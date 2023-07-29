TNL+ 2023/07/29,
中國

秦剛失蹤帶來許多觀賞樂趣，但全世界都該從這齣「尋秦記」學到一些事

秦剛失蹤帶來許多觀賞樂趣，但全世界都該從這齣「尋秦記」學到一些事
中國前外長秦剛剪影｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中共的運作方式就像一個黑手黨組織，內部你死我活的權力鬥爭對所有官員來說都是最重要的，而黨的對外形象則是次要。在秦剛失蹤的整個期間，中共對形象損害控制幾乎不感興趣。雖然民主世界的人們認為外交部長失蹤對中共來說是很嚴重、很丟人的事，但中共自己並不真正關心我們如何看待這件事。

上個月下旬，確切地說是6月25日，時任中國外交部長的秦剛突然失蹤。在失蹤前，秦剛的升遷速度被中共內部人士稱為「火箭速度」：2021年被任命為駐美大使，2022年升任外交部長，2023年升任國務委員（相當於副國級）。

對於秦剛突然失蹤，官方最初的解釋是他生病了，但這一解釋很快被中共刪除。在整整一個月的時間裡，中共對他的失蹤完全保持沉默，使得小道消息滿天飛：有的說他有婚外情並生下了一個兒子；有的說他與情婦捲入了一起間諜案。

現在，秦剛長達一個月的消失似乎已經結束，但不是因為他的再次出現——他仍然杳無音訊，而是因為他被解職。

7月25日，中共宣佈免去秦剛的外交部長職務，但沒有免去其國務委員的更高頭銜，所以公告中寫道：「免去秦剛兼任的外交部長職務」，他仍然是國務委員。

所以，秦剛事件並沒有真正結束，因為所有的事實都還是未知數。中共官方通訊社《新華社》對此啞口無言，外交部網站將秦剛徹底抹去，彷彿他從未存在過，官方公佈的免職決定也沒有給出任何解釋。於是，為了報導秦剛又苦於沒有消息的外國記者，紛紛湧向中國外交部的例行新聞記者會。以下是中國外交部發言人毛寧在記者會上對秦剛失蹤的唯一官方解釋：

《路透社》記者：「為什麼秦剛被免去了中國外交部長一職？」

毛寧：「《新華社》已發佈了相關信息，你們可以參考。」

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