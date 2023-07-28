民進黨客家部主任蔣絜安涉抄襲論文、台大學位遭撤銷，中央大學論文也被控找槍手代寫
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民進黨客家事務部主任蔣絜安因台大國發所論文涉及抄襲而被撤銷學位，其中央大學碩士論文如今也受到挑戰。他在臉書說明槍手一事，並決定放棄學位，同時辭去客家部主任一職。
民進黨客家事務部主任蔣絜安遭指控台大國發所碩士論文涉及抄襲、中央大學客家研究所碩士論文是找槍手代寫，如今台大學位遭撤銷，蔣絜安也親自說明「槍手」一事，表示自己遭脅迫，但會放棄學位，也辭去客家事務部主任一職。
新黨桃園市第三選區立委參選人游智彬日前召開記者會，稱蔣絜安在桃園市政府客家局長4年任期內，拿了2個國立大學的碩士學位，且2篇論文指導教授和口試委員高度重疊，其中，中央大學客家研究碩士在職專班學位還只花了6個月就拿到。
游智彬拿出225頁的證據，證明蔣絜安的台大國發所論文《臺灣桃園市客家政策推動成效之研究》論文涉及抄襲且不符合學術規範，甚至有文獻造假行為。游智彬指控，蔣絜安許多內容是從新聞報導一字不漏複製貼上，就連錯字一起抄上去，內文還吹捧時任桃園市長鄭文燦，並說自己是「市長愛將」。
國民黨立委王鴻薇今（28）早在臉書發文，表示針對蔣絜安抄襲案，台大學術倫理審定委員會認定抄襲確定。游智彬也向媒體公布台大函文，內文指出蔣絜安學位論文審定結果為具有抄襲行為且已達情節重大程度，予以撤銷學位。
台大發布回應指出，關於該校蔣性畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，教務處於5月25日接獲具名檢舉函，具體提出蔣生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。
台大表示，社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。本校並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。
蔣絜安放棄中央碩士學位、辭去客家部主任
另外。游智彬昨（27）日加碼爆料，說蔣絜安的中央大學客家研究碩士論文《當代客家女紅意象建構及其行銷》是由槍手、客家局內秘書代寫，他提出蔣絜安與槍手之間的電子郵件紀錄，蔣在信件中指責槍手寫太慢，快錯過口試時間，最後2人鬧翻。游智彬表示，已經向中央大學匿名檢舉。
對此，蔣絜安在臉書發布聲明指出，被指控為槍手的薛雲峰是他在中央大學求學期間認識，也是由蔣薦舉進入客家局，但薛雲峰入職後態度不良、行跡惡劣，同時主動提出協助整理蔣的碩士論文資料與文字草擬，「在我以為我對論文仍掌握主導權的情況下，我們的關係愈形惡劣，他多次反過來恐嚇威脅我，並趁我論文口試即將屆期的急迫性，強迫我接受他的『好意』」。
蔣絜安指出，中央大學論文主題關乎他前半生的志業，所有訪談與構想都是親力親為，卻遭薛雲峰在學術與客家的包裝下情緒勒索操控，他強調自己在客家局任職及擔任立委期間，都活在薛的陰影與威脅之下。
蔣絜安最後表示，自己以沉痛但無悔的心情說出一切，「也對我在強暴脅迫下不當的作為向社會大眾致歉」，他決定放棄碩士學位，並主動向民進黨主席賴清德辭去客家事務部主任一職。
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核稿編輯：楊士範
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL