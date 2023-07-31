《台美21世紀貿易倡議》通過後，中國將不再能透過經濟把持，阻擋台灣走向世界

文：潘祖芸（台大政治系國際關係組畢業）

美國參議院近日以「一致同意」（The Senate passed by Unanimous Consent）的方式通過了《台美21世紀貿易倡議》的首批協定（以下簡稱《台美貿易倡議》），陳建仁院長更赴立法院進行專案報告，就是希望協定儘速生效。

而7月26日，立法院臨時會院會無異議通過了《台美貿易倡議》的首批協定。

大家可能會好奇，為什麼美國跟中國想跟我們簽《台美貿易倡議》跟《海峽兩岸服務貿易協議》（以下簡稱《服貿》）？難道只是美國或中國選邊站的政治口水戰嗎？簽訂貿易協定對台灣又有何戰略意義？我們到底該簽署何者，才更符合台灣的利益呢？

為什麼中國要跟我們談服貿？

由於簽定自由貿易協定Free Trade Agreement（簡稱FTA）是以雙邊談判的經濟合作為主，因此較WTO多邊談判的形式更有效率；FTA更能依據自身市場需求，選擇性開放特定商品或服務。除此之外，經貿談判的密集交流，甚至有望將協商內容延伸至政治討論上。

因此，兩國簽訂FTA除了為兩國市場合作打開大門，更可能具備重大戰略意義。

回溯至當年中國要與我們進行服貿談判的背景，馬總統主張要與中國簽訂服貿，才能讓外交處境困難的台灣趕上與日本、韓國一樣豐富的外貿資源。

他更強調中國是全球第二大經濟體，正積極發展服務業，因此中國對台灣進一步開放市場後，能給予我們較其他外資更優渥的條件，增加台灣人民的工作機會。

中國的戰略目的，正是抓準了我們與其他國家簽訂FTA的困難，強勢推動與我國合作更為密切的服貿協定，並進行區域經濟整合，試圖讓台灣經貿的未來必須看中國的眼色。

所以為甚麼中國要與我們談服貿，答案呼之欲出，因為他們不只想要在外交層面阻斷台灣與世界的連結，更要在經濟層面把持台灣的未來，進而達成政治層面的壓迫。

與中國簽訂服貿，是將台灣步步送入虎口的道路，那為什麼我們應該在經貿上加深與美的合作呢？

加深與美合作是台灣經貿談判的底氣

在國際經貿談判的賽局下，每個國家都要追求國家利益最大化的可能性。在判斷我國對於合作國談判力量的強弱時，會考慮「談判動機」、「依賴程度」以及「替代方案」。

以生活中常見的買賣為例，經貿談判賽局便是購買者與老闆之間的互動關係。「談判動機」就是買賣的意願，這個就會受到買方對於該商品的喜愛程度、買方在當下有多需要這個商品所影響。

而依賴程度又可以分為「敏感度」及「脆弱度」兩種。

「敏感度」可以理解為回應的速度與所必須付的代價。假設今天我們去夜市買不急著明天要穿的衣服，那我們就不必當下回應老闆提出的價格要求，可以探詢價格後回去貨比三家，找到最便宜的店家。

但如果是一件明天急著要用的衣服，我們就必須在時間緊迫的情況下做出回應，我們就是「敏感度」較高的一方，是談判的劣勢條件。

而「脆弱度」可以詮釋為回應對方時，我們做調整所需的成本及可能性高低。假設我們今天受老闆所託去買全台灣只有一家的珍珠奶茶，到了發現奶茶店老闆居然是你的仇人，為了完成任務，也只能硬著頭皮去跟他買奶茶。

正因為我們做調整的可能性極低，而成為了買賣的賽局中「脆弱度」高的那一方，使我們處於難以跟賣方溝通的境地。

至於「替代方案」就非常直觀，與人談判時有備案可以選擇，我們就能避免主導權被對方拉走的困境。

就像上一個例子中的珍珠奶茶店，若是老闆只是想喝杯普通的珍珠奶茶，讓我們有許多的備案空間可以選擇，我們就不必去跟仇人買奶茶、不用擔心被仇人找碴的風險。

把簡單的買賣過程套回台灣與中國、美國的貿易談判。先撇除我們對中國、美國的價值選擇問題，即先不論我們對中美談判動機的不同，加深與美合作在「依賴程度」以及「替代方案」兩項判斷指標上都會對我國有所助益。

《台美貿易倡議》具擺脫我國對中依賴的戰略意義

加深與美經貿合作，是提高第三方介入的空間，避免我國經濟陷入對中的更深依賴，而造成政治戰略上的劣勢。更是對中國發出訊號，證明我國是有與國際盟友談經貿合作的能力，中國不是我們唯一的選擇。

筆者認為，國際經貿談判牽涉國家經濟發展與國際關係的細膩互動，與其說簽署哪個協定即是選邊站的象徵，不如仔細衡量簽署協定的背後，對於國家未來戰略發展的意義。

《服貿》象徵著台灣與中國之間高度的產業合作以及加深經貿往來。戰略意義上，代表中國對台影響力的增加，台灣市場會從現在全球供應鏈重要一員，轉變成中國戰略布局下的一顆棋子。

《台美貿易倡議》象徵著台灣與美國自1979年以來結構最為完整的貿易協定，立院正式通過後，顯示了未來台美之間經貿合作更加穩固。戰略意義上則顯示，台灣是與堅守自由民主價值的國家為盟友，除了經濟層面外，更對外交、政治層面的交往深化有幫助。

以台灣的國家利益來看，筆者樂見《台美貿易倡議》的通過，這代表著台灣在過去困難重重的國際經貿合作中，已漸漸找到與我國自由民主價值相近的國家，一起做生意、做朋友。

而這些朋友，也將會在未來成為台灣在國際地位上，最棒的底氣。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九