科學家：2023年7月很可能是全球過去12萬年來最熱的月份
我們想讓你知道的是
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，我們正在進入「全球沸騰的時代」。美國總統拜登形容氣候變化為「生存威脅」，沒有人「能夠再否認氣候變化的影響」。
熱浪席捲全球之際，科學家指7月「幾乎肯定」將成為世界上有記錄以來最熱的月份。
這個月的天氣如此酷熱，讓研究人員相信即使7月還有幾天才結束，也將打破2019年同期的氣溫紀錄，甚至很可能是過去12萬年來最熱的月份。
專家一致認為，高溫的主要原因是人類使用化石燃料。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，我們正在進入「全球沸騰的時代」。美國總統拜登形容氣候變化為「生存威脅」，沒有人「能夠再否認氣候變化的影響」。
研究人員對7月份將打破目前最熱月份的紀錄不感驚訝，因為最近幾周有大量跡象表明，全球的升溫程度遠高於以往。
根據哥白尼氣候變化服務機構（Copernicus Climate Change Service）的數據，7月6日是全球最熱的一天，有記錄以來最炎熱的23天都出現在本月。
本月前25天的臨時平均氣溫為攝氏16.95度，遠高於2019年7月全年的攝氏16.63度。
其他分析也得出了同樣結論。
根據萊比錫大學豪斯坦博士（Karsten Haustein）的計算，2023年7月的平均氣溫將比化石燃料廣泛使用前的7月平均氣溫高出攝氏1.3-1.7度，最佳估算是攝氏1.5度左右。他相信，即使這幾天氣溫較回落，誤差範圍也足以使7月份成為迄今最熱的月份。
他在一份聲明中說：「這不僅將是最熱的七月，而且就全球絕對平均溫度而言，也將是有史以來最熱的一個月。」
「我們可能要追溯到幾千年甚至幾萬年前，才能在我們的星球上找到類似的炎熱狀態。」
研究人員計算全球氣溫的依據，是採用世界各地氣象站讀取的數據。
然而，世界上沒有足夠的氣象站來提供完全凖確的全球情況，因此科學家將所有這些讀數，加上大氣層本身的一些測量值，輸入電腦模型中。
如此，科學家就能繪製出一張「無間隙地圖」（map without gaps），從而可靠地估算出全球溫度。
結合這些數據集與未來幾天的全球天氣預報，科學家甚至可以在月底前作出全球氣溫的可靠估計。
7月份可能是約150年有記錄以來最熱的月份，但一些研究人員認為，最終氣溫可能是數萬年來最熱的。
為了計算出這些古老的數字，科學家使用了一些數據，比如被困在極地冰芯或深海沉積物中的空氣之記錄。這些記錄捕捉了當時的氣候信號。
憑著這些根據，儘管科學家無法確定那麼久以前的具體月份，但他們說，全球上一次出現類似的炎熱天氣，大約是在12萬年前——當時的海平面比現在高出約8米，河馬遠在英國北部就出現了。
為何高溫破記錄？
研究人員相信，人類活動排放的化石燃料是目前變暖的主要原因。
世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）教授說：「不幸的是，7月份的極端天氣影響了數百萬人，這是氣候變化的殘酷現實，也是未來的前兆。」
「現在比以往任何時候，都更迫切需要減少溫室氣體排放，」 他說。「氣候行動不是奢侈品，而是必須的。」
專家認為，7月份的氣溫紀錄不會是今年被打破的最後一個紀錄。
除了溫室氣體的持續影響外，聖嬰現象的影響也不斷擴大。
聖嬰是太平洋東部海域水溫異常升高引起的氣候現象，會使氣溫進一步升高，並可能使2023年或2024年成為有記錄以來最熱的一年，科學家警告說，我們還沒有看到它的全部影響。
另外，還有其他因素會導致全球氣溫飆升。
新的航運規則減少了污染物的排放量，而且直到最近，大氣中的撒哈拉沙塵含量一直很低。
這些被稱為「氣溶膠」（aerosols）的氣載顆粒，通常會將部分太陽能量反射回太空——儘管這門科學非常複雜。人們認為，氣溶膠的減少，可能推高了北大西洋的溫度。
2022年湯加一座水下火山爆發，也增加了大氣中的水蒸氣含量，而水蒸氣和二氧化碳同樣會使地球升溫。
對《巴黎協定》意味什麼？
2015年，近200個國家簽署《巴黎協定》，承諾會努力將氣溫升幅，控制在相比工業化前（人類開始大規模燃燒化石燃料前）水平的高出攝氏1.5度之內。
科學家提醒，雖然7月份的氣溫令人擔憂，但單月極端氣溫並不代表破壞了國際氣候協議。
倫敦帝國學院氣候科學家奧托（Friederike Otto）博士解釋說：「這並不代表我們達到或衝破了《巴黎協定》的1.5℃目標，因為這被理解為全球變暖的長期增長。」
將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內，被認為是避免氣候變化帶來最危險影響的關鍵。
但正如最近的熱浪所顯示，每升高零點幾度，氣候變化的後果就會增加一分。
英國情況如何？
南歐一直在經歷酷熱，英國卻溫和得多。
氣象專家認為，這與噴氣流的位置有關。
但英國氣象局今天警告說，由於全球氣溫持續上升，預計英國未來幾年的氣溫會更高。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購