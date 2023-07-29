2023/07/29,
印太

拜登宣布提供台灣3.45億美元軍援，國防部：感謝美方對台的安全承諾

拜登宣布提供台灣3.45億美元軍援，國防部：感謝美方對台的安全承諾
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國總統拜登今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。對於白宮宣布提供台灣軍援，聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。

傳美將軍援，白宮：認真看待助台提升自衛能力責任

（中央社）外媒披露，美國預計最早於本（7）月28日宣布提供台灣價值約3.3億美元軍援。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）不願多談，但他指出，美方十分認真看待協助台灣提升自我防衛能力立場。

《路透社》昨（28）日引述不願透露姓名的官員表示，白宮即將公布提供台灣預計價值約3.3億美元的軍事援助。預期正式宣布時，不會包括美方所提供的武器系統清單。

柯比昨天在媒體簡報被問及此事時不願多談，僅表示「敬請關注」（stay tuned）。他並指出，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

《路透社》報導，4名消息人士在最近數週透露，預料這項計畫包括4架非武裝MQ-9A無人偵察機，但由於官員正研究從無人機上移除一些只有美國空軍才能接觸的先進設備相關細節，因此這些無人機可能不會納入清單。

一名知情人士說，另一個問題是誰來支付無人機的改造費用。《路透社》無法確定無人機是否仍是這項計畫的一部分。

台灣先前已同意購買4架更先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。這些無人機由美國國防承包商「通用原子航空系統」公司（General Atomics）製造，預計2025年交機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月時曾對聯邦參議院委員會小組說：「我很高興美國很快將經由國會去年同意的總統撥款權，提供台灣大量額外的安全援助。」

白宮宣布對台3.45億美元軍援，強化台灣嚇阻力

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，美國必須持續提供必要防禦物資，使台灣得以維持嚇阻力並自我防衛。

拜登今天發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。不過，備忘錄並未提供清單。

對於白宮宣布提供台灣軍援，麥考爾透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。

麥考爾指出，拜登政府應更早提供，也應更堅實。在美國國務院官員遭到中共駭客攻擊時，拜登政府不應迎合中國國家主席習近平，而是應該加快向台灣運送武器的速度。

他表示，拜登政府一再擔憂在大國競爭中提供關鍵武器系統，將使情勢升級，但卻只會讓習近平與其邪惡聯盟更加囂張。

麥考爾指出，美國必須持續致力於提供必要防衛物資，使台灣能夠維持嚇阻力和自我防衛能力。

白宮將軍援台灣的消息最早由《路透社》於昨天披露。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

美對台3.45億美元軍援，國防部：感謝堅定安全承諾

（中央社）美國總統拜登宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。國防部今天表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾，並指出，總統撥款權（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，但基於台美默契，不評論援助內容。

國防部發言人孫立方少將指出，美國總統拜登宣布，提供台灣3.45億美元軍事援助，國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾。

孫立方說，總統撥款權是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具；台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。不過，對於援助內容，基於台美默契不予評論。

拜登發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助；不過，備忘錄並未提供清單。

2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨天告訴《中央社》記者，品項尚未公布，但可能以精準彈藥、各式防空飛彈為優先項目，例如刺針、愛國者等美國現貨，或NASAMS（先進地對空防空飛彈系統）。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。