你家也有「太空科技」：10種NASA發明衍生的日用品

文：李寓心

在美國太空總署（NASA）成立的這50幾年以來，在探索太空的同時，也促進人類許多技術和科學的突破，並將其轉移至公共和商業領域。

尤其是最初設計用於幫助人類送上月球的阿波羅計畫（Apollo program），成功創造出我們現在認為常見的日常用品，例如高爾夫球、遊戲桿和安全帽等。

在透過專業公司採納和改造後，為人類帶來革命性的新產品，改變人類的生活和與環境互動的方式。以下則為10種由太空科技帶來日常用品：

濾水器

儘管20世紀中期就已存在基本的濾水器，但直到1963年NASA投入阿波羅計畫後，才開始有了現代的過濾系統。

因為在極端條件下，需長時間保持大量的水不受汙染，NASA開發一種系統，利用特殊處理過的木炭，來吸取水中的殘留物，產生一種氧化過程，使生成的水不含雜質。

微處理器

雖然並非是NASA發明了集成電路，但有另一種說法為NASA的阿波羅計畫，開啟了微晶片革命的時代，因為美國政府在1960年代購買了美國60%以上的集成電路，使該行業適應大規模生產。同時微晶片技術的首批應用，其中也包括阿波羅載人火箭的引導電腦系統。

防撞頭盔

在20世紀的70年代，NASA發明一種泡沫狀物，作為提高飛機坐墊安全的減震材料，並將其安裝在阿波羅號的頭盔和座椅上，有助於減輕太空人可能承受的極端重力。後來在1980年代初被人們用於醫療設備，如床墊、運動設備的頭盔等。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

無線工具

在美國甘迺迪總統於1961年宣布啟動阿波羅計畫後，最引人注目的突破之一為NASA與美國百工公司Black+Decker的合作，發明一種無線衝擊扳手，可在零重力下旋轉螺絲，而無須旋轉太空人，也研發出可提取月球表面岩石的無繩電鑽。

防刮鏡片

由於NASA發現塑膠材料更能吸收紫外線，且不易掉落或破碎，便開始使用塑料生產太空面罩。

然而，未鍍膜的塑膠面罩，在太空環境中容易被灰塵和碎石刮花，因此才研發出防刮鏡片和鍍膜等技術。

家用煙霧探測器

1890年就已經有科學家Francis Robbins Upton發明了煙霧探測器，但直到1973年，由NASA研發出一種可調整的靈敏度的模型後，將其安裝在太空的實驗室上，用於檢測飛船上的有毒蒸氣，並透過感應電流的下降而發出警報。

衛星電視

1962年由NASA與貝爾實驗室（The Bell Labs）聯合製造，將第一顆能夠中繼電視訊號的衛星「Telstar 1」送入太空，用來開發大西洋上空的實驗衛星通訊系統。

後來NASA也持續優化該技術，以生產更先進的系統，減少傳輸訊號中的噪音和錯誤，達到更高品質的傳輸能力。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

鞋墊

在NASA太空裝中，最著名的發明之一，就是靴子中用於緩衝和通風的特殊3D鞋墊材料，使太空人可在站立時能更好地控制，並具有更高敏捷的行動力。後來經過製鞋公司的改良，創造出一系列更輕便、保暖，且具有彈性的運動鞋。

現代高爾夫球的「酒窩」

做為太空飛機計畫的一部分，NASA需要了解如何最大限度提高發射系統表面的阻力，尤其是外部的燃料箱，因此透過油箱的特殊凹凸的表面，可使太空載具達到更佳的升阻比（Lift-to-drag ratio），以獲得更遠的發射距離和穩定性。

因此體育用品公司也將其原理，應用在高爾夫球的表面，設計出一種具有中等大小的凹坑，增加高升力及滑動的潛力。

遊戲控制桿

雖然這種控制桿早在NASA採用這項技術之前就已存在，但實際上是因為NASA對阿波羅月球車的控制機制的使用，才使這項技術開始應用在汽車、飛機和遊戲機等。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航