你家也有「太空科技」：10種NASA發明衍生的日用品
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你可能不知道，但有許多現在常見的日常用品，其實是當初阿波羅計畫設計用來幫助送人類上月球的，而這些小發明透過民間公司採納與改造後，成為後來改變人們生活的新產品，一起來看看是哪些發明吧。
文：李寓心
在美國太空總署（NASA）成立的這50幾年以來，在探索太空的同時，也促進人類許多技術和科學的突破，並將其轉移至公共和商業領域。
尤其是最初設計用於幫助人類送上月球的阿波羅計畫（Apollo program），成功創造出我們現在認為常見的日常用品，例如高爾夫球、遊戲桿和安全帽等。
在透過專業公司採納和改造後，為人類帶來革命性的新產品，改變人類的生活和與環境互動的方式。以下則為10種由太空科技帶來日常用品：
濾水器
儘管20世紀中期就已存在基本的濾水器，但直到1963年NASA投入阿波羅計畫後，才開始有了現代的過濾系統。
因為在極端條件下，需長時間保持大量的水不受汙染，NASA開發一種系統，利用特殊處理過的木炭，來吸取水中的殘留物，產生一種氧化過程，使生成的水不含雜質。
微處理器
雖然並非是NASA發明了集成電路，但有另一種說法為NASA的阿波羅計畫，開啟了微晶片革命的時代，因為美國政府在1960年代購買了美國60%以上的集成電路，使該行業適應大規模生產。同時微晶片技術的首批應用，其中也包括阿波羅載人火箭的引導電腦系統。
防撞頭盔
在20世紀的70年代，NASA發明一種泡沫狀物，作為提高飛機坐墊安全的減震材料，並將其安裝在阿波羅號的頭盔和座椅上，有助於減輕太空人可能承受的極端重力。後來在1980年代初被人們用於醫療設備，如床墊、運動設備的頭盔等。
無線工具
在美國甘迺迪總統於1961年宣布啟動阿波羅計畫後，最引人注目的突破之一為NASA與美國百工公司Black+Decker的合作，發明一種無線衝擊扳手，可在零重力下旋轉螺絲，而無須旋轉太空人，也研發出可提取月球表面岩石的無繩電鑽。
防刮鏡片
由於NASA發現塑膠材料更能吸收紫外線，且不易掉落或破碎，便開始使用塑料生產太空面罩。
然而，未鍍膜的塑膠面罩，在太空環境中容易被灰塵和碎石刮花，因此才研發出防刮鏡片和鍍膜等技術。
家用煙霧探測器
1890年就已經有科學家Francis Robbins Upton發明了煙霧探測器，但直到1973年，由NASA研發出一種可調整的靈敏度的模型後，將其安裝在太空的實驗室上，用於檢測飛船上的有毒蒸氣，並透過感應電流的下降而發出警報。
衛星電視
1962年由NASA與貝爾實驗室（The Bell Labs）聯合製造，將第一顆能夠中繼電視訊號的衛星「Telstar 1」送入太空，用來開發大西洋上空的實驗衛星通訊系統。
後來NASA也持續優化該技術，以生產更先進的系統，減少傳輸訊號中的噪音和錯誤，達到更高品質的傳輸能力。
鞋墊
在NASA太空裝中，最著名的發明之一，就是靴子中用於緩衝和通風的特殊3D鞋墊材料，使太空人可在站立時能更好地控制，並具有更高敏捷的行動力。後來經過製鞋公司的改良，創造出一系列更輕便、保暖，且具有彈性的運動鞋。
現代高爾夫球的「酒窩」
做為太空飛機計畫的一部分，NASA需要了解如何最大限度提高發射系統表面的阻力，尤其是外部的燃料箱，因此透過油箱的特殊凹凸的表面，可使太空載具達到更佳的升阻比（Lift-to-drag ratio），以獲得更遠的發射距離和穩定性。
因此體育用品公司也將其原理，應用在高爾夫球的表面，設計出一種具有中等大小的凹坑，增加高升力及滑動的潛力。
遊戲控制桿
雖然這種控制桿早在NASA採用這項技術之前就已存在，但實際上是因為NASA對阿波羅月球車的控制機制的使用，才使這項技術開始應用在汽車、飛機和遊戲機等。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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