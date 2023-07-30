從「地下偶像」到進軍日本，泰國金屬搖滾風的「AKIRA-KURØ」如何成軍五年仍屹立不倒
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除了日本有地下偶像文化，深受日本文化影響的泰國近年也有了自己的地下偶像產業，如當紅的AKIRA-KURØ就是其中之一，今年甚至受邀到日本演出。Suriya Supheekit在2018年成立了AKIRA-KURØ，他希望有天也能帶團到台灣跟粉絲見面。
在2018年，BNK48一首「愛的幸運餅乾」爆紅，在泰國捲起一股偶像風潮，這股風潮下，不論是檯面上、檯面下，都開始有許多大大小小的「地下偶像Chika」跟著出現。
所謂的Chika，相傳是來自於日文「地下、地下室」的意思，在日本的演出文化中，Live House佔了很大的一部分，而這些提供展演空間的Live House大部分都位於地下室，所以久而久之，也就把所謂「地下偶像」稱之為「Chika」，但真實性如何，也就不得而知了。
雖說現在的泰國看起來是韓風正夯，不過泰國也跟台灣一樣，在大約2000年起的Y2K世代，接收了不少日本文化，因此，儘管今日韓風流行，但在2018年時，隨著日本AKB48姐妹團-泰國的BNK48的成立與帶動下，也帶起一股日式偶像炫風。
偶像風潮一來，大大小小的活動也就跟著出現，比較為人知的大概就是Japan Expo以及Idol Exchange了，一直到現在，這兩個活動也都固定舉行著，提供給喜愛日本文化的泰國粉絲以及地下偶像們一個展現的舞台。2021年左右，泰國電視台Workpoint還曾製作了偶像徵選節目《LODI X NEXT IDOL》，許多所謂的「地下偶像」也跟著浮上檯面，好像不這麼地下，界線也不再這麼明顯。
話雖如此，跟檯面上的偶像比起來，地下偶像背後沒有龐大的經紀公司支持，大部分的時候都需要自立自強，所以，團體素質也就參差不齊，到現在稍微有點成績的地下偶像，數量也大概幾隻手指頭就數得出來，而「AKIRA-KURØ」就是其中之一。
職業摔角手也加入的AKIRA-KURØ
AKIRA-KURØ在2018年成立，推手為主理人Suriya Supheekit，但身為地下偶像老闆的他，其實當初會募集團員組團是誤打誤撞。本身就喜歡日本文化的Suriya Supheekit，也是玩金屬樂團的樂手，有一天他看著偶像風潮襲來，便突發奇想的跟朋友提到自己想做一個金屬、搖滾風的地下偶像團體，有了這個想法，行動派的他在隔天就自己製作了海報公開招募團員。
只是一個普通人的Suriya Supheekit，一開始以為在招募團員上會遇到困難，但在當時人人都想要當偶像的風潮下，每當有人張貼招募訊息，幾乎都有不少人送件參加徵選，所以當他把海報張貼到社群軟體上時，信箱裡也收了上百封的招募申請，他自己一個人看過所有徵選影片後，選出50人，再自掏腰包租了Studio進行公開徵選。就這樣，一代目成員15人出現，AKIRA-KURØ在2018年正式成團，直到現在五年過去，已經發展到第三代共10人。在AKIRA-KURØ成立之初，同時還有Fever、CM cafe、DAISY DAISY 等較為知名的地下偶像團體。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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