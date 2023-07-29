全球熱浪：G20討論減少碳排目標仍無結論，美觀測北大西洋海平面溫度攝氏24.9度創新高
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一名印度官員表示，20國集團中的已開發國家要求減少溫室氣體排放，將全球暖化限制在攝氏1.5度以內。但發展中國家反對，他們認為，減排目標將限制發展中國家發展基礎設施和成長的能力。
全球多地掀熱浪，G20討論減少碳排目標仍無結論
（中央社）20國集團（G20）主要成員昨（28）日在印度清奈（Chennai）結束為期3天的氣候與環境會議，但未能就減少危險溫室氣體排放的具體目標達成結論。
《路透社》報導，加上這次會議，已有一連串國際會議在減排問題上都未獲結論。科學家數天前再次警告，人類引起的氣候變遷，在近日北美、歐洲和中國的極端熱浪中，發揮了「完全壓倒性」作用。
這次會後發布的文件顯示，成員國之間仍存歧見，已開發國家希望「在2025年之前減少溫室氣體排放，2035年之前達成排放水準比2019年減少60％」。
文件顯示，20國集團成員在會中未能就碳預算耗盡、歷史排放量、淨零目標，以及支持發展中國家融資等議題達成一致意見。
20國集團領袖會議將於9月在新德里舉行，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）也將於12月在阿拉伯聯合大公國召開，這場在清奈舉行的會議被視為全球大型污染國先一步採取具體行動的機會。
一名印度官員表示，20國集團中的已開發國家要求減少溫室氣體排放，將全球暖化限制在攝氏1.5度以內。但發展中國家反對，他們認為，減排目標將限制發展中國家發展基礎設施和成長的能力。
歐洲代表團成員說，中國和石油資源豐富的沙烏地阿拉伯放棄在這次20國集團會談中作出承諾。
歐洲聯盟環境專員說，20國集團成員國在面對氣候變遷的承諾上「毫無進展」。
一週前，由於一些化石燃料生產國反對，20國集團的主要經濟體也在逐步減少化石燃料的問題上意見分歧。
美觀測北大西洋海平面溫度創新高，達攝氏24.9度
（中央社）根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）昨天公布的初步數據，北大西洋海平面溫度創下新高紀錄，達到攝氏24.9度。
美國國家海洋暨大氣總署自1980年代初期開始追蹤此數據，旗下國家環境資訊中心（National Centers for Environmental Information）科學家殷勳剛（Xungang Yin，譯音）告訴《法新社》：「根據我們的分析，北大西洋的平均海平面溫度（本月26日）創下新高紀錄，達到攝氏24.9度。」
這樣的紀錄特別令人驚訝，因為北大西洋通常是在9月初達到最高溫度，今年卻提早飆到最高溫。
殷勳剛說，前一個高溫紀錄是在2022年9月創下，為攝氏24.89度，北大西洋海平面溫度「預料將持續攀升直到8月」，且「極有可能」再度打破紀錄。
他又說，攝氏24.9度的新高紀錄，「比1982年到2011年紀錄到的30年氣候平均值高出1度多」。
冬季過後，北大西洋自3月起開始變暖。今年3月過後，北大西洋水溫普遍都比前些年溫暖，最近數週的差異更加明顯。
由於人類排放溫室氣體，全球海水受氣候變遷影響而變暖，北大西洋成為此一現象的象徵性觀察點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航