TNL+ 2023/07/29,
影劇

Netflix《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》：少了珊卓布拉克場面卻更大，也有更多對「無形殺器」的哲學思辨

Netflix《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》：少了珊卓布拉克場面卻更大，也有更多對「無形殺器」的哲學思辨
Photo Credit: 蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》

我們想讓你知道的是

繼2018年珊卓・布拉克主演的《蒙上你的眼》，Netflix再度推出續集《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》，在西班牙劇組的製作下，雖然少了好萊塢的大咖加持，但卻拍出比第一集更華麗的城市廢墟大場面。延續第一集無形的生物所帶來的死亡威脅設定，續集帶來更多哲學思辨與電影場面，對於喜歡《蒙上你的眼》的人來說，是值得一看。

2018年，Netflix製作，由珊卓・布拉克主演的科幻電影《蒙上你的眼》，攻占各國電影排行榜，造成一時的話題。

《蒙上你的眼》成功之處，在於劇中的威脅來自於看不見的事物，不但看不見，而且人類只要睜開眼睛，就會被無形之物侵蝕，然後自殺。

所以人類進入末日，殘存的人類只有在室內才能拿下眼罩，外出找尋食物必須蒙眼，所以危機四伏。

《蒙上你的眼》本身在設定上有不少漏洞，特別是缺乏一個解釋。到底看不見的東西是什麼？外星人？病毒？還是靈異事物？電影到最後並沒有給予答案，連人類將何去何從，也都沒有解答。

這其實是發展成續集電影或系列影集的好設定。無論是從人物出發，或是探究無形之物的存在，都可以生出很多文本。

但Netflix似乎也沒特別要發展這個系列，所以《蒙上你的眼》的續集《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》，直到2023年7月才推出。而且沒有好萊塢知名影星，而是由西班牙製作的續集。

這當然跟疫情影響電影市場有關，更重要的是，這個不可見的設定，如果要拍成續集，成本太高。

少了星度反而更大製作

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