會消退，但只要看看身邊的夥伴，發個訊息，按個愛心，就會知道在並不遙遠的地方，也有人正努力著。於是就有了更多繼續下去的動力。你身邊也有這樣的朋友嗎？歡迎邀請他們加入未來大人物的行列。
大家好，我是未來大人物的總召 a.k.a 家事小精靈HOW。
過去幾年，除了繼續努力促成未來大人物走出更寬廣的路以外，我同時也在內部創業。雖然我已經過了35歲，沒辦法成為未來大人物候選人，但在創業的路上，我想我也開始經歷和所有的大人物一樣的心境。
在夢想與現實中努力找可能的路，學會種種的無奈與妥協，把握每個機會，將自己的理念宣傳給更多人。
哪怕，只有1個人在聽，我們都不會放棄說話的機會。
實踐的路並不舒服，我想所有的未來大人物也都不會輕易倒下。但有時夜深人靜泡完咖啡，還是會自我懷疑，會想著「是不是其實根本沒人在乎，是自己太傻太天真」。
在2022年未來大人物的活動時，我們辦了一個同學會，邀請過去的大人物們來聚一下。籌備時因為擔心冷場，設計了很多活動。但時間還未到就看到大家熱烈的進場，什麼需要有負責帶領話題的桌長、或者安排破冰活動根本通通不需要。大家一見面就有聊不完的話，更新不完的近況。
「你也來了！」、「好久不見！」，然後是「最近都好嗎？」「最近在忙什麼？」。此起彼落的對話，在整個社創中心場地不斷迴響著。當天作為主持人的我，突然覺得我是多餘的。因為哪裡需要主持，眼前就是真真切切再真實不過的社群。
有人在倡議上已經開始合作，有人在商務上已經接觸，有的夥伴提供場地，有的夥伴一起發起計畫。在現場，大家自信地邀請彼此加入各種不同的實踐計畫。
這時候，我想到Mario常掛在嘴邊的，「一個人走得快，一群人走得遠」。
什麼是未來大人物？把成功的定義還給每一個人，其實沒有所謂的成不成功，只要是努力去做到自己想做的，我們都是成功的人。當我們在說這個精神時，是充滿激情和理想的。但在這條路上，其實是會感到孤單的。所以，當2022年我看到老同學們出現的場景時，我了解原來未來大人物，是所謂的「夥伴」
從2015年開始，我們看到了好多人和團體。這些大人物們無論在提案、計畫、營運、心理素質等各方各面，一年比一年更成熟。（光是就提案時間掌握與口條就有巨大的差異了）
我想這不完全是因為上了什麼課，而是因為這些年下來，整個台灣社會提供了越來越多的空間與機會讓年輕夥伴試錯，以及讓更多的年輕同儕有彼此交流的機會。這樣的夥伴關係與夥伴社群，是我們當初沒想到的價值所在。
因為在那樣夜深人靜，讓我們願意繼續起床面對挑戰的，不完全是自己的熱情，更多的是知道自己並不孤獨。
熱情的燃燒會消退，但只要看看身邊的夥伴，發個訊息，按個愛心，就會知道在並不遙遠的地方，也有人正努力著。於是就有了更多繼續下去的動力。
你身邊也有這樣的朋友嗎？歡迎邀請他們加入未來大人物的行列。我們也許什麼也沒提供，但我們一起，或許就是最好的鼓勵了。是的，我們一起。
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。