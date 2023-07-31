2023女足世界盃：「鏗鏘玫瑰」精神下的中國女足會繼續綻放嗎？
我們想讓你知道的是
無論是世界盃還是整個國際賽場，中國女足在歷史上的表現都要優於中國男足，這在一個長期將足球主要視為男子運動的國家，是一個了不起且值得玩味的成就。無論在本屆世界盃的最終成績如何，中國女足國家隊在國內都會被視為英雄。
作為中國女子足球的前國腳，薛嬌印象最深的比賽是2015年擊敗美國隊的一場邀請賽。當時中國隊在洛杉磯以1比0小勝世界冠軍，終結了美國女足連續11年主場不敗的紀錄。
「所有人都覺得我們一定會是輸的……但是足球這東西是圓的，沒有比賽結束吹哨的那一刻，什麼事情都可能發生，」這名現在已經退役的左後衛在接受《BBC》電話訪問時說。
薛嬌表示，這種永不放棄的意志品質是中國女足被稱為「鏗鏘玫瑰」的原因。
本屆女足世界盃，她希望中國隊在紐西蘭也能對得起這個外號所承載的精神——她在2018年一次嚴重受傷之後漸漸淡出了國家隊，但是目前中國隊中仍有許多她的前隊友，她將在大連的家中觀看比賽。
但是，中國隊目前正面臨著一個艱難的任務，因為她們在小組賽首戰中輸給了丹麥隊。她們必須要在第二場比賽中擊敗海地，才能在最後一戰面對歐洲杯冠軍英格蘭隊前保留進入淘汰賽的希望。
不過，無論是世界盃還是整個國際賽場，中國女足在歷史上的表現都要優於中國男足，這在一個長期將足球主要視為男子運動的國家，是一個了不起且值得玩味的成就。
無論在本屆世界盃的最終成績如何，中國女足國家隊在國內都會被視為英雄。
「姑娘們在這場比賽中展現出了女足的風采，展現出了對勝利的追求和渴望——這是一代又一代女足傳承下來的最寶貴的特質，」中國知名足球評論員黃健翔在首場比賽之後這樣表示。
「中國女足比男足好看多了，」中國社群媒體新浪微博上的一條評論說。
「鏗鏘玫瑰」奠定的傳統
多年以來，那是中國球迷當中常有的直觀評價。在中國男足持續令人失望的時候，中國女足一直是球迷的驕傲。中國女足目前在國際足聯世界排名第14位，而男足則排在第80位。
中國男足的巔峰是在2000年代初，他們在2002年首次、也是唯一一次進入世界盃決賽圈階段，之後又在2004年亞洲杯上獲得亞軍。
相比之前，中國女足長久以來在國際賽場上的戰績要優秀得多。中國主辦了1991年首屆女子足球世界盃，中國女足國家隊在上世紀90年代也是世界最強的球隊之一。
在那十年裡，中國女足在隊長孫雯的帶領下進入頂峰。她們包攬了1990年代全部五屆女足亞洲杯冠軍，並且兩次幾乎站在了世界冠軍的領獎台上——在1996年亞特蘭大奧運會和1999年女足世界盃的決賽中，中國隊都惜敗於美國隊腳下。孫雯也被廣泛認為是女子足球歷史上最偉大的球員之一，與美國名將米歇爾・埃克斯（Michelle Akers）一同被國際足聯評為20世紀最佳女子足球運動員。
在國內，中國女足被愛戴她們的球迷稱為「鏗鏘玫瑰」，這是來自於90年代一首中文流行歌曲的名字。這個外號被中國球迷一直傳頌至今。
薛嬌相信，她們的成功關鍵是刻苦的訓練以及在此過程中所建立起來的緊密情感聯繫——這是從過去好幾代女足傳承下來的傳統。
薛嬌記得，她們的訓練時間比大多數球隊長——有時候一天三練，每次持續兩到兩個半小時，從早上練到晚上。
這種拼勁會延續到賽場上，「就算你想著球可能要出界了，但我們肯定是會追到最後一刻的」，薛嬌說，
真正的「國足」
進入21世紀，在孫雯等一代功勳球員退役後，中國女足經歷了一段低潮。如今她們在國際比賽上的成績尚未能回到1990年代的高峰，但是與男足相比，她們的成績仍然更好，以至於中國國內很多人說女足才是真正的「國足」。
然而，中國社會的父權傳統，使得人們在談論足球的時候，仍然主要集中在男足上。
中國足協在2016年出台一份本國足球運動發展的中長期規劃，由國家主席習近平提出的願景是要令中國在35年內成為世界一流足球強國。當中大部分資源和策略仍然集中在男足上。
「這些國家足球發展計劃基本上是以男性為框架構建的，」巴黎的歐洲知識經濟與管理學院（Skema Business School）體育和地緣政治經濟學教授西蒙・查德威克（Simon Chadwick）說。
薛嬌表示，男女足運動在競技層上的成績無法放在一個維度上去比較，但是她承認，中國足球和中國社會其他方面，還是存在著一些「重男輕女」的因素，令她覺得「女孩子踢足球相對有點難」。
「經濟上的差距特別大，而且關注度也根本不是在一個層次上面的，」她說，「就說上座率吧，他們踢比賽，可能整個體育場都坐滿了，我們踢比賽，可能就是一些家人朋友，還有少數球迷去觀看，就覺得心理落差還是挺大的。」
而且，最掙錢的也是男足。根據政府支持的《上觀新聞》網站（原名「上海觀察」）的數據，中國女子職業足球聯賽的平均收入比男足低60至90倍。
改革會奏效嗎？
然而，這種性別差距卻在幾個方面成為了對女足有利的因素。時常困擾男足的輿論噪音和不良醜聞，絕少在女足領域出現，這在本屆世界盃的備戰週期當中變得更加明顯。
自去（2022）年11月以來，至少有13名高級官員因腐敗和操縱比賽而被拘留或調查。
這場新一輪的「足球反腐」主要集中於男足聯賽和男足國家隊——其中一名涉事者是傳奇球員、前男足國家隊主教練李鐵。
據研究中國體育產業多年的馬克・德雷爾（Mark Dreyer）說，男足所牽涉的巨額資金，可能伴隨著更多誘惑，使人們捲入作弊的違規行為當中。德雷爾是《體育強國：中國力爭最強內幕》（Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best）一書的作者。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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