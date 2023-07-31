韓國科學家宣稱找出「超導體」將掀起新工業革命，專家如何解讀？

議題背景

本（7）月27日，新聞報導韓國科學家刊登在未經同儕審核的預印本平台上的兩篇研究，宣稱成功找出室溫常壓的超導體，若經驗證後可實際應用，將帶來科技和工業的重大變革，因此引起眾多的關注和討論。兩篇發布在arXiv預印本平台的研究如下：

台灣科技媒體中心邀請台灣研究超導體的專家依據自身研究經驗發表看法，黃建龍助理教授指出，此結果如果證實為真，商用與消費電子的關鍵元件一旦從半導體換成超導體，「散熱」這個名詞將成為過去式，更能達到永續能源。但王立民教授提醒，仍待進一步更精密的確認在完全零電阻、完全抗磁性的數值。目前韓國團隊研究的樣品裡面所含的超導體比例不高。

根據黃建龍助理教授說明，超導體是一種在特定溫度以下具有零電阻和抗磁性的材料，此溫度稱為超導溫度。科學家在1911年發現第一個超導體元素汞。楊敦弘講座教授舉例超導體的應用，在零電阻的情況下，傳輸電能的導線不會發熱、也不會造成能源的傳輸耗損。王立民教授指出，超導體可廣泛應用於能源、醫學、電子、軍事與交通，如磁浮列車等等。

一起來看看專家怎麼說。

楊弘敦國立中山大學物理系講座教授

2023年07月27日

1. 這次韓國的研究發現為什麼重要，對我們的社會、工業、科技代表了什麼意義？

早年第一次發現的超導現象，都發生在很低溫且需要昂貴液態氦才可能達到的攝氏零下約269度的環境，因此科學家第二個突破目標就是尋找攝氏零下196度的液態氮以上的「高溫」超導體，由於液態氮相對取得容易且較便宜，就可以大幅度的減少成本。

經過約70多年的努力後，真如所願瑞士的科學家們在1986年突破性地發現了高溫超導體，隔年即由華裔科學家發現超越攝氏零下180度的超導體，使瑞士的學者在1987年得到諾貝爾物理獎。可惜的是該類銅氧化物高溫超導體，屬於陶瓷材料，機械性質差、加工不易，應用在工業上的進展緩慢。

因此這次韓國研究團隊發現常壓室溫下超導體的消息一出，受到很大的關注，若能經過證實，真的有可能獲得諾貝爾獎，對物理界及科技產業產生重大的影響。

2. 有許多研究團隊都在找室溫超導體，找到這種特殊的超導體，為什麼困難？最困難的地方是什麼？

產生超導現象的基本物理原理是「量子效應」，由於其間電子的相互作用力相對薄弱，容易受熱擾動（如室溫攝氏25度）的影響甚至破壞超導現象，這也是為什麼難以找到常壓室溫超導體的關鍵。

3. 目前這個預印本的研究結果，有哪些推論和應用上的限制，是我們要謹慎看待的？

從20世紀初，人類第一次發現超導現象以來，尋找室溫超導體，一直是科學家夢寐以求的目標。其實今（2023）年2、3月間美國羅徹斯特大學發表一份研究，宣稱找到在非常高壓下的室溫超導體，而且刊登在國際知名的《自然》期刊上。但至目前為止仍沒有其他團隊可以重複驗證其結果，因此該研究受到極大的質疑與爭議，甚至已被期刊撤稿。

這篇韓國團隊的研究報告也必須經過其他同行的重複驗證，才能確認常壓室溫超導體的發現是真或是假。可幸的是就目前公開的資料來看，製作該材料無需採用特別困難的技術，因此就看未來幾週的時間內能否通過嚴謹地科學驗證及考驗。

4. 超導體是什麼？研究超導體對人類社會最重要的好處是什麼？

超導體有兩個最重要的特性，一個是零電阻，另一個是完全抗磁性。

在零電阻的情況下，傳輸電能的導線不會發熱、也不會造成能源的傳輸耗損。舉例來說，目前最常用的電線導電材料是銅線，在傳輸過程中因有電阻的關係會發熱造成耗損，從台電的數據來看，去年全台平均因輸送電力造成的損失是3.82％（95.79億度）。如果利用超導線就可以大大有效地減少耗損。另外，因零電阻的超導線圈可以通過大電流，而產生高磁場，因此目前實驗或醫學用的核磁共振相關儀器都利用超導磁鐵。

抗磁性則可以產生磁浮現象，用來作為懸空輪軸，以減少摩擦力。雖然現在已經有磁浮列車在商業運轉，但多數仍採用傳統電磁浮技術，若採用超導體來作為磁浮的技術，將可以同時減少能源耗損，並使列車行進時更平穩安靜。

另一個利用超導體薄膜製作的微小器件具有約瑟芬效應，能應用在感測極微小的磁矩信號。可以應用在核磁共振影像儀上，來感測細微的腦波變化。目前功能性核磁共振影像儀，正是研究腦科學的利器。

國立成功大學物理學系助理教授 黃建龍

2023年07月28日

1. 這次韓國的研究發現為什麼重要，對我們的社會、工業、科技代表了什麼意義？

這次韓國的研究團隊所發現的超導體，在室溫常壓下即具有超導性。此結果如果證實為真，將撼動整個人類社會。商用與消費電子的關鍵元件一旦從半導體換成超導體，「散熱」這個名詞將成為過去式，更能達到永續能源。

除此之外，超導體的抗磁特性可以讓它排斥磁鐵的磁力而漂浮，這可以應用在建設高速鐵路的軌道（鋪設強力磁鐵）與列車底部（鋪設超導體）之間。當磁浮產生，列車底部不接觸軌道，也就不產生摩擦力，列車可以有效且輕易地高速移動。

2. 有許多研究團隊都在找室溫超導體，找到這種特殊的超導體，為什麼困難？最困難的地方是什麼？

最困難的地方是科學家尚未掌握室溫超導的成因。既然無法解釋，也就無法知道製造出室溫超導體的方法。大部分的時候，科學家們都是意外地發現具有高超導溫度的超導體，絕非按圖索驥而成。