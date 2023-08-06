英國保守黨政府的選舉算計，敗戰邊緣的放手一搏竟是撤回抗暖化政策？

在英國，對抗全球暖化，已經成為跨黨派的全民共識。但是，這一個禮拜以來，英國政府卻放出消息，很可能會撤回或削減多樣環保政策，包含要求房東裝設節能設備、要求產品製造商減少包材浪費、補貼發展中國家減碳等措施，通通都有可能延後甚至取消。

尤其補貼發展中國家減碳，是英國政府在外交上已經答允其他國家，現在等於即將背棄承諾，勢必引發眾多國家不滿，帶來外交難題。

為什麼會這樣？這背後反映了保守黨政府的選舉算計，可以視為敗戰邊緣的放手一搏。

英國的環保共識

這並不是因為英國國內有一大批選民反環保、反綠能。恰恰相反，在環保、對抗暖化方面，英國國內有跨黨派的高度共識。

其他歐美大國如美國、德國、法國，國內都有右派政治人物帶頭反對環保，右翼政黨的支持者也經常高比率反對抗暖化政策，但在英國，民調顯示，左右翼政黨支持者之間的意向差距明顯較小，也就是說，政黨傾向並不影響對環保的態度。

舉例來說，當被問到是否支持「政府投資再生能源金額增加三倍」，左派工黨跟右派保守黨的支持者之間，支持率固然有小幅差異，但都是壓倒性支持。此外，相當可觀的是，英國保守黨支持者對於這項政策的支持率，不只遠遠高過美、德、法國的右派政黨支持者，甚至跟美、德、法國左派政黨支持者的支持率也在同一個水準。

從另一個指標來看，對常民影響更大的「2030年後禁止販售燃油汽車」（英國的政策目標，比歐盟的死線早五年，台灣也有相關討論），英國保守黨支持者對這項政策的支持率，不但遠遠高過美、德、法國右派政黨的支持者，甚至還高於德國左派政黨社民黨支持者。英國保守黨支持者的「環保程度」，由此可見一斑。

保守黨菁英的轉向