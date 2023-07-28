中國擬在亞非地區建立解放軍基地擴張海權，分析：柬埔寨可能成首選，另外這3國機會大

《衛報》報導，一家美國的研究機構AidData週三（26日）公布一項分析報告，指出未來2到5年內，中國有可能在斯里蘭卡的漢班托塔港、巴基斯坦的瓜達爾港和赤道幾內亞共和國的巴塔港等地，建立新的海外海軍基地。

AidData報告的作者，綜合中國國有銀行投資港口計劃的發展資金、投資國的基礎建設和戰略價值，以及中國與投資國家的外交關係等條件，歸納出8個中國可能設置基地的地點：斯里蘭卡的漢班托塔港、巴基斯坦的瓜達爾港、赤道幾內亞共和國的巴塔港、柬埔寨的雲壤、喀麥隆的克里比港、萬那杜聖靈島的盧甘維爾港、莫三比克的那卡拉港、茅利塔尼亞的諾克少港。

為什麼中國需要海外軍事基地？

中國的目的，其實很明確，就是為了與美國相抗衡。《外交政策》（Foreign Policy）分析，在西太平洋驅逐或「包抄」美國，是北京當局的首要任務。

目前，中國僅有一個人民解放軍海軍的海外基地，設置在非洲東北部，東臨紅海、西臨亞丁灣的吉布地（Djibouti）。隨著美、中情勢升溫，北京當局正在逐步趕上美國的海外海軍勢力。不像美國，中國除了與北韓簽訂的正式防禦條約之外，並沒有加入任何的國際防禦聯盟。AidData研究員認為，這迫使中國將海外海軍基地視作中國軍事發展的優先事項。

中國政府在海軍勢力的雄心壯志，可能與中國的一帶一路政策有關。《衛報》指出，儘管當前中國「海上霸主」的野心，展現在南海和台灣海峽，但未來中國政府可以同時指揮中國國內和8個位於非洲與亞洲的海外基地。中國海軍能夠利用海外基地，保護該國的船隻航行路線，特別是在西方制裁期間。此外，海外基地也能作為中國情報蒐集的延伸。

中國與低收、中低收國家的「超凡連結」

《外交政策》報導指出，中國對外國的融資、港口和基礎建設的建造，旨在期望未來不論和平或戰亂，這些港口（或基地）能夠為中國海軍進行補給。事實上，這個假設並非虛設，依據中國的法律，授權名義上的民用港口，在必要時需提供中國海軍後勤支援。中國與這些港口建設所在國家的經濟關係，緊密且持續的長期鞏固著。北京方面認為，中國所付出的資金，必定會獲得相對應的「非貨幣代價」，換句話說，北京的投資金額越高，資助國家欠北京當局的「人情債」就越多。

根據AidData的數據資料，中國國有銀行在2000年到2001年間資助低收或中低收國，且在2000年到2023年之間，已經著手建造基礎建設和港口的投資計畫，涵蓋46個國家、78個港口，使中國獲得123個海港投資計畫，從中獲益299億美元（約台幣9390億）。這些投資，包括茅利塔尼亞擴建諾克少港、獅子山共和國的自由港融資計畫。

《外交政策》表示，這是一個全球性的投資組合，甚至延伸到加勒比海地區的象徵性灘頭：安地卡及巴布達。

斯里蘭卡、巴基斯坦、赤道幾內亞並列三大候選國

《外交政策》發現，中國喜歡把港口建在偏僻的地方。一種較為單純的解釋是，中國缺乏水深足夠的天然港口，或是以港口與天然資源的距離為由。一位航運高層人士向《外交政策》表示，中國國有銀行過去曾目睹港口受到勞資衝突、公眾抗議等干預，因此他們更傾向於「與這些情形保持距離。」

除此之外，中國選在偏遠的安全點，能夠避免遭受控制，或是受到資助國的輿論反彈。AidData的報告指出，漢班托塔港、瓜達爾港和巴塔港，是3個較有機會成為中國海外海軍基地的候選港口。

斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota in Sri Lanka）

2017年，斯里蘭卡政府難以償還海外債務，一家中國公司承接該港口99年的租約，漢班托塔港還因此被稱為中國「債務陷阱外交」。據統計，過去中國已在漢班托塔港投入超過20億美元的資金，是世界最高紀錄，北京當局得以直接管控該港口的設施。

綜合斯里蘭卡的戰略位置、斯里蘭卡在中國人民的聲望，以及中國與斯里蘭卡在聯合國大會的投票聯盟的情勢來看，漢班托塔港最有機會成為下一個中國海外軍事基地。

巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar in Pakistan）

中國與巴基斯坦既存在戰略關係，也存在深厚的經濟關係。巴基斯坦是中國「一帶一路」基礎建設的重點國家，同時，隨著巴基斯坦海軍的現代化，巴國成為中國最大的軍事出口國。

瓜達爾港位於巴基斯坦西部，受到荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的天然保護，極具戰略意義。中國相較美國更受巴基斯坦公眾的青睞，加上巴國作為一帶一路的重要成員（其中也包含瓜爾達港），這條經濟走廊的成功與否，與海軍基地的興建息息相關。

赤道幾內亞共和國巴塔港（Bata in Equatorial Guinea）

美國國防部消息人士對中國於巴塔港的興趣表達擔憂。雖然中國政府一在否認其對巴塔港有類似意圖，但在進行商業投資沒多久，便展開對其港口建設。此外，赤道幾內亞和喀麥隆，都是由政治世家把持多年，並開始或正在醞釀長期執政的計畫。

北京投資柬埔寨擴建雲壤基地，AidData：極有可能成為中國未來基地

週二（25日），美國衛星圖像公司BlackSky發布一張柬埔寨雲壤海軍基地（Ream naval base）的最新照片，美國政府懷疑，北京正在該地區建造一座設施，以增強中國在該地區的海軍駐點。

We just released a ten image collection capture of a near-complete #Chinese military naval station in #Cambodia, spanning from August 2021 - July 2023.

➡️ Get the analysis here: https://t.co/y59U5Vslx6 pic.twitter.com/JL3ucrEauD — BlackSky (@BlackSky_Inc) July 24, 2023

雲壤基地是在北京的協助之下所建造，但北京和柬埔寨當局均否認允許中國人民解放軍駐紮於此。《衛報》報導，軍事分析人士表示，雲壤軍事基地將為中國帶來重大戰略利益，包括進入泰國灣（the Gulf of Thailand）。