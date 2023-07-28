2023/07/28,
社會

台北捷運推共享雨傘，怎麼借、能借多久、費用多少一次看

台北捷運推共享雨傘，怎麼借、能借多久、費用多少一次看
台北捷運標誌｜Photo Credit: 台北捷運官方臉書

我們想讓你知道的是

台北捷運公司目前正在各捷運站，設置「共享雨傘」的機台－智慧傘樁，提供民眾雨傘租借的服務。改善民眾搭捷運通勤出站後，發現站外突然開始下雨，而自己卻沒有帶到雨傘的窘境。

綜合《聯合新聞網》《自由時報》的報導，台北捷運公司目前正在各捷運站，設置「共享雨傘」的機台－智慧傘樁，提供民眾雨傘租借的服務。預計會在8月底架設完畢，117個捷運車站，共會有266座智慧傘樁。

《自由時報》指出，台北捷運公司會按照營業額抽成20％。提供共享雨傘服務的Raingo公司，保證每年營業額最低可達1500萬元。因此台北捷運預估每年可以夠過共享雨傘，獲得300萬元的抽成收入。

租借費用

根據提供共享雨傘服務的公司Raingo的官方網站，共享雨傘的收費，依照歸還時間，分為以下幾個區間。

  • 1小時：19元。
  • 1小時以上～2小時：29元。
  • 2小時以上～24小時：39元。
  • 24小時（1日）～48小時（2日）：59元。
  • 48小時（2日）～72小時（3日）：79元。
  • 72小時（3日）～96小時（4日）：99元。
  • 96小時（4日）～120小時（5日）：119元。
  • 120小時（5日）～336小時（14日）：每日增加20元，第14日為299元。
  • 預期未歸還（超過14日）：799元。

付款方式

台北捷運公司表示可以使用多元支付方式付費。

  • Line Pay。
  • Apple Pay。
  • 信用卡。

怎麼借？

  • 下載Raingo APP，並登入會員。
  • 進入APP地圖畫面後，點擊「掃描」。
  • 掃描捷運智慧傘樁上的QR Code。
  • 確認付款方式、想使用的優惠券。
  • 指示音響起後，從智慧傘樁右側取傘。

怎麼還？

  • 指示音響起後，將雨傘推入智慧傘樁的左側。
  • 指示音響第2次，代表成功歸還，Raingo APP也會通知歸還成功。

哪裡有共享雨傘？

  • 捷運全線各站皆有共享雨傘租借服務。

如何知道租借站點還有沒有共享雨傘？

  • 可以使用Raingo APP的「地圖功能」，查詢各站點剩餘的共享雨傘數量。

一次可以租幾把共享雨傘？

  • 1把。

什麼時候開放租借？

  • 2023年8月底。

可以在不同的站點租借、歸還嗎？

  • 可以。可以甲地借，乙地還。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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