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2023/10/12,
醫療

當「密醫」成為缺席的存在：中央大學林建廷談現代性之外的醫療勞動者

當「密醫」成為缺席的存在：中央大學林建廷談現代性之外的醫療勞動者
Photo Credit: 《人文島嶼》古佳立攝影

我們想讓你知道的是

中央大學英美語文學系副教授林建廷曾尋求「密醫」治療，而得到身體上的療癒與心理上的安全感，卻在長大後發現「密醫」是落後的象徵，因而一頭栽進研究中，從日本殖民治理下，探詢密醫一詞是怎麼產生的？

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿、編輯：馬藤萍｜攝影：古佳立）

「我有過看『密醫』的經驗。」中央大學英美語文學系林建廷副教授回想做研究的初心。

「小時候生病曾尋求『密醫』，被『密醫』照顧過的我，在對方身上獲得了療癒和安全感。長大後進入學校知識體系裡，卻被告知『密醫』是落後、不夠現代的醫療行為。」

林建廷感到矛盾和困惑：「我與『密醫』的接觸經驗真實可靠，但那些科學、專業的醫療知識也沒有錯。其中是否存在了某種生命政治與現代性焦慮，而影響了我們對『密醫』的歷史認識？」

殖民治理下，中醫成「密醫」

儘管要到戰後，「密醫」一詞才大量進入公眾視野，但林建廷認為回溯至日本殖民下的生命治理方式，能更理解「密醫」的生存壓力。

殖民者開啟了我們對西方現代醫學知識的認識與實踐，並為台灣現代醫學的法制化奠下重要的基礎。

考慮到當時台灣人普遍的醫療選擇仍屬漢醫（現稱「中醫」），台灣總督府在1901年頒布的《台灣醫生免許規則》，便針對包括「漢醫」等在內進行行醫資格的認定考試。可以說是對於醫學知識與行為的審查與控管，但同時也在納入管理的過程中，產生了不同的階序。

同期間，台灣的傳統助產士「先生媽」面臨的處境是一種可類比於「漢醫」治理的殖民現代性邏輯。

1923年的《台灣產婆規則》，規定了助產婦科畢業生或產婆考試合格者才能行醫，自此經培訓和認證的「新式產婆」逐漸取代仰賴經驗的「先生媽」。

但在少數人力短缺地區，政府提出「限地產婆」制度，經「限地產婆講習會」短期進修完畢後，「先生媽」便可在指定區域內從事三年接生工作。

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Photo Credit: 國家文化記憶庫
1938年（昭和13年）「嘉義產婆講習所」第7屆畢業生紀念照。

在殖民治理的考量下，針對「漢醫」與「產婆」資格條件的規範，既是以「法」區辨不合格的「密醫」，也是殖民政府擴大對於殖民地醫療的管理。且換個角度想，重點似乎不在於誰才是真正的合格者，而是製造合法的例外。

因此林建廷指認了其中的矛盾：「當時在西式醫學體制未建置完全、台灣醫療人員尚不足的情況下，選擇將他們納入的作法，其實是一種系統性的『分類』，在合法與非法之間製造醫療與勞動的不對等空間與身分位階。」

他接著說：「我們明顯看到了殖民歷史下『生命權力』（biopower）的運作痕跡，即是將公共衛生、疾病、出生率和死亡率納入管理範疇，而醫療現代化發展的進行，正是仰賴國家對生命政治的治理性。」

此脈絡下，林建廷關切那些「不夠現代、進步」的群體，如何被迫進入生命政治的管理範疇。

他進一步分享了賴和的短篇小說〈蛇先生〉：

「故事中，主角『蛇先生』的本業是抓青蛙，只因過程中會有被蛇攻擊的生命危險，他開始懂得治療蛇咬傷，甚至比『合法醫師』都厲害，但也因此遭到逮捕。蛇先生替人治療蛇咬傷本是善意之舉，但作為一個沒有行醫執照的人，他的行為反倒變成了『犯罪』。」

承接上述的殖民治理邏輯，無照行醫的蛇先生可說是徹頭徹尾的「密醫」，其「三折肱成良醫」的經驗無法被科學所分析和定義，殖民政府便認定他一定藏有「秘方」，但直到蛇先生過世，他們仍查不出秘方為何。

小說可視為民族寓言和對生命政治的反思：「蛇先生作為『密醫』，揭示了法律與現代知識的專斷，且『非』科學行為造成的醫療身分質疑，也反映了台灣傳統知識面對殖民現代性時的矛盾與焦慮。」

當「密醫」成為「缺席的存在」

戰後，當台灣已累積一批擁有現代醫學知識的專業人士後，他們同樣追求一個更健全的醫療制度，並首先考慮到早先於中國大陸公布的《醫師法》（1943）已不適用當前的醫療發展，「台灣省醫學會」（現名為中華民國醫師公會全國聯合會）便在1950年提交了修改《醫師法》的請願書。

後在1953年的第二份請願書中，也進一步訴諸「生命安全」而盼能有一個更嚴格的從醫人員管理制度，但直到1967年新的《醫師法》才正式確立。

與此同時，戰後緊接而來的「美援」計畫，再加速了台灣現代化的步伐，從「中等科學教育計畫」、「家庭計畫」，乃至以美國為依準的醫護培訓制度、對非正規醫療行為的剷除等。

可以說，隨著日本殖民的結束，台灣社會緊接著進入了另一個以「冷戰」為名的現代性結構裡，而更大尺度地透過區辨非法行醫的「密醫」，來進行對醫療人員的規訓與管制。

因此在1950至1970年代期間，「密醫」身分開始被廣泛討論，並以負面形象出現在當時的大眾文化、政府公文、公共衛生與醫學相關刊物裡。

林建廷指出：「當『正規』醫療人員的認定變得明確，那些在西方現代醫療體系裡明顯不合格的群體，便可能在法制化的過程中，轉瞬成為『非法』。那段期間出現許多恐怖論述，對各種未經正規醫學體制出身的醫療人員賦予『密醫』形象，如他們以玄學秘術蠱惑病人、罔顧人命等說法。」

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Photo Credit: 國立公共資訊圖書館數位典藏服務網
「反密醫運動」期間，報章雜誌上可見許多聳人聽聞、誇大的「密醫」恐怖論述。

積極推動《醫師法》改革的吳基福醫師，曾試圖將這些人分為「兼職密醫」與「專業密醫」：前者包含了在藥店、診所和臨床實驗室的工作者；後者即指無證、或在街頭行醫的人。

但林建廷認為：「民間的照護關係很複雜，無法以現代西方科學一一解釋和精確分類，即便區分了也不完整；且在不同時空脈絡下，都有各自的變化。」

於是，在生命政治的權力運作下，林建廷所指認的「密醫」，更像是一群難以被定義的「非正規醫療勞動者」。

如同陳映真筆下的女性人物「葉春美」（出自中篇小說〈趙南棟〉）：小學畢業，葉春美即到私人診所「邊學邊做」地從事醫護工作，當時台灣有不少後來在地方上行醫的「密醫」，就是循著小說所描述的這類發展路徑而來的。


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