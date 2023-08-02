科學家：2023年7月很可能是全球過去12萬年來最熱的月份

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熱浪席捲全球之際，科學家指7月「幾乎肯定」將成為世界上有記錄以來最熱的月份。

這個月的天氣如此酷熱，讓研究人員相信即使7月還有幾天才結束，也將打破2019年同期的氣溫紀錄，甚至很可能是過去12萬年來最熱的月份。

專家一致認為，高溫的主要原因是人類使用化石燃料。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，我們正在進入「全球沸騰的時代」。美國總統拜登形容氣候變化為「生存威脅」，沒有人「能夠再否認氣候變化的影響」。

研究人員對7月份將打破目前最熱月份的紀錄不感驚訝，因為最近幾周有大量跡象表明，全球的升溫程度遠高於以往。

根據哥白尼氣候變化服務機構（Copernicus Climate Change Service）的數據，7月6日是全球最熱的一天，有記錄以來最炎熱的23天都出現在本月。

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本月前25天的臨時平均氣溫為攝氏16.95度，遠高於2019年7月全年的攝氏16.63度。

其他分析也得出了同樣結論。

根據萊比錫大學豪斯坦博士（Karsten Haustein）的計算，2023年7月的平均氣溫將比化石燃料廣泛使用前的7月平均氣溫高出攝氏1.3-1.7度，最佳估算是攝氏1.5度左右。他相信，即使這幾天氣溫較回落，誤差範圍也足以使7月份成為迄今最熱的月份。

他在一份聲明中說：「這不僅將是最熱的七月，而且就全球絕對平均溫度而言，也將是有史以來最熱的一個月。」

「我們可能要追溯到幾千年甚至幾萬年前，才能在我們的星球上找到類似的炎熱狀態。」

研究人員計算全球氣溫的依據，是採用世界各地氣象站讀取的數據。

然而，世界上沒有足夠的氣象站來提供完全凖確的全球情況，因此科學家將所有這些讀數，加上大氣層本身的一些測量值，輸入電腦模型中。

如此，科學家就能繪製出一張「無間隙地圖」（map without gaps），從而可靠地估算出全球溫度。

結合這些數據集與未來幾天的全球天氣預報，科學家甚至可以在月底前作出全球氣溫的可靠估計。

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7月份可能是約150年有記錄以來最熱的月份，但一些研究人員認為，最終氣溫可能是數萬年來最熱的。

為了計算出這些古老的數字，科學家使用了一些數據，比如被困在極地冰芯或深海沉積物中的空氣之記錄。這些記錄捕捉了當時的氣候信號。

憑著這些根據，儘管科學家無法確定那麼久以前的具體月份，但他們說，全球上一次出現類似的炎熱天氣，大約是在12萬年前——當時的海平面比現在高出約8米，河馬遠在英國北部就出現了。

為何高溫破記錄？

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研究人員相信，人類活動排放的化石燃料是目前變暖的主要原因。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）教授說：「不幸的是，7月份的極端天氣影響了數百萬人，這是氣候變化的殘酷現實，也是未來的前兆。」

「現在比以往任何時候，都更迫切需要減少溫室氣體排放，」 他說。「氣候行動不是奢侈品，而是必須的。」

專家認為，7月份的氣溫紀錄不會是今年被打破的最後一個紀錄。

除了溫室氣體的持續影響外，聖嬰現象的影響也不斷擴大。

聖嬰是太平洋東部海域水溫異常升高引起的氣候現象，會使氣溫進一步升高，並可能使2023年或2024年成為有記錄以來最熱的一年，科學家警告說，我們還沒有看到它的全部影響。

另外，還有其他因素會導致全球氣溫飆升。

新的航運規則減少了污染物的排放量，而且直到最近，大氣中的撒哈拉沙塵含量一直很低。

這些被稱為「氣溶膠」（aerosols）的氣載顆粒，通常會將部分太陽能量反射回太空——儘管這門科學非常複雜。人們認為，氣溶膠的減少，可能推高了北大西洋的溫度。

2022年湯加一座水下火山爆發，也增加了大氣中的水蒸氣含量，而水蒸氣和二氧化碳同樣會使地球升溫。

對《巴黎協定》意味什麼？

Photo Credit: BBC News 航運污染的減少可能對海洋變暖起了很小的作用。

2015年，近200個國家簽署《巴黎協定》，承諾會努力將氣溫升幅，控制在相比工業化前（人類開始大規模燃燒化石燃料前）水平的高出攝氏1.5度之內。

科學家提醒，雖然7月份的氣溫令人擔憂，但單月極端氣溫並不代表破壞了國際氣候協議。

倫敦帝國學院氣候科學家奧托（Friederike Otto）博士解釋說：「這並不代表我們達到或衝破了《巴黎協定》的1.5℃目標，因為這被理解為全球變暖的長期增長。」

將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內，被認為是避免氣候變化帶來最危險影響的關鍵。

但正如最近的熱浪所顯示，每升高零點幾度，氣候變化的後果就會增加一分。

英國情況如何？

南歐一直在經歷酷熱，英國卻溫和得多。

氣象專家認為，這與噴氣流的位置有關。

但英國氣象局今天警告說，由於全球氣溫持續上升，預計英國未來幾年的氣溫會更高。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航