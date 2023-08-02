詹順貴：在法學博士黃國昌的認知裡，難道只有刑事案件才需要「司法正義」？

文：詹順貴

「司法正義」很複雜、專業，卻影響人民至鉅

讀法律之故，學生時代常聽人說打官司要算命看時辰，這句話是指提告或起訴要看一下遞送法院的時機。當時認為是無稽之談，但當律師越久，卻越相信這句話有一定智慧。

因為不同時間遞起訴狀，通常就會分配由不同法官審理，也就可能會出現不同結果。其中所隱含更深層的資訊，則是縱使司法官考試及格並經一年半至兩年的司法官職前研習培訓，相同案件遇到不同法官仍可能出現不同判決結果，此現象正是「司法正義」核心問題之一。

理論上，既然法官的養成過程相同（近10幾年不少律師申請轉任法官，除了社會實務經驗略多外，養成過程沒有不同），相同案件或同類型的類似案件，縱使由不同法官審理，不該出現不同判決結果的現象。如此人民才會比較相信司法，但實務現況卻經常不是這般。

表面原因是法官「獨立審判」，不僅享有審判核心的自由心證，對於抽象法律條文的理解與詮釋也可能見仁見智；更深層因素，可能包括個別法官認真與否、人權意識與社會輿論抗壓性高低不同、會否被干涉（包括關說、受賄）等。

因此，司法需要有上訴救濟制度，來改善、減少判決認定事實錯誤或適用法律不當的情況。以上情況，不只出現在刑事案件，民事案件、行政訴訟也都會，所以，只要遇到需要打官司的情況，人民都會期待「司法正義」。

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「司法正義」不該侷於刑事案件

反觀由陳之漢與黃國昌發起的716公平正義救台灣遊行，在「司法正義」方面所提出的五大訴求，除了杜絕權貴司法、打破黑箱假釋較特別外，無非回到嚴刑峻罰的老舊刑罰理論報復主義思維，而且全部鎖定在刑事案件與刑事政策上。令人好奇的是，在法學博士黃國昌的認知裡，難道只有刑事領域才需要「司法正義」？

其實要檢驗台灣的「司法正義」，與其用口號宣言，不如直接用具體案例檢視。都同在7月21日宣判的苗栗縣鍾東錦縣長當選無效案、恩恩國賠案與第一件適用國民法官法的殺夫案等判決，便是很好的案例。

如果再參酌對照較久的案例，如遠雄趙藤雄交保裁定與蘇治芬收押案、馬英九特別費案、林益世貪污案、謝清志南科減震案…等，乃至更早期的美麗島大審判、白色恐怖時期的判決。也許便能看出司法系統尚未完成轉型正義之前，「司法正義」很難一步到位。

所謂「司法正義」，應該落實在兩個面向：

審判的公正性

這是指法官必須不分原被告身分階級貧富、不憑一己好惡、不受外界干涉，單純依據法律規定與證據做出公正的判決。為了保障法官可以公正審判，〈憲法第80條〉明定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」；〈第81條〉規定「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」都是配套。

審判妥適性與效率兼顧

法諺說「遲來的正義，不是正義」，彰顯的正是審判妥適性與效率，其中妥適性指的是判決能讓人心服。此一面向適用的對象也不僅限於刑案的受害人或其家屬，其他民事、行政訴訟案件也適用。

例如在徵收案件，房屋都被強拆之後，法院才判決撤銷核准徵收的處分，或已經大挖大填地整地，法院才判決撤銷通過的環評處分，又或請求履行商務契約或損害賠償案件，判決時早已情勢全非，甚至倒閉；拆屋還地案件，一審判應拆並宣告得假執行，原告立刻供擔保聲請假執行，被告上訴後雖然獲得改判無須拆屋還地，但因無資力提供反擔保，已經被拆屋掃地出門。以上情況筆者皆曾遇過，當事人都充滿無奈。

簡單來說，「審判獨立」是為了讓「審判公正」，「審判公正」才能促使「審判妥適」（但還有法官個人因素，因此審判公正未必即能達到審判妥適）。至於效率，則牽涉更廣，包括法官認真與否、審判經驗累積等個別因素與司法資源配置，但一樣對人民權益影響重大。

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首件國民法官參審的案子，值得持續追蹤

以有國民法官參與審判，並且是第一件宣判的殺夫案為例。《國民法官法》是112年1月1日施行，依新北地院新聞稿（筆者7月24日查詢，判決書尚未上網公開），該案首件適用《國民法官法》規定全程進行各項程序（含協商會議、準備、國民法官選任及審理程序等）並宣判的案件，僅用4天期間進行密集的選任、檢辯法庭攻防與審理、內部評議等程序，即能宣判，算是相當有效率。

由於被告認罪，加上長期被丈夫家暴，法院量處被告7年2月有期徒刑，與檢察官具體求刑8至10年，也相去不遠，似乎可歸類為妥適判決（因為筆者無法詳閱卷證資料，無法鐵口直斷）。如果檢察官與被告最後都選擇接受不再上訴，便可斷言是有效率且妥適的判決，對國民法官參審制應該是非常好的開始，但畢竟只是指標性第1件，未來仍須累積更多案例整體觀察。

苗栗縣鍾東錦縣長當選無效之訴案件，依據苗栗地院所發新聞稿（筆者7月24日查詢，判決書也尚未上網公開），判決鍾東錦當選有效的理由，是認為「丘姓女子行賄過程雖有提及鍾東錦、林裕欽，但僅係『出於己意自發性』為鍾東錦、林裕欽拉票，與其交付林姓女子之賄款無對價關係，難認有為鍾東錦、林裕欽買票之事實。」似乎有與客觀事實、社會生活經驗法則不盡相符的主觀判斷。

新北地院駁回「恩恩案」的國賠聲請的判決，理由是原告無法提出醫學資料或因果關係證明「恩恩」死亡與公務員有關。由於恩恩父親主張的是染疫後高燒被延誤送醫的部分，而非染疫本身或送醫後誤診、誤醫，被分配到這般的舉證責任，恐怕連神仙也難救敗訴的命運。