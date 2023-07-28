中國擬在亞非地區建立解放軍基地擴張海權，分析：柬埔寨可能成首選，另外這3國機會大
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美國衛星圖像公司Blacksky週二公布一張衛星影像，照片中清晰可見由中國資助的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream naval base）明顯「升級」。分析師指出，柬埔寨軍事船艦多為小型船，不需要深水航道。美國擔憂，雲壤海軍基地恐成為下一個中國海外海軍軍事基地。
《衛報》報導，一家美國的研究機構AidData週三（26日）公布一項分析報告，指出未來2到5年內，中國有可能在斯里蘭卡的漢班托塔港、巴基斯坦的瓜達爾港和赤道幾內亞共和國的巴塔港等地，建立新的海外海軍基地。
AidData報告的作者，綜合中國國有銀行投資港口計劃的發展資金、投資國的基礎建設和戰略價值，以及中國與投資國家的外交關係等條件，歸納出8個中國可能設置基地的地點：斯里蘭卡的漢班托塔港、巴基斯坦的瓜達爾港、赤道幾內亞共和國的巴塔港、柬埔寨的雲壤、喀麥隆的克里比港、萬那杜聖靈島的盧甘維爾港、莫三比克的那卡拉港、茅利塔尼亞的諾克少港。
為什麼中國需要海外軍事基地？
中國的目的，其實很明確，就是為了與美國相抗衡。《外交政策》（Foreign Policy）分析，在西太平洋驅逐或「包抄」美國，是北京當局的首要任務。
目前，中國僅有一個人民解放軍海軍的海外基地，設置在非洲東北部，東臨紅海、西臨亞丁灣的吉布地（Djibouti）。隨著美、中情勢升溫，北京當局正在逐步趕上美國的海外海軍勢力。不像美國，中國除了與北韓簽訂的正式防禦條約之外，並沒有加入任何的國際防禦聯盟。AidData研究員認為，這迫使中國將海外海軍基地視作中國軍事發展的優先事項。
中國政府在海軍勢力的雄心壯志，可能與中國的一帶一路政策有關。《衛報》指出，儘管當前中國「海上霸主」的野心，展現在南海和台灣海峽，但未來中國政府可以同時指揮中國國內和8個位於非洲與亞洲的海外基地。中國海軍能夠利用海外基地，保護該國的船隻航行路線，特別是在西方制裁期間。此外，海外基地也能作為中國情報蒐集的延伸。
中國與低收、中低收國家的「超凡連結」
《外交政策》報導指出，中國對外國的融資、港口和基礎建設的建造，旨在期望未來不論和平或戰亂，這些港口（或基地）能夠為中國海軍進行補給。事實上，這個假設並非虛設，依據中國的法律，授權名義上的民用港口，在必要時需提供中國海軍後勤支援。中國與這些港口建設所在國家的經濟關係，緊密且持續的長期鞏固著。北京方面認為，中國所付出的資金，必定會獲得相對應的「非貨幣代價」，換句話說，北京的投資金額越高，資助國家欠北京當局的「人情債」就越多。
根據AidData的數據資料，中國國有銀行在2000年到2001年間資助低收或中低收國，且在2000年到2023年之間，已經著手建造基礎建設和港口的投資計畫，涵蓋46個國家、78個港口，使中國獲得123個海港投資計畫，從中獲益299億美元（約台幣9390億）。這些投資，包括茅利塔尼亞擴建諾克少港、獅子山共和國的自由港融資計畫。
《外交政策》表示，這是一個全球性的投資組合，甚至延伸到加勒比海地區的象徵性灘頭：安地卡及巴布達。
斯里蘭卡、巴基斯坦、赤道幾內亞並列三大候選國
《外交政策》發現，中國喜歡把港口建在偏僻的地方。一種較為單純的解釋是，中國缺乏水深足夠的天然港口，或是以港口與天然資源的距離為由。一位航運高層人士向《外交政策》表示，中國國有銀行過去曾目睹港口受到勞資衝突、公眾抗議等干預，因此他們更傾向於「與這些情形保持距離。」
除此之外，中國選在偏遠的安全點，能夠避免遭受控制，或是受到資助國的輿論反彈。AidData的報告指出，漢班托塔港、瓜達爾港和巴塔港，是3個較有機會成為中國海外海軍基地的候選港口。
- 斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota in Sri Lanka）
2017年，斯里蘭卡政府難以償還海外債務，一家中國公司承接該港口99年的租約，漢班托塔港還因此被稱為中國「債務陷阱外交」。據統計，過去中國已在漢班托塔港投入超過20億美元的資金，是世界最高紀錄，北京當局得以直接管控該港口的設施。
綜合斯里蘭卡的戰略位置、斯里蘭卡在中國人民的聲望，以及中國與斯里蘭卡在聯合國大會的投票聯盟的情勢來看，漢班托塔港最有機會成為下一個中國海外軍事基地。
- 巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar in Pakistan）
中國與巴基斯坦既存在戰略關係，也存在深厚的經濟關係。巴基斯坦是中國「一帶一路」基礎建設的重點國家，同時，隨著巴基斯坦海軍的現代化，巴國成為中國最大的軍事出口國。
瓜達爾港位於巴基斯坦西部，受到荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的天然保護，極具戰略意義。中國相較美國更受巴基斯坦公眾的青睞，加上巴國作為一帶一路的重要成員（其中也包含瓜爾達港），這條經濟走廊的成功與否，與海軍基地的興建息息相關。
- 赤道幾內亞共和國巴塔港（Bata in Equatorial Guinea）
美國國防部消息人士對中國於巴塔港的興趣表達擔憂。雖然中國政府一在否認其對巴塔港有類似意圖，但在進行商業投資沒多久，便展開對其港口建設。此外，赤道幾內亞和喀麥隆，都是由政治世家把持多年，並開始或正在醞釀長期執政的計畫。
北京投資柬埔寨擴建雲壤基地，AidData：極有可能成為中國未來基地
週二（25日），美國衛星圖像公司BlackSky發布一張柬埔寨雲壤海軍基地（Ream naval base）的最新照片，美國政府懷疑，北京正在該地區建造一座設施，以增強中國在該地區的海軍駐點。
雲壤基地是在北京的協助之下所建造，但北京和柬埔寨當局均否認允許中國人民解放軍駐紮於此。《衛報》報導，軍事分析人士表示，雲壤軍事基地將為中國帶來重大戰略利益，包括進入泰國灣（the Gulf of Thailand）。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL