拜登宣布提供台灣3.45億美元軍援，國防部：感謝美方對台的安全承諾
我們想讓你知道的是
美國總統拜登今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。對於白宮宣布提供台灣軍援，聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。
傳美將軍援，白宮：認真看待助台提升自衛能力責任
（中央社）外媒披露，美國預計最早於本（7）月28日宣布提供台灣價值約3.3億美元軍援。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）不願多談，但他指出，美方十分認真看待協助台灣提升自我防衛能力立場。
《路透社》昨（28）日引述不願透露姓名的官員表示，白宮即將公布提供台灣預計價值約3.3億美元的軍事援助。預期正式宣布時，不會包括美方所提供的武器系統清單。
柯比昨天在媒體簡報被問及此事時不願多談，僅表示「敬請關注」（stay tuned）。他並指出，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。
《路透社》報導，4名消息人士在最近數週透露，預料這項計畫包括4架非武裝MQ-9A無人偵察機，但由於官員正研究從無人機上移除一些只有美國空軍才能接觸的先進設備相關細節，因此這些無人機可能不會納入清單。
一名知情人士說，另一個問題是誰來支付無人機的改造費用。《路透社》無法確定無人機是否仍是這項計畫的一部分。
台灣先前已同意購買4架更先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。這些無人機由美國國防承包商「通用原子航空系統」公司（General Atomics）製造，預計2025年交機。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月時曾對聯邦參議院委員會小組說：「我很高興美國很快將經由國會去年同意的總統撥款權，提供台灣大量額外的安全援助。」
白宮宣布對台3.45億美元軍援，強化台灣嚇阻力
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，美國必須持續提供必要防禦物資，使台灣得以維持嚇阻力並自我防衛。
拜登今天發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。不過，備忘錄並未提供清單。
對於白宮宣布提供台灣軍援，麥考爾透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。
麥考爾指出，拜登政府應更早提供，也應更堅實。在美國國務院官員遭到中共駭客攻擊時，拜登政府不應迎合中國國家主席習近平，而是應該加快向台灣運送武器的速度。
他表示，拜登政府一再擔憂在大國競爭中提供關鍵武器系統，將使情勢升級，但卻只會讓習近平與其邪惡聯盟更加囂張。
麥考爾指出，美國必須持續致力於提供必要防衛物資，使台灣能夠維持嚇阻力和自我防衛能力。
白宮將軍援台灣的消息最早由《路透社》於昨天披露。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。
2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。
美對台3.45億美元軍援，國防部：感謝堅定安全承諾
（中央社）美國總統拜登宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。國防部今天表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾，並指出，總統撥款權（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，但基於台美默契，不評論援助內容。
國防部發言人孫立方少將指出，美國總統拜登宣布，提供台灣3.45億美元軍事援助，國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾。
孫立方說，總統撥款權是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具；台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。不過，對於援助內容，基於台美默契不予評論。
拜登發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助；不過，備忘錄並未提供清單。
2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨天告訴《中央社》記者，品項尚未公布，但可能以精準彈藥、各式防空飛彈為優先項目，例如刺針、愛國者等美國現貨，或NASAMS（先進地對空防空飛彈系統）。
新聞來源
延伸閱讀
- 藍紅媒體與名嘴不告訴你的「國防授權法案」：若台灣有事，美國會怎樣軍援？
- 美智庫「德國馬歇爾基金會」調查：如果中國武力犯台，跨大西洋14國不到1成民眾支持軍援台灣
- 美國參院通過對台灣五年百億美元的「無償軍援」意味著什麼？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL