「芭本海默」如何成為好萊塢救世主？分析現象級行銷案例背後的迷因文化
我們想讓你知道的是
《芭比》和《奧本海默》調性所營造的「反差萌」，讓大家有了個性上的展演空間，同時也塑造出屬於觀眾獨有的反差萌。這是很簡單的概念，如此，也必須介紹長年以來，廣受網路粉絲歡迎的迷因角色，也就是時常與紅藥丸文化脫不了關係的「Alpha男性」，以及往往象徵硬漢性格的網路男人「Sigma男性」。
文：楊希哲（黑桃・花／神經質影痴）
好萊塢救世主：「芭本海默」
今（2023）年的上半年中旬左右的時間，米高基頓（Michael Keaton）重新穿上了久違的蝙蝠裝；「印第安納瓊斯」回歸啟程最後一次冒險；「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）狹帶著去年同期《捍衛戰士：獨行俠》的力道，騎車跳來了部《不可能的任務：致命清算 第一章》。甚至博派金剛也應著派拉蒙的命令，回來拯救地球；同時小美人魚也迎來了迪士尼真人化。
然而，人算不如天算，「失望」已經不足以用來形容好萊塢今年上半年的大致狀況，應該說是「慘」到不能再慘。
迪士尼今年的屢次失利，不僅可能害得印第安納瓊斯窮到從此買不起牛仔帽，甚至也讓高層人士，幾乎直接承認了漫威宇宙系列第四階段的失敗。
華納兄弟探索公司旗下DC，在《沙贊：眾神之怒》於票房踢到鐵板後，《閃電俠》更是重摔在地，成了超級英雄類型史上最嚴重的「票房毒藥」之一，除去了宣傳和戲院分紅，整整2.2億美元的成本，全球卻只賺進了2.7億左右的慘烈成績，遠遠低於市場預期且嚴重虧本。
這樣的數字，應足以讓任何發行公司徹底崩潰，而華納確實也如同「芭比」在電影中般變身「憂鬱華納」，甚至最近才絕望到，決定將旗下幾部HBO影集的北美播映版權，授權給Netflix上架，足以顯現事情的危急性。
好萊塢今年黯淡無力的荒原野草當中，確實衝破全球10億美元大關的電影，僅僅只有一部出自環球影業的《超級瑪利歐兄弟電影版》，而這對過去每年平均擁有四、五部「10億美元鉅片」的好萊塢來說絕非是個好現象，票房高於5億美元的電影，更是屈指可數，即使是疫情期間，也沒有如此壯烈的票房悲劇。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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