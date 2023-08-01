中國前外交部長秦剛仕途大起大落，背後有何政治意涵？

中國前外長秦剛的仕途在短時間內大起大落，令人質疑中國高層到底發生了什麼，又將如何影響中國未來的內政和外交。

中國全國人大常委會周二（7月25日）召開會議，宣布免去秦剛外交部長一職，重新任命王毅為外交部長。此時距離秦剛上任外長僅半年多，他被免職的原因沒有說明。

有分析人士認為，秦剛事件凸顯出中國政治的不透明，並且損害了中國的形象。

「秦剛事件不利於中共在國外甚至國內的形象」，巴黎亞洲中心高級研究員高敬文（Jean-Pierre Cabestan）對《BBC中文》說。

「這件事凸顯了領導層內一定程度的不穩定，可能存在的政策分歧，不專業的高層官員晉升方式，以及一定程度的政治不透明——這與中國聲稱要成為推動經濟、社會甚至政治全球化的全球大國的雄心不符。」

背後的「定於一尊」

在中國全國人大常委會宣布決定之前，秦剛在外交部的晉升十分迅速，超過了一些更有經驗的人士。有人認為，這與他和國家主席習近平的密切關係息息相關。

秦剛是中國改革開放以後最年輕的外交部長。在出任部長之前，他任職駐美大使，而此前並沒有許多與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國。

他在2022年12月接任外交部部長之後僅3個月，就在今年北京「兩會」中被提拔成國務委員，出乎外界意料。通常情況下，兩至三年後升任國務委員較為合理。

近日全國人大常委會召開會議，決定免去兼任僅半年多的秦剛的外長職位，再次令人大跌眼鏡。

「秦剛的大起大落凸顯出習『定於一尊』的權力」，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群對《BBC中文》說。

「秦是習的愛將，他的迅速提拔和突然消失，背後的關鍵人物都是習」。

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未解之謎

秦剛的突然撤職是否會牽連其他人，又將如何影響中國內政，目前還很難判斷。

「這次免職有很多未解之謎」，高敬文說，「如果免職是因為婚外情，那他原本就不該被任命。但他就這樣上任了，說明要麼是遴選過程不夠嚴格，要麼是一些詆譭他的人後來發現可以借機除掉他。」

他還指出，「王毅在整個過程中的表現也是個謎。他是支持秦的任命，還是後來意識到秦在對美關係或『戰狼』外交方面與自己的做法不一致？很難說。」

朱志群認為，假定秦剛在接受調查，調查結果可能要過一段時間才出來， 具體真相也不會完全公布。因此他的撤職是否會牽涉其他人，目前難以判斷。

即便公布一部分調查結果，他認為也不會在很大程度上影響中國內政。

「中共會盡量控制這個案子對黨和政府的影響， 尤其是不會讓這一案件影響到習的名聲，畢竟秦是習一手提拔的。」

也有分析指出，秦剛短時間內大起大落對於不透明的中國政治來說並非特例。

美國華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「圍繞秦剛的動蕩已經體現在中國政策的其他方面，比如在新冠疫情政策和經濟政策上的大反轉。」

她說，中國將一切問題泛安全化處理是這種「動蕩的根源」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年5月，時任中國駐美大使秦剛在德州。

中國外交怎麼辦

受訪學者指出，秦剛被免職不會對中國的外交政策帶來巨大影響。

「外交部長在中國不是一個很有權力的官員。王毅、蔡奇，當然還有習近平本人的影響力要大得多」，高敬文說。

「秦是政策貫徹者，不是政策制定者」，朱志群說。

秦剛去職外長後，由王毅重新擔任。王毅還將繼續擔任中共中央外事工作委員會辦公室主任一職，同時擔任黨和政府最高外交職務。

「這一安排說明中共希望盡快穩定外交大局，不讓秦剛事件影響到中國外交和國際形象，也說明近期內中國外交政策和實施都不會有變化」，朱志群說。

「王毅的回巢給中國外交注入了穩定性和持續性」。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）認為，同時擔任黨和政府最高外交職務令王毅能夠對政策的執行情況進行監督。

「這樣可能會加強北京在釋放外交信息和實際行動方面的一致性，同時進一步鞏固黨對外交事務強有力的指導。」

該機構認為，與秦剛相比，王毅的外交風格以「生硬粗暴（abrasive）」著稱，比如今年6月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京與王毅會面時，兩人的這一差異就凸顯出來。

「王毅重掌外交部，中國外交官可能會再次傾向於更具侵略性的『戰狼』風格，這可能會使拜登政府維持和鞏固近期雙邊關係緩和的努力複雜化。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 王毅已經69歲，超過了國級領導「七上八下」的慣例，到今年10月將年滿70歲。

王毅：過渡外長？

目前還不清楚王毅是否只是臨時擔任外交部長，還是會持續到2027年下一屆黨代會召開。王毅已經69歲，超過了國級領導「七上八下」的慣例，到今年10月將年滿70歲。

受訪學者認為，王毅擔任外長應該屬於過渡性質，預計今年年底會任命新的外長，並在明年3月人大開會時進一步確認。

中國在今年下半年有幾項重大的外交任務，包括在印度新德里召開的二十國集團（G20）領導人峰會，以及在舊金山召開的亞太經合組織APEC峰會。

「這些重大事件需要老手王毅來掌舵」，朱志群說。

王毅曾在2013至2022年間擔任外交部長，是習近平信任的顧問之一。

秦剛雖然被免去了外交部長的職務，但他的國務委員身份還沒有撤銷。不過，在全國人大常委會發布公告幾小時後，外交部網站上有關秦剛以前的外交活動大部分已經刪除，這似乎不是積極信號。