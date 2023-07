2023女足世界盃：「鏗鏘玫瑰」精神下的中國女足會繼續綻放嗎？

作為中國女子足球的前國腳,薛嬌印象最深的比賽是2015年擊敗美國隊的一場邀請賽。當時中國隊在洛杉磯以1比0小勝世界冠軍,終結了美國女足連續11年主場不敗的紀錄。

「所有人都覺得我們一定會是輸的……但是足球這東西是圓的,沒有比賽結束吹哨的那一刻,什麼事情都可能發生,」這名現在已經退役的左後衛在接受《BBC》電話訪問時說。

薛嬌表示,這種永不放棄的意志品質是中國女足被稱為「鏗鏘玫瑰」的原因。

本屆女足世界盃,她希望中國隊在紐西蘭也能對得起這個外號所承載的精神——她在2018年一次嚴重受傷之後漸漸淡出了國家隊,但是目前中國隊中仍有許多她的前隊友,她將在大連的家中觀看比賽。

但是,中國隊目前正面臨著一個艱難的任務,因為她們在小組賽首戰中輸給了丹麥隊。她們必須要在第二場比賽中擊敗海地,才能在最後一戰面對歐洲杯冠軍英格蘭隊前保留進入淘汰賽的希望。

不過,無論是世界盃還是整個國際賽場,中國女足在歷史上的表現都要優於中國男足,這在一個長期將足球主要視為男子運動的國家,是一個了不起且值得玩味的成就。

無論在本屆世界盃的最終成績如何,中國女足國家隊在國內都會被視為英雄。

「姑娘們在這場比賽中展現出了女足的風采,展現出了對勝利的追求和渴望——這是一代又一代女足傳承下來的最寶貴的特質,」中國知名足球評論員黃健翔在首場比賽之後這樣表示。

「中國女足比男足好看多了,」中國社群媒體新浪微博上的一條評論說。

「鏗鏘玫瑰」奠定的傳統

多年以來,那是中國球迷當中常有的直觀評價。在中國男足持續令人失望的時候,中國女足一直是球迷的驕傲。中國女足目前在國際足聯世界排名第14位,而男足則排在第80位。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在1990年代身披國家隊9號戰袍的孫雯是中國女足「黃金一代」的代表人物。

中國男足的巔峰是在2000年代初,他們在2002年首次、也是唯一一次進入世界盃決賽圈階段,之後又在2004年亞洲杯上獲得亞軍。

相比之前,中國女足長久以來在國際賽場上的戰績要優秀得多。中國主辦了1991年首屆女子足球世界盃,中國女足國家隊在上世紀90年代也是世界最強的球隊之一。

在那十年裡,中國女足在隊長孫雯的帶領下進入頂峰。她們包攬了1990年代全部五屆女足亞洲杯冠軍,並且兩次幾乎站在了世界冠軍的領獎台上——在1996年亞特蘭大奧運會和1999年女足世界盃的決賽中,中國隊都惜敗於美國隊腳下。孫雯也被廣泛認為是女子足球歷史上最偉大的球員之一,與美國名將米歇爾・埃克斯(Michelle Akers)一同被國際足聯評為20世紀最佳女子足球運動員。

在國內,中國女足被愛戴她們的球迷稱為「鏗鏘玫瑰」,這是來自於90年代一首中文流行歌曲的名字。這個外號被中國球迷一直傳頌至今。

薛嬌相信,她們的成功關鍵是刻苦的訓練以及在此過程中所建立起來的緊密情感聯繫——這是從過去好幾代女足傳承下來的傳統。

薛嬌記得,她們的訓練時間比大多數球隊長——有時候一天三練,每次持續兩到兩個半小時,從早上練到晚上。

這種拼勁會延續到賽場上,「就算你想著球可能要出界了,但我們肯定是會追到最後一刻的」,薛嬌說,

真正的「國足」

進入21世紀,在孫雯等一代功勳球員退役後,中國女足經歷了一段低潮。如今她們在國際比賽上的成績尚未能回到1990年代的高峰,但是與男足相比,她們的成績仍然更好,以至於中國國內很多人說女足才是真正的「國足」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國有眾多足球迷,但是他們常常對男足國家隊的成績感到失望。

然而,中國社會的父權傳統,使得人們在談論足球的時候,仍然主要集中在男足上。

中國足協在2016年出台一份本國足球運動發展的中長期規劃,由國家主席習近平提出的願景是要令中國在35年內成為世界一流足球強國。當中大部分資源和策略仍然集中在男足上。

「這些國家足球發展計劃基本上是以男性為框架構建的,」巴黎的歐洲知識經濟與管理學院(Skema Business School)體育和地緣政治經濟學教授西蒙・查德威克(Simon Chadwick)說。

薛嬌表示,男女足運動在競技層上的成績無法放在一個維度上去比較,但是她承認,中國足球和中國社會其他方面,還是存在著一些「重男輕女」的因素,令她覺得「女孩子踢足球相對有點難」。

「經濟上的差距特別大,而且關注度也根本不是在一個層次上面的,」她說,「就說上座率吧,他們踢比賽,可能整個體育場都坐滿了,我們踢比賽,可能就是一些家人朋友,還有少數球迷去觀看,就覺得心理落差還是挺大的。」

而且,最掙錢的也是男足。根據政府支持的《上觀新聞》網站(原名「上海觀察」)的數據,中國女子職業足球聯賽的平均收入比男足低60至90倍。

改革會奏效嗎?

然而,這種性別差距卻在幾個方面成為了對女足有利的因素。時常困擾男足的輿論噪音和不良醜聞,絕少在女足領域出現,這在本屆世界盃的備戰週期當中變得更加明顯。

自去(2022)年11月以來,至少有13名高級官員因腐敗和操縱比賽而被拘留或調查。

這場新一輪的「足球反腐」主要集中於男足聯賽和男足國家隊——其中一名涉事者是傳奇球員、前男足國家隊主教練李鐵。

據研究中國體育產業多年的馬克・德雷爾(Mark Dreyer)說,男足所牽涉的巨額資金,可能伴隨著更多誘惑,使人們捲入作弊的違規行為當中。德雷爾是《體育強國:中國力爭最強內幕》(Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best)一書的作者。