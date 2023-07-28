2023/07/28,
政治

民進黨客家部主任蔣絜安涉抄襲論文、台大學位遭撤銷，中央大學論文也被控找槍手代寫

民進黨客家部主任蔣絜安涉抄襲論文、台大學位遭撤銷，中央大學論文也被控找槍手代寫
Photo Credit: 中央社

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民進黨客家事務部主任蔣絜安因台大國發所論文涉及抄襲而被撤銷學位，其中央大學碩士論文如今也受到挑戰。他在臉書說明槍手一事，並決定放棄學位，同時辭去客家部主任一職。

民進黨客家事務部主任蔣絜安遭指控台大國發所碩士論文涉及抄襲、中央大學客家研究所碩士論文是找槍手代寫，如今台大學位遭撤銷，蔣絜安也親自說明「槍手」一事，表示自己遭脅迫，但會放棄學位，也辭去客家事務部主任一職。

新黨桃園市第三選區立委參選人游智彬日前召開記者會，稱蔣絜安在桃園市政府客家局長4年任期內，拿了2個國立大學的碩士學位，且2篇論文指導教授和口試委員高度重疊，其中，中央大學客家研究碩士在職專班學位還只花了6個月就拿到。

游智彬拿出225頁的證據，證明蔣絜安的台大國發所論文《臺灣桃園市客家政策推動成效之研究》論文涉及抄襲且不符合學術規範，甚至有文獻造假行為。游智彬指控，蔣絜安許多內容是從新聞報導一字不漏複製貼上，就連錯字一起抄上去，內文還吹捧時任桃園市長鄭文燦，並說自己是「市長愛將」。

國民黨立委王鴻薇今（28）早在臉書發文，表示針對蔣絜安抄襲案，台大學術倫理審定委員會認定抄襲確定。游智彬也向媒體公布台大函文，內文指出蔣絜安學位論文審定結果為具有抄襲行為且已達情節重大程度，予以撤銷學位。

台大發布回應指出，關於該校蔣性畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，教務處於5月25日接獲具名檢舉函，具體提出蔣生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大表示，社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。本校並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

蔣絜安放棄中央碩士學位、辭去客家部主任

另外。游智彬昨（27）日加碼爆料，說蔣絜安的中央大學客家研究碩士論文《當代客家女紅意象建構及其行銷》是由槍手、客家局內秘書代寫，他提出蔣絜安與槍手之間的電子郵件紀錄，蔣在信件中指責槍手寫太慢，快錯過口試時間，最後2人鬧翻。游智彬表示，已經向中央大學匿名檢舉。

對此，蔣絜安在臉書發布聲明指出，被指控為槍手的薛雲峰是他在中央大學求學期間認識，也是由蔣薦舉進入客家局，但薛雲峰入職後態度不良、行跡惡劣，同時主動提出協助整理蔣的碩士論文資料與文字草擬，「在我以為我對論文仍掌握主導權的情況下，我們的關係愈形惡劣，他多次反過來恐嚇威脅我，並趁我論文口試即將屆期的急迫性，強迫我接受他的『好意』」。

蔣絜安指出，中央大學論文主題關乎他前半生的志業，所有訪談與構想都是親力親為，卻遭薛雲峰在學術與客家的包裝下情緒勒索操控，他強調自己在客家局任職及擔任立委期間，都活在薛的陰影與威脅之下。

蔣絜安最後表示，自己以沉痛但無悔的心情說出一切，「也對我在強暴脅迫下不當的作為向社會大眾致歉」，他決定放棄碩士學位，並主動向民進黨主席賴清德辭去客家事務部主任一職。

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核稿編輯：楊士範


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