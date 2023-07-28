基隆市議員呂美玲嗆民眾「你討中共打」，國民黨：有違黨規將查處
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這週一（24日）舉行漢光演習，不料基隆市祥豐營區傳出爆炸，造成9名兵官輕重傷。基隆市長謝國樑近日受訪表示，祥豐營區位於住宅區，住戶密集，營區搬遷是藍綠兩黨的共識。不料，針對此議題，國民黨籍基隆市議員呂美玲竟對民眾說：「中共不想打你，那是你討打。」
（中央社）基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的中國國民黨籍基隆市議員呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今（28）日坦承失言道歉。
基隆祥豐營區24日發生砲彈爆炸造成9傷。呂美玲隔天因彈藥庫是否搬遷議題與一名男子的見解不同，竟回嗆：「中共不想打你，那是你討打。」引發議論。
呂美玲今日凌晨在個人臉書（Facebook）貼文表示，近日彈藥庫事件，她對自己的失言深感抱歉，並虛心接受。她說，身為民意代表，應本持服務民眾的初衷，不分立場觀念，傾聽不同民眾的聲音與想法，謀求最大福祉。這次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍所受到無可挽回的傷害，也造成當地居民恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站，若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想像，希望彈藥庫能依照多年前國防部的承諾早日搬遷，讓基隆人安心生活。
呂美玲指出，她不希望挑起任何對立，也不希望將安全事件政治化，更不希望有憾事再次發生。這次她對民眾過當的發言，除了對當事人深感歉意，也會深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。
國民黨回應：堅決捍衛中華民國主權，呂美玲發言有違黨章
針對國民黨基隆市議員呂美玲近日的言論，包括「討打」、「給中共照顧」等論述，國民黨今日表示，呂美玲發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。
基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今天坦承失言道歉。
國民黨則發出新聞稿指出，相關言論引起社會各界指責，並傷害國軍及民眾情感。國民黨發言人林家興表示，國民黨在政策綱領中明確指出捍衛中華民國主權、深化民主價值，並堅決支持中華民國國防產業與國軍戰力發展。
林家興指出，儘管呂美玲發言的初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性的不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害，不僅違反國民黨政策，更嚴重損害國民黨聲譽。
林家興說，此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分。國民黨堅決捍衛中華民國主權、守護民主自由、強化國軍國防戰力的立場絕不動搖，也盼國民黨黨員應時時心懷中華民國，為國家社會的最大福祉而奮鬥。
基隆黨部主委：若有收到黨中央指示，必請呂美玲說明事件原委
國民黨基隆市議員呂美玲日前嗆民眾「你討中共打」的言論，引發爭議。國民黨中央今日表示，呂美玲相關言行嚴重違反國民黨黨章。國民黨基隆市黨部指出，將規定調查處理。
基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲今天坦承失言道歉。
國民黨中央今天表示，呂美玲的發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。
國民黨基隆市黨部主委吳國勝對此指出，他尚未收到黨中央相關指示，若收到指示後會請呂美玲說明事件經過與原因；如果呂美玲真的有損害國民黨聲譽，一切依照國民黨規定處理。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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