《重返《國史大綱》》：錢穆以西周為「帝國」的一家之言，雖然乏人信從，卻不一定有誤

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《國史大綱》的魅力延續近百年，要讀懂史學巨著，就不能不了解錢穆的思想。本書以閱讀、史料、學說為三大方向，從錢穆寫作的時代背景談到他對各朝代的史觀，第一本全方位解析《國史大綱》的微言大義。
文：游逸飛（國立中興大學歷史學系副教授）
【如何閱讀《國史大綱》——經典．學說．史料】
《國史大綱》涵攝的各家學說：勝義紛披的史論
（前略）
《國史大綱》所參考的龐大史學研究，隨著數十百年過去，逐漸地隱沒在歷史洪流裡，僅被專業領域的史家所關注。《國史大綱》的生命力卻未隨這些史學研究而去，其中國通史的典範地位反而屹立不搖，在錢先生已逝世三十多年的今日，《國史大綱》仍被新世代讀者廣泛研讀。何以得而如此？ 余英時有一個精彩的解釋：
錢先生對於原始史料的廣泛搜羅和深入整理以及他對於第二手史料（即近人論著）的吸收和商榷，使《國史大綱》成為資源最豐富的一部通史。但更重要的是錢先生從這一豐富資源中所發展出來的睿識和創見。由於所掌握的史料相當全面，更加上思之深而慮之熟，他幾乎在各方面大大小小的歷史問題上都試圖尋求自己信得過的看法。
正因如此，除了《國史大綱》引用的他人史論，錢先生自己的史論當然更加重要。限於篇幅，本節只討論《國史大綱》與「帝制中國」（Imperial China）概念的關係。
西周帝國
上節提及《國史大綱》的忠臣、東華大學黃熾霖的中國通史課綱，其各講名稱幾乎都直接錄自《國史大綱》，但有一處關鍵改動值得討論：那就是將《國史大綱》第三章〈封建帝國之創興〔西周興亡〕〉的「帝國」改成「王朝」。
或因「皇帝」一詞從秦始皇才開始使用、或因學界普遍認為大一統中央集權郡縣制國家自秦漢時期方興，所謂「帝制中國」的概念通常僅指秦至清兩千年的中國王朝，與「先秦」一詞無縫接軌。相對於秦漢以降的大一統中央集權郡縣制，西周封建制往往被學者視為一種強烈的地方分權體制，當時既無中央集權，也就沒有嚴格意義的「地方政府」。
正因如此，李峰（一九六二—） 《西周的政體》將regional與state連用，在英文語境裡頗為彆扭；也正因如此，《國史大綱》探討西周時，把「封建」與「帝國」連用，將西周王朝視作帝國，其實有悖於我們的史學常識，無怪乎黃熾霖授課時將「帝國」改成「王朝」，以便大一歷史系學生汲取一般知識。
然而錢穆以西周為帝國的一家之言，雖然乏人信從，卻不一定有誤，值得進一步分疏。嚴格來說，中文的「帝國」一詞並非「皇帝之國」的簡稱，而是英文empire的翻譯。既然如此，西周王朝是不是empire？ 此問題不能只從周天子不稱皇帝的角度否定，甚至不宜從大一統中央集權郡縣制在當時並不存在的角度加以否定，畢竟西方諸帝國本來就與中國的大一統中央集權郡縣制無涉。我們反而可以肯定兩項存在於西周王朝的帝國要素：
第一，若將周王畿與封建諸侯連在一起，西周疆域已超出中原地區，與大半個秦漢帝國面積相近。僅從疆域的角度而言，西周並不小，符合帝國通常廣土眾民的條件。
第二，《國史大綱》主張：
西周的封建，乃是一種侵略性的武裝移民與軍事佔領，與後世統一政府只以封建制為一種政區與政權之分割者絕然不同。因此在封建制度的後面，需要一種不斷的武力貫徹。〔此種形勢，正如近代國家海外殖民。〕 （上冊，頁一二○）
西周社會存在明確的征服者與被征服者，西周王朝絕非單一民族國家，反而更接近殖民帝國。這正是《國史大綱》講述西周時，捨「王朝」而就「帝國」一詞的根本原因。
錢穆這一觀察，其實與後來杜正勝《周代城邦》強調「武裝殖民」的看法如出一轍。錢穆無疑是大中國主義者，杜正勝則是臺獨史家的代表，但他們對西周王朝整體性質的理解卻高度一致。這反映學術研究自有其客觀性，我們探討某些學術問題時應該努力取得共識，至少要取得不能達成共識的共識。學者不是政治家，更不是政客，必須要有超越政治立場的學術追求。
不過錢穆與杜正勝的史學理念畢竟大相逕庭，他們對西周王朝的認識雖然多有契合，但時代到了秦漢，他們對中國史的認識便分道揚鑣、不可調和。限於題旨，本文只繼續關注錢先生的看法。《國史大綱》雖不否定皇帝制度在中國歷史上的重要性，但卻不使用「帝制中國」的概念去概括自秦至清的中國歷史。錢先生雖然願意將西周時期的中國稱為「帝國」，卻不願意用「帝國」一詞稱呼秦漢以降的中國。
《國史大綱》將西周王朝稱為「帝國」，其實並非「帝制中國」學說的延伸，反而是深層次的否定。因為這反映錢先生認為中國史的「帝國」階段只限於西周王朝與東周楚秦，自秦至清的中國史並不宜視為「帝制中國」。錢先生為了不讓中國史聯繫到專制論，盡可能地迴避了帝制、帝國之語，可謂煞費苦心。
中國式民主
那麼《國史大綱》如何概括自秦至清兩千年的中國歷史呢？ 在此我想先賣個關子，轉而討論錢穆過去很著名、很獨特的「一家之言」，那就是一九四二年他撰寫〈中國民主精神〉一文，撇開西方的選舉制度，主張傳統中國政府已具有民主精神，並非專制政體。此說即使放在今天也會被視為奇談怪論，在汲汲引進西方民主制度以救國的民初提出，更有如洪水猛獸。無怪乎錢先生當時便自嘲其說對「民主」的定義可謂「怪誕」，其說後來引發蕭公權（一八九七— 一九八一）等人非議，長期得不到擁護，斯不足怪。
（中略）
錢穆如何論述「中國式民主」？ 他主張傳統中國政府由士人組成，由科舉選拔的士人來自民間，來自民間的士人為民意的代表，使下情可以上達，傳統中國政府便可謂之「民主」。這樣的制度無論如何不是直接民主制，即使稱之為間接民主，亦難以服人。臺灣新世代讀者的民主經驗與直接民主高度契合，連不那麼直接的美國總統大選計票方式都不免感到疑惑，自然更覺得錢先生此說是非常可怪之論。
然而讓我們姑且先撇開制度差異，關注傳統中國科舉出身的士人，與當代臺灣選舉出來的地方派系（不管立委、議員抑或里長），都在政府與社會中扮演了溝通民意的角色。這一現象當然不能證成傳統中國是民主社會，卻可說明民意代表在民主社會裡承載的部分功能，在傳統中國裡是由士人承擔。傳統中國雖非民主社會，下情卻非完全不能上達。事實上汗牛充棟的中國科舉研究，不管如何評估士人從地方向中央流動的比例，均在一定程度上將士人視為地方社會力量的代表，也從側面反映了錢先生之說固然極端片面，但並非全無憑依。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航