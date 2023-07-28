2023/07/28,
政治

基隆市議員呂美玲嗆民眾「你討中共打」，國民黨：有違黨規將查處

基隆市議員呂美玲嗆民眾「你討中共打」，國民黨：有違黨規將查處
基隆市祥豐營區24日傳出爆炸釀9傷｜Photo Credit: 中央社

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這週一（24日）舉行漢光演習，不料基隆市祥豐營區傳出爆炸，造成9名兵官輕重傷。基隆市長謝國樑近日受訪表示，祥豐營區位於住宅區，住戶密集，營區搬遷是藍綠兩黨的共識。不料，針對此議題，國民黨籍基隆市議員呂美玲竟對民眾說：「中共不想打你，那是你討打。」

（中央社）基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的中國國民黨籍基隆市議員呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今（28）日坦承失言道歉。

基隆祥豐營區24日發生砲彈爆炸造成9傷。呂美玲隔天因彈藥庫是否搬遷議題與一名男子的見解不同，竟回嗆：「中共不想打你，那是你討打。」引發議論。

呂美玲今日凌晨在個人臉書（Facebook）貼文表示，近日彈藥庫事件，她對自己的失言深感抱歉，並虛心接受。她說，身為民意代表，應本持服務民眾的初衷，不分立場觀念，傾聽不同民眾的聲音與想法，謀求最大福祉。這次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍所受到無可挽回的傷害，也造成當地居民恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站，若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想像，希望彈藥庫能依照多年前國防部的承諾早日搬遷，讓基隆人安心生活。

呂美玲指出，她不希望挑起任何對立，也不希望將安全事件政治化，更不希望有憾事再次發生。這次她對民眾過當的發言，除了對當事人深感歉意，也會深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。

國民黨回應：堅決捍衛中華民國主權，呂美玲發言有違黨章

針對國民黨基隆市議員呂美玲近日的言論，包括「討打」、「給中共照顧」等論述，國民黨今日表示，呂美玲發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今天坦承失言道歉。

國民黨則發出新聞稿指出，相關言論引起社會各界指責，並傷害國軍及民眾情感。國民黨發言人林家興表示，國民黨在政策綱領中明確指出捍衛中華民國主權、深化民主價值，並堅決支持中華民國國防產業與國軍戰力發展。

林家興指出，儘管呂美玲發言的初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性的不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害，不僅違反國民黨政策，更嚴重損害國民黨聲譽。

林家興說，此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分。國民黨堅決捍衛中華民國主權、守護民主自由、強化國軍國防戰力的立場絕不動搖，也盼國民黨黨員應時時心懷中華民國，為國家社會的最大福祉而奮鬥。

基隆黨部主委：若有收到黨中央指示，必請呂美玲說明事件原委

國民黨基隆市議員呂美玲日前嗆民眾「你討中共打」的言論，引發爭議。國民黨中央今日表示，呂美玲相關言行嚴重違反國民黨黨章。國民黨基隆市黨部指出，將規定調查處理。

基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今天坦承失言道歉。

國民黨中央今天表示，呂美玲的發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝對此指出，他尚未收到黨中央相關指示，若收到指示後會請呂美玲說明事件經過與原因；如果呂美玲真的有損害國民黨聲譽，一切依照國民黨規定處理。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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