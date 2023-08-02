TNL+ 2023/08/02,
中國

齊齊哈爾中學坍塌消息被官方封鎖，中國人民在長期封控下「苦暴政久矣」

齊齊哈爾中學坍塌消息被官方封鎖，中國人民在長期封控下「苦暴政久矣」
齊齊哈爾市民在第34中學外擺放悼念的杏桃罐頭｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不是不能容忍政府犯錯，而是不能容忍政府一而再、再而三地犯錯。鼠頭鴨脖的事才沒多久，現在又是體育館天花板倒塌，這些事件背後只說明一點，共產黨沒有絲毫對於人命的敬畏感，人們怎麼能放心、甘願地被統治呢？

中國黑龍江省齊齊哈爾市體育館天花板倒塌，導致在裡面接受訓練的排球隊員被困，共11人遇難，其中多數都是學生，新聞一出，令人震驚，今天也整理出四大問，從多個方面解析這一次悲劇。

第一問，天花板倒塌的體育館究竟是不是豆腐渣工程？第一次確認豆腐渣工程這個詞是在2008年汶川地震的時候，當時因為災難性地震，四川多個城市毀滅性倒塌，因為四川本來是盆地，地勢有高有低，有些縣市甚至整座城被滾落的山岩掩埋。

最令人遺憾的是，原四川北川中學建築物整棟倒塌，正在上課的學生無一生還。除了地震天災無可避免，有眼尖的人發現，很多在地圖片中，倒塌的建築物殘骸裡鋼筋又細又少，看起來完全沒有達到建築標準，所以在強烈的地震中才會形成粉碎。也就是說，地震雖然是天災無可避免，但豆腐渣工程無疑使得地震後果更加雪上加霜。

這一次齊齊哈爾中學的體育館大樓才投入使用26年，天花板整片掉落讓人不得不懷疑這又是一例豆腐渣工程。

第二問，倒塌的天花板上，違規放置大量珍珠岩，這是一種建築材料，重量重，雨水後重量翻倍，原本不應該放置在天花板上。有專家認為，遇水加重的珍珠岩是這次事故的主要原因。

可是誰要為違規放置的建材負責？體育館在學校內，學校有義務保證正確使用場館，教育局定期檢查，且該市教育局就在體育館街對面，竟然無人指出這個嚴重又明顯的錯誤。是因為無知，還是有人明明知道，但礙於官僚主義所以裝聾作啞呢？

第三問，學生家長趕往醫院，為什麼不能第一時間了解孩子的情況？官方不但沒有第一時間公布傷者情況，方便家人認領自己的孩子，反而是一直語焉不詳、隱瞞情況，到最後家長想要見一面，還需要重重簽字和申請。在網路流傳的影片中，有家長聲淚俱下地說：就算救不回來，好歹讓我們見最後一面。

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