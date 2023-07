尼日政變軍人推出國家新領導人，瓦格納稱讚不忘推銷傭兵服務，美表達對遭關押總統堅定支持

尼日政變軍人推出國家新領導人,警告外國勿軍事干預

(中央社)在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員昨(28)日推出衛隊首長、陸軍將軍查尼(Abdourahamane Tchiani)擔任國家新領導人,並警告外國切勿軍事介入。尼日因伊斯蘭聖戰士叛亂打擊,局勢動盪已久。

《法新社》報導,自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼昨天出現在國營電視台畫面,說自己是「國家國土保衛委員會(National Council for the Safeguard of the Homeland)主席」。

查尼並說,這場政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」。

尼日總統衛隊將領3天前發動政變,將總統貝佐姆(Mohamed Bazoum)扣押至今,他們並在前天獲得尼日軍方廣泛支持。

政變軍人昨天也在電視上發表聲明,警告「任何外國軍事干預將衍生負面後果」。

他們表示,「某些達官顯要……正打算要對抗」;他們宣稱,這麼做的結果「只會造尼日人民遭到屠殺,以及一團混亂」。

尼日的前殖民國法國昨天要求政變分子恢復民主選舉出的尼日政府,並表示巴黎不會承認政變政權,稱貝佐姆是尼日「唯一的總統」。

這場政變引起國際社會愈來愈多關切。東非國家肯亞的總統魯托(William Ruto)表示,軍事接管政權對非洲而言是「嚴重倒退」。

歐洲聯盟(EU)則揚言切斷對尼日的援助,並稱政變「嚴重打擊」尼日的「穩定和民主」。

尼日政變,美表達對遭關押總統堅定支持

(中央社)美國國務院今天表示,國務卿布林肯(Antony Blinken)向尼日遭罷黜的總統貝佐姆傳達華府「堅定不移」的支持,並警告發動政變拘押貝佐姆的軍方,供尼日的「數億美元援助」恐不保。

尼日本週稍早發生軍事政變,親西方的貝佐姆遭軍方挾持,自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼宣布自己是的新國家領袖。

《法新社》報導,美國國務院發言人米勒(Matt Miller)在聲明中說,貝佐姆遭政變拘押後,即將結束訪問太平洋多個國家行程的布林肯兩天來二度與貝佐姆通話,向他提供美國「堅定不移的支持」。

米勒說,布林肯也讚揚貝佐姆「在促進尼日乃至廣大西非地區安全上所發揮的作用,並表示華府將持續致力於確保尼日全面恢復憲政秩序與民主」。

另在與前尼日領袖依蘇福(Mahamadou Issoufou)的通話中,布林肯對貝佐姆持續遭到拘押表示關切,並表示「確保尼日憲政秩序的談判仍陷入僵局」。

米勒轉述,布林肯告訴依蘇福,他對「拘押貝佐姆的人已威脅到數年來成功合作與(對尼日)數億美元援助感到遺憾」,盼依蘇福繼續為貝佐姆效力。

華府已警告可能暫停與尼日的安全與其他合作;目前約有1000名美軍駐紮尼日。

布林肯也與法國外長柯隆納(Catherine Colonna)談到尼日局勢,強調飽受極端伊斯蘭武裝份子所苦的尼日「迫切需要努力恢復憲政秩序」。

瓦格納首腦普里戈任稱讚尼日政變,不忘推銷傭兵服務

(中央社)俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)創辦人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)上月發動兵變未遂後,仍頗為活躍。他昨天稱讚尼日的軍事政變是個「好消息」,還稱願意讓旗下戰士協助維持秩序。

Telegram上一則與瓦格納相關的語音訊息據稱來自普里戈任本人,他在其中未聲稱瓦格納參與政變,但認為尼日軍方「早該(將國家)從西方殖民者手上解放出來」,並似乎有意為旗下戰士可提供的維穩服務進行宣傳。

這條昨晚發布的語音訊息指出:「尼日發生的事情只不過是尼日人民與殖民者的鬥爭。殖民者試圖將自己的生活方式和規範強加在他們身上,讓一切維持在非洲數百年前的狀態。」

「今天,他們實際上是爭得了獨立。毫無疑問,其餘的問題將取決於尼日公民與治理效率,但最重要的是:他們已經擺脫了殖民者。」

疑似是普里戈任的聲音還說:「數千名瓦格納戰士有能力維持秩序並消滅恐怖分子,而且不會允許他們傷害當地居民。」

這條語音訊息是普里戈任和他的手下仍在非洲活躍的最新證據。瓦格納與中非共和國等部分國家仍簽有安全協議,該組織也亟盼繼續擴張。

語音訊息發布之際,Telegram上也發布了至少2張照片,顯示普里戈任在聖彼得堡(St. Petersburg)舉行的俄羅斯-非洲峰會(Russia–Africa Summit)場邊,會見一位非洲政要。

