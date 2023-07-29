成都世大運開幕全面點燃戰火，台灣隊楊勇緯、李智凱等6大名將拚摘金
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第31屆成都世大運昨晚開幕後將全面點燃戰火，台灣210名選手中不乏頂級菁英選手參賽：拿到東京奧運男子柔道60公斤銀牌的楊勇緯，生涯第2次參加世大運；已經連續第4屆參加世大運的台灣「鞍馬王子」李智凱，今年將挑戰世大運鞍馬金牌3連霸。
成都世大運開幕，太空人領跑31名火炬手點燃聖火
（中央社）第31屆成都世界大學運動會昨（28）日晚間8時正式開幕，最受矚目的聖火點燃方式，由31名火炬手進場聯合在場內點燃，再靠著煙火引燃數百公尺外的聖火塔，宣告世大運正式開始。
重頭戲聖火的點燃儀式，由31名火炬手跑進場，象徵第31屆世大運，領跑的葉光富是出生成都的太空人。最後由31名火炬手在場內點燃聖火後，再靠著煙火點燃數百公尺外、31公尺高的聖火塔。
台灣依照奧會模式，以英文T字開頭，排在土庫曼之後、土耳其之前，第104個國家入場。
昨晚開幕典禮上，台灣共65人參加，選手包括羽球、武術、女排、男排代表隊，並由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官。
運動員入場時踏著七彩光路打造的「錦繡前程」，代表著運動員順著中國4大名繡之一的「蜀繡」織就的「錦繡之路」，也就是年輕人走上成就之路。另外擔任115個國家進場的引導員，也都清一色穿上具有四川特色的小辣椒服裝，成為場上一大亮點。
成都世大運開幕式倒數計時並未採取「從10開始」的一般模式，而是由「12」開始倒數，創意來自於太陽神鳥的12道尾翼。
主場館造型也有亮點，「東安湖體育公園」外型類似銀色飛碟，穹頂採用1萬2000塊彩釉玻璃，拚出巴蜀文化的象徵太陽神鳥。
今天世大運將全面點燃戰火，包括柔道、射擊、跆拳當、武術等4個項目共產生17面金牌。
成都世大運登場，習近平與多國領袖出席開幕式
第31屆世界大學生夏季運動會昨晚在四川成都登場，中國國家主席習近平出席開幕式。他稍早前會見參加開幕式的多國領導人，表示要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展。
綜合陸媒報導，成都世大運開幕式28日晚上8時在成都東安湖體育公園主體育場舉行，習近平與夫人彭麗媛共同出席，並由習近平宣布開幕。
此前，習近平中午在成都舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的各國領導人。
習近平致詞表示，要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展；要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來；要深化交流互鑑，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑑的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。
他說，中國秉持「簡約、安全、精彩」的辦賽理念，克服疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻。
習近平提到，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一，「歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。」
這次到訪參加開幕式的領導人包括：印尼總統佐科威（ Joko Widodo）和夫人、茅利塔尼亞總統蓋祖瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）、蒲隆地總統恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）、蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）、喬治亞總理加利巴希維利（Irakli Garibashvili）以及國際大學生體育聯合代理主席艾德（Leonz Eder）。
另外，習近平上午分別與阿里以及加利巴希維利會面。
習近平與阿里會面時表示，中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為蓋亞那發展及兩國合作帶來新機遇，阿里此行對推動兩國關係發展具有重要意義。他呼籲站在兩國關係發展新起點上，要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中蓋命運共同體。
與加利巴希維利會面時，習近平指出，中格雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，將雙邊關係定位提高到新水準。中格關係健康穩定發展，雙方要共同努力，在新的起點上推動中格戰略夥伴關係更好發展，為兩國各自發展復興提供助力，為人類文明進步貢獻正能量。
成都世大運7/28燃戰火，台灣6大名將拚摘金
第31屆成都世大運昨晚開幕後將全面點燃戰火，台灣210名選手中不乏頂級菁英選手參賽，包括楊勇緯、李智凱、羅嘉翎、王冠閎、林穎欣、呂紹全等，都是有機會摘金鍍銀的名將。
拿到東京奧運男子柔道60公斤銀牌的楊勇緯，生涯第2次參加世大運，他在2017年參加台北世大運獲得第5名，上屆拿坡里沒參賽。
楊勇緯日前受訪時提到：「既然參賽了，目標當然就是金牌，雖然目前身體狀況很不錯，但還是要看臨場發揮以及對手實力。頭號目標還是日本選手，他們的柔道實力，不論推誰出來都不可小覷。」楊勇緯參加的柔道男子60公斤級，預計在7月29日登場。
已經連續第4屆參加世大運的台灣「鞍馬王子」李智凱，今年將挑戰世大運鞍馬金牌3連霸。已經在東京奧運摘銀的他，將是生涯最後一次參加世大運，他說：「這是我最後一次參加世大運，也想要好好把握機會，也當作亞運的前哨戰。」
至於在東京奧運拿下銅牌後，被稱為「國民女友」的羅嘉翎，則是生涯首度參加世大運，她出賽的女子57公斤級預計在7月31日登場。羅嘉翎笑說：「感覺很新鮮也很興奮，不過世大運的世界排名積分並不高，我自己猜各國的主力好手可能不會參賽。」
剛在日本福岡水上運動世錦賽男子200公尺蝶式游進決賽，成為台灣泳壇史上男子第1人的王冠閎，27日返台，預計7月30日前往成都世大運和代表隊會合。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號