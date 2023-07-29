尼日政變軍人推出國家新領導人，瓦格納稱讚不忘推銷傭兵服務，美表達對遭關押總統堅定支持
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在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員昨（28）日推出衛隊首長、陸軍將軍查尼（Abdourahamane Tchiani）擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。美國國務院今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）向尼日遭罷黜的總統貝佐姆傳達華府「堅定不移」的支持。
尼日政變軍人推出國家新領導人，警告外國勿軍事干預
（中央社）在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員昨（28）日推出衛隊首長、陸軍將軍查尼（Abdourahamane Tchiani）擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。尼日因伊斯蘭聖戰士叛亂打擊，局勢動盪已久。
《法新社》報導，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼昨天出現在國營電視台畫面，說自己是「國家國土保衛委員會（National Council for the Safeguard of the Homeland）主席」。
查尼並說，這場政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」。
尼日總統衛隊將領3天前發動政變，將總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）扣押至今，他們並在前天獲得尼日軍方廣泛支持。
政變軍人昨天也在電視上發表聲明，警告「任何外國軍事干預將衍生負面後果」。
他們表示，「某些達官顯要……正打算要對抗」；他們宣稱，這麼做的結果「只會造尼日人民遭到屠殺，以及一團混亂」。
尼日的前殖民國法國昨天要求政變分子恢復民主選舉出的尼日政府，並表示巴黎不會承認政變政權，稱貝佐姆是尼日「唯一的總統」。
這場政變引起國際社會愈來愈多關切。東非國家肯亞的總統魯托（William Ruto）表示，軍事接管政權對非洲而言是「嚴重倒退」。
歐洲聯盟（EU）則揚言切斷對尼日的援助，並稱政變「嚴重打擊」尼日的「穩定和民主」。
尼日政變，美表達對遭關押總統堅定支持
（中央社）美國國務院今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）向尼日遭罷黜的總統貝佐姆傳達華府「堅定不移」的支持，並警告發動政變拘押貝佐姆的軍方，供尼日的「數億美元援助」恐不保。
尼日本週稍早發生軍事政變，親西方的貝佐姆遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼宣布自己是的新國家領袖。
《法新社》報導，美國國務院發言人米勒（Matt Miller）在聲明中說，貝佐姆遭政變拘押後，即將結束訪問太平洋多個國家行程的布林肯兩天來二度與貝佐姆通話，向他提供美國「堅定不移的支持」。
米勒說，布林肯也讚揚貝佐姆「在促進尼日乃至廣大西非地區安全上所發揮的作用，並表示華府將持續致力於確保尼日全面恢復憲政秩序與民主」。
另在與前尼日領袖依蘇福（Mahamadou Issoufou）的通話中，布林肯對貝佐姆持續遭到拘押表示關切，並表示「確保尼日憲政秩序的談判仍陷入僵局」。
米勒轉述，布林肯告訴依蘇福，他對「拘押貝佐姆的人已威脅到數年來成功合作與（對尼日）數億美元援助感到遺憾」，盼依蘇福繼續為貝佐姆效力。
華府已警告可能暫停與尼日的安全與其他合作；目前約有1000名美軍駐紮尼日。
布林肯也與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）談到尼日局勢，強調飽受極端伊斯蘭武裝份子所苦的尼日「迫切需要努力恢復憲政秩序」。
瓦格納首腦普里戈任稱讚尼日政變，不忘推銷傭兵服務
（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）上月發動兵變未遂後，仍頗為活躍。他昨天稱讚尼日的軍事政變是個「好消息」，還稱願意讓旗下戰士協助維持秩序。
Telegram上一則與瓦格納相關的語音訊息據稱來自普里戈任本人，他在其中未聲稱瓦格納參與政變，但認為尼日軍方「早該（將國家）從西方殖民者手上解放出來」，並似乎有意為旗下戰士可提供的維穩服務進行宣傳。
這條昨晚發布的語音訊息指出：「尼日發生的事情只不過是尼日人民與殖民者的鬥爭。殖民者試圖將自己的生活方式和規範強加在他們身上，讓一切維持在非洲數百年前的狀態。」
「今天，他們實際上是爭得了獨立。毫無疑問，其餘的問題將取決於尼日公民與治理效率，但最重要的是：他們已經擺脫了殖民者。」
疑似是普里戈任的聲音還說：「數千名瓦格納戰士有能力維持秩序並消滅恐怖分子，而且不會允許他們傷害當地居民。」
這條語音訊息是普里戈任和他的手下仍在非洲活躍的最新證據。瓦格納與中非共和國等部分國家仍簽有安全協議，該組織也亟盼繼續擴張。
語音訊息發布之際，Telegram上也發布了至少2張照片，顯示普里戈任在聖彼得堡（St. Petersburg）舉行的俄羅斯－非洲峰會（Russia–Africa Summit）場邊，會見一位非洲政要。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
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百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
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除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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