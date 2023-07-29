嗆民眾「討中共打」惹議，基隆市議員呂美玲退出國民黨，地方傳有意加民眾黨參選立委

嗆民眾「討中共打」惹議，基隆市議員呂美玲退出國民黨

（中央社）國民黨基隆市議員呂美玲日前嗆民眾「你討中共打」的言論，引發爭議。呂美玲昨（28）日晚間宣布退黨，今天將對外說明原因。

基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」，引發爭論。呂美玲昨天坦承失言道歉。

國民黨中央昨天稍早表示，呂美玲的發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

事後，國民黨基隆市黨部主委吳國勝指出，他尚未收到黨中央相關指示，若收到指示後會請呂美玲說明事件經過與原因；如果呂美玲真的有損害國民黨聲譽，一切依照國民黨規定處理。

呂美玲晚間在黨員群組宣布退黨，「各位黨代表，不好意思，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧，感謝。」明天將開記者會對外說明。

吳國勝晚間表示，黨部是否尊重呂美玲的決定，今天將對外說明。

呂美玲有意加入民眾黨？地方黨部尚未接獲訊息

（中央社）基隆市議員呂美玲日前嗆民眾「你討中共打」引發爭議，昨晚宣布退出國民黨。地方傳聞她有意加台灣民眾黨參選基隆市區域立委。民眾黨基隆市黨部今天表示，尚未接獲訊息。

基隆祥豐營區砲彈爆炸，主張彈藥庫應搬遷的呂美玲與市民討論這項議題時，稱「中共不想打你，那是你討打」引發爭論。

呂美玲昨天坦承失言並道歉，宣布退出國民黨，表示今天召開記者會對外說明，但昨晚又臨時取消記者會。

國民黨基隆市黨部回應，尊重呂美玲的決定，將依程序呈報黨中央。

地方目前盛傳，呂美玲退出國民黨後將加入民眾黨參選基隆市區域立委。

近來計畫爭取民眾黨提名、角逐基隆市區域立委選舉的民眾黨前秘書長謝立功昨晚也在臉書（Facebook）發文表示，呂美玲近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對民眾黨的傷害。

《中央社》記者致電呂美玲求證，退出國民黨後是否要加入民眾黨，但呂美玲未接電話。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺