拜登宣布提供台灣3.45億美元軍援，國防部：感謝美方對台的安全承諾

傳美將軍援，白宮：認真看待助台提升自衛能力責任

（中央社）外媒披露，美國預計最早於本（7）月28日宣布提供台灣價值約3.3億美元軍援。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）不願多談，但他指出，美方十分認真看待協助台灣提升自我防衛能力立場。

《路透社》昨（28）日引述不願透露姓名的官員表示，白宮即將公布提供台灣預計價值約3.3億美元的軍事援助。預期正式宣布時，不會包括美方所提供的武器系統清單。

柯比昨天在媒體簡報被問及此事時不願多談，僅表示「敬請關注」（stay tuned）。他並指出，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

《路透社》報導，4名消息人士在最近數週透露，預料這項計畫包括4架非武裝MQ-9A無人偵察機，但由於官員正研究從無人機上移除一些只有美國空軍才能接觸的先進設備相關細節，因此這些無人機可能不會納入清單。

一名知情人士說，另一個問題是誰來支付無人機的改造費用。《路透社》無法確定無人機是否仍是這項計畫的一部分。

台灣先前已同意購買4架更先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。這些無人機由美國國防承包商「通用原子航空系統」公司（General Atomics）製造，預計2025年交機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月時曾對聯邦參議院委員會小組說：「我很高興美國很快將經由國會去年同意的總統撥款權，提供台灣大量額外的安全援助。」

白宮宣布對台3.45億美元軍援，強化台灣嚇阻力

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助。聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，美國必須持續提供必要防禦物資，使台灣得以維持嚇阻力並自我防衛。

拜登今天發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。不過，備忘錄並未提供清單。

對於白宮宣布提供台灣軍援，麥考爾透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。

麥考爾指出，拜登政府應更早提供，也應更堅實。在美國國務院官員遭到中共駭客攻擊時，拜登政府不應迎合中國國家主席習近平，而是應該加快向台灣運送武器的速度。

他表示，拜登政府一再擔憂在大國競爭中提供關鍵武器系統，將使情勢升級，但卻只會讓習近平與其邪惡聯盟更加囂張。

麥考爾指出，美國必須持續致力於提供必要防衛物資，使台灣能夠維持嚇阻力和自我防衛能力。

白宮將軍援台灣的消息最早由《路透社》於昨天披露。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

NEW: President Biden announced $345 million in military assistance for Taiwan, using an authority from Congress that draws weapons directly from U.S. stockpiles. The U.S. is working to outfit Taiwan with enough military capabilities to deter China. https://t.co/R6xAPV7YXx — The Hill (@thehill) July 28, 2023

美對台3.45億美元軍援，國防部：感謝堅定安全承諾

（中央社）美國總統拜登宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。國防部今天表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾，並指出，總統撥款權（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，但基於台美默契，不評論援助內容。

國防部發言人孫立方少將指出，美國總統拜登宣布，提供台灣3.45億美元軍事援助，國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾。

孫立方說，總統撥款權是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具；台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。不過，對於援助內容，基於台美默契不予評論。

拜登發出備忘錄指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助；不過，備忘錄並未提供清單。

2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨天告訴《中央社》記者，品項尚未公布，但可能以精準彈藥、各式防空飛彈為優先項目，例如刺針、愛國者等美國現貨，或NASAMS（先進地對空防空飛彈系統）。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺