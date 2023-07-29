台積電全球研發中心啟用，魏哲家：展現根留台灣決心，王美花：去台化言論可休矣

台積電全球研發中心啟用，魏哲家：展現根留台灣決心

（中央社）台積電全球研發中心昨（28）日啟用，總裁魏哲家表示，研發中心啟用是要向台灣人民展現台積電根留台灣的決心。

魏哲家說，台積電最近應客戶要求在世界各地蓋很多生產線，很努力做本身分內的事情，也聽到關切聲音，質疑台積電把應該在台灣的投資停頓。魏哲家強調「沒有」，全球研發中心啟用就是跟台灣人民展現台積電根留台灣的決心。

魏哲家表示，要向政府多年來的支持與鼓勵表達感謝之意，政府長期在水、電、土地及人才培育給予支持，如果沒有政府的支持，台積電無法有這樣的成績。他強調，台積電對綠能發電、環保會全力以赴，善盡對社會、國家及全世界的責任與義務

他說，台積電有很多生產基地，在台灣很多地方，包括新竹縣市、台中市、台南市及高雄市，因為各地政府讓員工安心快樂工作，才能讓台積電在世界占一席之地。

魏哲家向客戶表示，台積電會繼續努力不懈投資研發，讓客戶發展最佳產品。他並對台積電研發單位表達感謝之意，研發單位在世界是數一數二。

魏哲家還向創辦人張忠謀表達最高的敬意與感謝，他說，在張忠謀30幾年領導下，台積電才能有這樣成就。他表示，張忠謀雖然退休，不過影響力沒有退休。全球研發中心啟用是台積電技術領先的里程碑，希望不會辜負張忠謀的期待。

Photo Credit: 中央社 台積電28日舉行全球研發中心啟用典禮，總裁魏哲家 （右）表示，全球研發中啟用是要向台灣人民展現台 積電根留台灣的決心。

張忠謀：科技企業要技術自主，研發製造應緊密合作

（中央社）台積電創辦人張忠謀昨天出席台積電全球研發中心啟用典禮，他向台積電研發及製造團隊致上敬意，並重提「科技企業必須技術自主」及「研發與製造要緊密合作」兩個觀念。

張忠謀表示，10年來，台積電研發團隊與營運團隊對台積電、半導體及世界經濟有很大的貢獻；同時因為他們做了很大的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「不知應不應該謝謝你們」。

張忠謀說，趁今天這機會重新溫習幾個基本觀念，第一個是科技企業必須技術自主，台灣有很多所謂科技公司卻沒有自主的技術，台積電從一開始就堅持技術自主。

他表示，台積電接受飛利浦的專利權「陽傘」，不是買技術，而是交付相當貴的費用，既保住技術自主權，又享受專利權「陽傘」保護。

張忠謀說，台積電從技術自主到技術領先是漫長的路，幾乎是30年，一直到7奈米才有信心講技術領先；當中又有很巨大工作，就是把研發建立起來，一年研發費用占營收比重8％，已維持20幾年。台積電目前一年研發費用達55億美元，高於麻省理工學院（MIT）全年預算20億美元。

張忠謀表示，另一個觀念是研發與製造密切合作，這是台積電很大的致勝關鍵。他說，營運副總經理王英郎與營運/先進技術暨光罩工程副總經理張宗生好像是雙胞胎，展現研發和製造密切合作。

張忠謀說，研發團隊一直沒有「自己的家」，終於有個家，要恭喜他們。張忠謀回想起英國海軍在19世紀非常厲害，可是一直到20世紀才有海軍部的家，但海軍部大樓成立，英國海軍就開始沒落，他期勉研發團隊「不要走英國海軍那條路」。

Photo Credit: 台積電提供 via 中央社 台積電28日舉行全球研發中心啟用典禮，創辦人張忠 謀親自出席。

台積電全球研發中心啟用，王美花：去台化言論可休矣

（中央社）台積電全球研發中心昨天舉辦啟用典禮，經濟部長王美花表示，台積電的先進技術和主要產能皆留在台灣，是台灣半導體發展的里程碑，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。

王美花昨天出席「台積電全球研發中心啟用典禮」，她於會前受訪表示，台積電研發中心啟用是一個重大的里程碑，代表台積電先進研發和製造產能都留在台灣，技術會不斷突破和創新。

王美花表示，台灣有完整的供應鏈和生態系，以及良好的投資環境、優秀人才以及政府效能，可以打造出台灣獨特的半導體產業。

王美花強調，台積電全球研發中心今天啟用，是台灣半導體產業不斷發展的成果，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。

至於颱風杜蘇芮造成的停電災損，王美花表示，目前初估4萬多戶受影響，主要集中在南高屏地區，以及澎湖、金門等地，台電會盡量找風雨的空檔積極搶修，在最快的時間內復電。

台積電全球研發中心啟用，專家：台灣是先進製程重鎮

（中央社）台積電全球研發中心昨天在竹科舉行啟用典禮，半導體專家分析，這代表台積電仍以台灣作為研發、先進製程和封裝的生產重鎮，台灣對台積電營運扮演重要角色，台灣半導體產業鏈可持續支援台積電朝向更先進製程技術邁進。

台積電全球研發中心昨天上午在新竹科學園區科環路舉行啟用典禮，行政院長陳建仁、台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家、董事長劉德音、經濟部長王美花等親自出席啟用典禮。

張忠謀致詞指出，台積電到7奈米製程技術階段，從以往的技術自主開始取得技術領先；目前台積電研發預算占整體營收比重達8％、年研發預算達55億美元。他期許未來台積電要持續在技術領先，台積電研發和營運團隊密切合作，才是台積電的致勝關鍵。

魏哲家指出，台積電啟用全球研發中心，代表台積電根留台灣的決心，台積電會持續強化綠電使用，並與客戶同步發展新產品。

劉德音表示，台積電全球研發中心要探索2奈米甚至1.4奈米以下先進製程技術，布局包括量子運算和數位計算等高階技術。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受記者採訪表示，儘管台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程將由原訂的2024年底推遲至2025年，但是台積電全球研發中心在台灣啟用，加上台積電CoWoS先進封裝晶圓廠將落腳竹科銅鑼園區，這都是反映目前台積電仍是以台灣作為研發、先進製程和封裝的生產重鎮，也凸顯台灣對於台積電整體營運扮演重要關鍵角色。