「芭本海默」如何成為好萊塢救世主？分析現象級行銷案例背後的迷因文化

文：楊希哲（黑桃・花／神經質影痴）

好萊塢救世主：「芭本海默」

今（2023）年的上半年中旬左右的時間，米高基頓（Michael Keaton）重新穿上了久違的蝙蝠裝；「印第安納瓊斯」回歸啟程最後一次冒險；「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）狹帶著去年同期《捍衛戰士：獨行俠》的力道，騎車跳來了部《不可能的任務：致命清算 第一章》。甚至博派金剛也應著派拉蒙的命令，回來拯救地球；同時小美人魚也迎來了迪士尼真人化。

然而，人算不如天算，「失望」已經不足以用來形容好萊塢今年上半年的大致狀況，應該說是「慘」到不能再慘。

迪士尼今年的屢次失利，不僅可能害得印第安納瓊斯窮到從此買不起牛仔帽，甚至也讓高層人士，幾乎直接承認了漫威宇宙系列第四階段的失敗。

華納兄弟探索公司旗下DC，在《沙贊：眾神之怒》於票房踢到鐵板後，《閃電俠》更是重摔在地，成了超級英雄類型史上最嚴重的「票房毒藥」之一，除去了宣傳和戲院分紅，整整2.2億美元的成本，全球卻只賺進了2.7億左右的慘烈成績，遠遠低於市場預期且嚴重虧本。

這樣的數字，應足以讓任何發行公司徹底崩潰，而華納確實也如同「芭比」在電影中般變身「憂鬱華納」，甚至最近才絕望到，決定將旗下幾部HBO影集的北美播映版權，授權給Netflix上架，足以顯現事情的危急性。

好萊塢今年黯淡無力的荒原野草當中，確實衝破全球10億美元大關的電影，僅僅只有一部出自環球影業的《超級瑪利歐兄弟電影版》，而這對過去每年平均擁有四、五部「10億美元鉅片」的好萊塢來說絕非是個好現象，票房高於5億美元的電影，更是屈指可數，即使是疫情期間，也沒有如此壯烈的票房悲劇。