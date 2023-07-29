台積電全球研發中心啟用，魏哲家：展現根留台灣決心，王美花：去台化言論可休矣
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台積電全球研發中心昨天舉辦啟用典禮，總裁魏哲家表示，研發中心啟用是要向台灣人民展現台積電根留台灣的決心。經濟部長王美花表示，台積電的先進技術和主要產能皆留在台灣，是台灣半導體發展的里程碑，「過往去台化的言論可以休矣」。
台積電全球研發中心啟用，魏哲家：展現根留台灣決心
（中央社）台積電全球研發中心昨（28）日啟用，總裁魏哲家表示，研發中心啟用是要向台灣人民展現台積電根留台灣的決心。
魏哲家說，台積電最近應客戶要求在世界各地蓋很多生產線，很努力做本身分內的事情，也聽到關切聲音，質疑台積電把應該在台灣的投資停頓。魏哲家強調「沒有」，全球研發中心啟用就是跟台灣人民展現台積電根留台灣的決心。
魏哲家表示，要向政府多年來的支持與鼓勵表達感謝之意，政府長期在水、電、土地及人才培育給予支持，如果沒有政府的支持，台積電無法有這樣的成績。他強調，台積電對綠能發電、環保會全力以赴，善盡對社會、國家及全世界的責任與義務
他說，台積電有很多生產基地，在台灣很多地方，包括新竹縣市、台中市、台南市及高雄市，因為各地政府讓員工安心快樂工作，才能讓台積電在世界占一席之地。
魏哲家向客戶表示，台積電會繼續努力不懈投資研發，讓客戶發展最佳產品。他並對台積電研發單位表達感謝之意，研發單位在世界是數一數二。
魏哲家還向創辦人張忠謀表達最高的敬意與感謝，他說，在張忠謀30幾年領導下，台積電才能有這樣成就。他表示，張忠謀雖然退休，不過影響力沒有退休。全球研發中心啟用是台積電技術領先的里程碑，希望不會辜負張忠謀的期待。
張忠謀：科技企業要技術自主，研發製造應緊密合作
（中央社）台積電創辦人張忠謀昨天出席台積電全球研發中心啟用典禮，他向台積電研發及製造團隊致上敬意，並重提「科技企業必須技術自主」及「研發與製造要緊密合作」兩個觀念。
張忠謀表示，10年來，台積電研發團隊與營運團隊對台積電、半導體及世界經濟有很大的貢獻；同時因為他們做了很大的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「不知應不應該謝謝你們」。
張忠謀說，趁今天這機會重新溫習幾個基本觀念，第一個是科技企業必須技術自主，台灣有很多所謂科技公司卻沒有自主的技術，台積電從一開始就堅持技術自主。
他表示，台積電接受飛利浦的專利權「陽傘」，不是買技術，而是交付相當貴的費用，既保住技術自主權，又享受專利權「陽傘」保護。
張忠謀說，台積電從技術自主到技術領先是漫長的路，幾乎是30年，一直到7奈米才有信心講技術領先；當中又有很巨大工作，就是把研發建立起來，一年研發費用占營收比重8％，已維持20幾年。台積電目前一年研發費用達55億美元，高於麻省理工學院（MIT）全年預算20億美元。
張忠謀表示，另一個觀念是研發與製造密切合作，這是台積電很大的致勝關鍵。他說，營運副總經理王英郎與營運/先進技術暨光罩工程副總經理張宗生好像是雙胞胎，展現研發和製造密切合作。
張忠謀說，研發團隊一直沒有「自己的家」，終於有個家，要恭喜他們。張忠謀回想起英國海軍在19世紀非常厲害，可是一直到20世紀才有海軍部的家，但海軍部大樓成立，英國海軍就開始沒落，他期勉研發團隊「不要走英國海軍那條路」。
台積電全球研發中心啟用，王美花：去台化言論可休矣
（中央社）台積電全球研發中心昨天舉辦啟用典禮，經濟部長王美花表示，台積電的先進技術和主要產能皆留在台灣，是台灣半導體發展的里程碑，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。
王美花昨天出席「台積電全球研發中心啟用典禮」，她於會前受訪表示，台積電研發中心啟用是一個重大的里程碑，代表台積電先進研發和製造產能都留在台灣，技術會不斷突破和創新。
王美花表示，台灣有完整的供應鏈和生態系，以及良好的投資環境、優秀人才以及政府效能，可以打造出台灣獨特的半導體產業。
王美花強調，台積電全球研發中心今天啟用，是台灣半導體產業不斷發展的成果，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。
至於颱風杜蘇芮造成的停電災損，王美花表示，目前初估4萬多戶受影響，主要集中在南高屏地區，以及澎湖、金門等地，台電會盡量找風雨的空檔積極搶修，在最快的時間內復電。
台積電全球研發中心啟用，專家：台灣是先進製程重鎮
（中央社）台積電全球研發中心昨天在竹科舉行啟用典禮，半導體專家分析，這代表台積電仍以台灣作為研發、先進製程和封裝的生產重鎮，台灣對台積電營運扮演重要角色，台灣半導體產業鏈可持續支援台積電朝向更先進製程技術邁進。
台積電全球研發中心昨天上午在新竹科學園區科環路舉行啟用典禮，行政院長陳建仁、台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家、董事長劉德音、經濟部長王美花等親自出席啟用典禮。
張忠謀致詞指出，台積電到7奈米製程技術階段，從以往的技術自主開始取得技術領先；目前台積電研發預算占整體營收比重達8％、年研發預算達55億美元。他期許未來台積電要持續在技術領先，台積電研發和營運團隊密切合作，才是台積電的致勝關鍵。
魏哲家指出，台積電啟用全球研發中心，代表台積電根留台灣的決心，台積電會持續強化綠電使用，並與客戶同步發展新產品。
劉德音表示，台積電全球研發中心要探索2奈米甚至1.4奈米以下先進製程技術，布局包括量子運算和數位計算等高階技術。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受記者採訪表示，儘管台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程將由原訂的2024年底推遲至2025年，但是台積電全球研發中心在台灣啟用，加上台積電CoWoS先進封裝晶圓廠將落腳竹科銅鑼園區，這都是反映目前台積電仍是以台灣作為研發、先進製程和封裝的生產重鎮，也凸顯台灣對於台積電整體營運扮演重要關鍵角色。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號