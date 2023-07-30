TNL+ 2023/07/30,
交通

疫後台日旅行需求恢復熱絡，航班不夠、機師和空服員也不夠，航空業陷入焦慮

疫後台日旅行需求恢復熱絡，航班不夠、機師和空服員也不夠，航空業陷入焦慮
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據日本某旅行社針對2023年暑假的國內、外旅遊目的地調查結果，可見到台灣傲居「人氣旅遊目的地排行榜」中的首位。而根據台灣觀光協會的調查，2023年1月和2月約有150萬人出境，當中50萬人造訪了日本。台灣一家旅行社表示：「隨著台日間的旅行需求強勢回歸，對於航空業的需求也大幅增加。」然而，最關鍵的飛機與人才卻追不上這些需求。

文：TNL JP編輯部
翻譯：Ting Lin

熱度恢復的台日間往來

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸趨緩，感染後的症狀也相較變得輕微，分別前往日本或台灣的遊客數量也隨之大幅增加。據台灣觀光協會的統計，2023年1、2月，有150萬人從台灣出境，其中的50萬人是前往日本。

在新型冠狀病毒造成影響之前的2019年，台日往來人數超過700萬人次，創下歷史新高的紀錄。其中，從台灣前往日本的人數約為500萬人，從日本前往台灣的人數則約為200萬人，來自人口總數約為2350萬的台灣遊客，明顯成為台日往來的重要支柱。

今年，隨著旅遊政策的放寬，總部位於日本大阪的阪急交通社統計了2023年暑假日本國內與海外旅行的預訂數量，台灣傲居「人氣旅遊目的地排行榜」海外旅遊目的地第一名，擊敗歐洲、韓國、新加坡與泰國；在日本，台灣旅行的人氣正火熱。

台灣一家旅行社的代表帶著略為憂慮的表情說道：「新冠病毒的限制終於放鬆了，台日間的旅行需求瞬間恢復了，對於航空業的需求也增加了，這固然可喜，然而必要的飛機和服務人員卻跟不上需求。」

接連售罄的機位，廉航機票亦達5至6萬日圓

從2019年關西國際機場的夏季國際定期客運航班時刻表來看，每週約有135班次飛往台灣，包括中華航空、長榮航空、台灣虎航以及其他廉價航空公司（LCC）的班機。然而2021年的冬季航班時刻表中，上述前三家航空公司的航班數量已減少至每週10個航班。

不過，根據2023年3月公佈的夏季航班時刻表，包括中華航空、長榮航空、台灣虎航和其他廉航，以及新加入的星宇航空，每週已恢復至98個航班。與新冠疫情前相比，恢復率超過70％。

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