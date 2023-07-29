成都世大運開幕全面點燃戰火，台灣隊楊勇緯、李智凱等6大名將拚摘金

成都世大運開幕，太空人領跑31名火炬手點燃聖火

（中央社）第31屆成都世界大學運動會昨（28）日晚間8時正式開幕，最受矚目的聖火點燃方式，由31名火炬手進場聯合在場內點燃，再靠著煙火引燃數百公尺外的聖火塔，宣告世大運正式開始。

重頭戲聖火的點燃儀式，由31名火炬手跑進場，象徵第31屆世大運，領跑的葉光富是出生成都的太空人。最後由31名火炬手在場內點燃聖火後，再靠著煙火點燃數百公尺外、31公尺高的聖火塔。

台灣依照奧會模式，以英文T字開頭，排在土庫曼之後、土耳其之前，第104個國家入場。

昨晚開幕典禮上，台灣共65人參加，選手包括羽球、武術、女排、男排代表隊，並由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官。

運動員入場時踏著七彩光路打造的「錦繡前程」，代表著運動員順著中國4大名繡之一的「蜀繡」織就的「錦繡之路」，也就是年輕人走上成就之路。另外擔任115個國家進場的引導員，也都清一色穿上具有四川特色的小辣椒服裝，成為場上一大亮點。

成都世大運開幕式倒數計時並未採取「從10開始」的一般模式，而是由「12」開始倒數，創意來自於太陽神鳥的12道尾翼。

主場館造型也有亮點，「東安湖體育公園」外型類似銀色飛碟，穹頂採用1萬2000塊彩釉玻璃，拚出巴蜀文化的象徵太陽神鳥。

今天世大運將全面點燃戰火，包括柔道、射擊、跆拳當、武術等4個項目共產生17面金牌。

Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社 第31屆成都世大運28日晚舉行開幕儀式，台灣代表隊由「排球甜心」廖苡任（前）擔任掌旗官，率領65人進場。

成都世大運登場，習近平與多國領袖出席開幕式

第31屆世界大學生夏季運動會昨晚在四川成都登場，中國國家主席習近平出席開幕式。他稍早前會見參加開幕式的多國領導人，表示要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展。

綜合陸媒報導，成都世大運開幕式28日晚上8時在成都東安湖體育公園主體育場舉行，習近平與夫人彭麗媛共同出席，並由習近平宣布開幕。

此前，習近平中午在成都舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的各國領導人。

習近平致詞表示，要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展；要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來；要深化交流互鑑，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑑的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。

他說，中國秉持「簡約、安全、精彩」的辦賽理念，克服疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻。

習近平提到，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一，「歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。」

這次到訪參加開幕式的領導人包括：印尼總統佐科威（ Joko Widodo）和夫人、茅利塔尼亞總統蓋祖瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）、蒲隆地總統恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）、蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）、喬治亞總理加利巴希維利（Irakli Garibashvili）以及國際大學生體育聯合代理主席艾德（Leonz Eder）。

另外，習近平上午分別與阿里以及加利巴希維利會面。

習近平與阿里會面時表示，中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為蓋亞那發展及兩國合作帶來新機遇，阿里此行對推動兩國關係發展具有重要意義。他呼籲站在兩國關係發展新起點上，要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中蓋命運共同體。

與加利巴希維利會面時，習近平指出，中格雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，將雙邊關係定位提高到新水準。中格關係健康穩定發展，雙方要共同努力，在新的起點上推動中格戰略夥伴關係更好發展，為兩國各自發展復興提供助力，為人類文明進步貢獻正能量。

成都世大運7/28燃戰火，台灣6大名將拚摘金

第31屆成都世大運昨晚開幕後將全面點燃戰火，台灣210名選手中不乏頂級菁英選手參賽，包括楊勇緯、李智凱、羅嘉翎、王冠閎、林穎欣、呂紹全等，都是有機會摘金鍍銀的名將。

拿到東京奧運男子柔道60公斤銀牌的楊勇緯，生涯第2次參加世大運，他在2017年參加台北世大運獲得第5名，上屆拿坡里沒參賽。

楊勇緯日前受訪時提到：「既然參賽了，目標當然就是金牌，雖然目前身體狀況很不錯，但還是要看臨場發揮以及對手實力。頭號目標還是日本選手，他們的柔道實力，不論推誰出來都不可小覷。」楊勇緯參加的柔道男子60公斤級，預計在7月29日登場。

已經連續第4屆參加世大運的台灣「鞍馬王子」李智凱，今年將挑戰世大運鞍馬金牌3連霸。已經在東京奧運摘銀的他，將是生涯最後一次參加世大運，他說：「這是我最後一次參加世大運，也想要好好把握機會，也當作亞運的前哨戰。」

至於在東京奧運拿下銅牌後，被稱為「國民女友」的羅嘉翎，則是生涯首度參加世大運，她出賽的女子57公斤級預計在7月31日登場。羅嘉翎笑說：「感覺很新鮮也很興奮，不過世大運的世界排名積分並不高，我自己猜各國的主力好手可能不會參賽。」

剛在日本福岡水上運動世錦賽男子200公尺蝶式游進決賽，成為台灣泳壇史上男子第1人的王冠閎，27日返台，預計7月30日前往成都世大運和代表隊會合。