台北捷運推共享雨傘，怎麼借、能借多久、費用多少一次看

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台北捷運公司目前正在各捷運站，設置「共享雨傘」的機台－智慧傘樁，提供民眾雨傘租借的服務。改善民眾搭捷運通勤出站後，發現站外突然開始下雨，而自己卻沒有帶到雨傘的窘境。
綜合《聯合新聞網》與《自由時報》的報導，台北捷運公司目前正在各捷運站，設置「共享雨傘」的機台－智慧傘樁，提供民眾雨傘租借的服務。預計會在8月底架設完畢，117個捷運車站，共會有266座智慧傘樁。
《自由時報》指出，台北捷運公司會按照營業額抽成20％。提供共享雨傘服務的Raingo公司，保證每年營業額最低可達1500萬元。因此台北捷運預估每年可以夠過共享雨傘，獲得300萬元的抽成收入。
租借費用
根據提供共享雨傘服務的公司Raingo的官方網站，共享雨傘的收費，依照歸還時間，分為以下幾個區間。
- 1小時：19元。
- 1小時以上～2小時：29元。
- 2小時以上～24小時：39元。
- 24小時（1日）～48小時（2日）：59元。
- 48小時（2日）～72小時（3日）：79元。
- 72小時（3日）～96小時（4日）：99元。
- 96小時（4日）～120小時（5日）：119元。
- 120小時（5日）～336小時（14日）：每日增加20元，第14日為299元。
- 預期未歸還（超過14日）：799元。
付款方式
台北捷運公司表示可以使用多元支付方式付費。
- Line Pay。
- Apple Pay。
- 信用卡。
怎麼借？
- 下載Raingo APP，並登入會員。
- 進入APP地圖畫面後，點擊「掃描」。
- 掃描捷運智慧傘樁上的QR Code。
- 確認付款方式、想使用的優惠券。
- 指示音響起後，從智慧傘樁右側取傘。
怎麼還？
- 指示音響起後，將雨傘推入智慧傘樁的左側。
- 指示音響第2次，代表成功歸還，Raingo APP也會通知歸還成功。
哪裡有共享雨傘？
- 捷運全線各站皆有共享雨傘租借服務。
如何知道租借站點還有沒有共享雨傘？
- 可以使用Raingo APP的「地圖功能」，查詢各站點剩餘的共享雨傘數量。
一次可以租幾把共享雨傘？
- 1把。
什麼時候開放租借？
- 2023年8月底。
可以在不同的站點租借、歸還嗎？
- 可以。可以甲地借，乙地還。
新聞來源
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
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