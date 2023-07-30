從「地下偶像」到進軍日本，泰國金屬搖滾風的「AKIRA-KURØ」如何成軍五年仍屹立不倒

在2018年，BNK48一首「愛的幸運餅乾」爆紅，在泰國捲起一股偶像風潮，這股風潮下，不論是檯面上、檯面下，都開始有許多大大小小的「地下偶像Chika」跟著出現。

所謂的Chika，相傳是來自於日文「地下、地下室」的意思，在日本的演出文化中，Live House佔了很大的一部分，而這些提供展演空間的Live House大部分都位於地下室，所以久而久之，也就把所謂「地下偶像」稱之為「Chika」，但真實性如何，也就不得而知了。

雖說現在的泰國看起來是韓風正夯，不過泰國也跟台灣一樣，在大約2000年起的Y2K世代，接收了不少日本文化，因此，儘管今日韓風流行，但在2018年時，隨著日本AKB48姐妹團-泰國的BNK48的成立與帶動下，也帶起一股日式偶像炫風。

偶像風潮一來，大大小小的活動也就跟著出現，比較為人知的大概就是Japan Expo以及Idol Exchange了，一直到現在，這兩個活動也都固定舉行著，提供給喜愛日本文化的泰國粉絲以及地下偶像們一個展現的舞台。2021年左右，泰國電視台Workpoint還曾製作了偶像徵選節目《LODI X NEXT IDOL》，許多所謂的「地下偶像」也跟著浮上檯面，好像不這麼地下，界線也不再這麼明顯。

話雖如此，跟檯面上的偶像比起來，地下偶像背後沒有龐大的經紀公司支持，大部分的時候都需要自立自強，所以，團體素質也就參差不齊，到現在稍微有點成績的地下偶像，數量也大概幾隻手指頭就數得出來，而「AKIRA-KURØ」就是其中之一。

職業摔角手也加入的AKIRA-KURØ

AKIRA-KURØ在2018年成立，推手為主理人Suriya Supheekit，但身為地下偶像老闆的他，其實當初會募集團員組團是誤打誤撞。本身就喜歡日本文化的Suriya Supheekit，也是玩金屬樂團的樂手，有一天他看著偶像風潮襲來，便突發奇想的跟朋友提到自己想做一個金屬、搖滾風的地下偶像團體，有了這個想法，行動派的他在隔天就自己製作了海報公開招募團員。

Photo Credit: Suriya Supheekit臉書 AKIRA-KURØ 的主理人Suriya Supheekit

只是一個普通人的Suriya Supheekit，一開始以為在招募團員上會遇到困難，但在當時人人都想要當偶像的風潮下，每當有人張貼招募訊息，幾乎都有不少人送件參加徵選，所以當他把海報張貼到社群軟體上時，信箱裡也收了上百封的招募申請，他自己一個人看過所有徵選影片後，選出50人，再自掏腰包租了Studio進行公開徵選。就這樣，一代目成員15人出現，AKIRA-KURØ在2018年正式成團，直到現在五年過去，已經發展到第三代共10人。在AKIRA-KURØ成立之初，同時還有Fever、CM cafe、DAISY DAISY 等較為知名的地下偶像團體。