美參議院共和黨領袖麥康諾記者會突僵住21秒，凸顯美國政壇高齡化現象
我們想讓你知道的是
81歲的麥康諾26日在一場國會記者會上說到一半突然愣住，一動也不動地於麥克風前站了約21秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開。他之後重回現場，告訴記者「我很好」，然後就各種政治議題回答提問。這段插曲令外界擔憂他的健康狀況，尤其他今年3月才剛跌倒出現腦震盪而住院。
麥康諾健康令人憂，仍維持美參院共和黨領袖職務
（中央社）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的發言人今（29）日表示，麥康諾計劃維持領袖現職到2024年大選。他2天前和記者說話時突然僵住約21秒，健康情況令人憂心。
《路透社》報導，這名發言人表示：「他計劃把任期做滿，這是他們（共和黨籍議員）以壓倒性票數選他出來做的事。」不過，發言人並未提到麥康諾對2025年1月展開的下屆國會有何計畫。高齡81歲的麥康諾目前的6年任期到2026年屆滿。
國會才剛展開漫長的夏季休會，參議員們預計於9月5日重返議場。屆時，參眾兩院議員將在9月30日的期限前，就12項複雜法案達成共識，以在10月1日開始的新一個財政年度為政府提供資金。
包括麥康諾在內的國會民主黨與共和黨4大領袖通常在這過程中扮演關鍵角色，因為他們會一起試圖避免部分政府機構因缺乏資金而關閉。
麥康諾的共和黨同僚將致力在明年大選中奪回參院多數優勢，屆時民主黨籍現任總統拜登與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）也可能再度對決。川普目前在共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先其他競爭者。
美國史上任期最長的參院政黨領袖麥康諾26日召開例行記者會時，一度「凍結」長達21秒，整個人僵在原地、目光呆滯看向前方，直到同僚發現不對勁上前問候，才被帶去旁邊休息。
麥康諾今（2023）年3月8日在華府一場晚宴上被絆倒，被送往醫院接受腦震盪治療，有一段時間未深入參與參院事務。他也因輕微肋骨骨折住進復健機構，4月才重返參院。
美國政壇不少大人物都年事已高，80歲的拜登（Joe Biden）正競選連任，參議員平均年齡也在64歲以上。
路透社／易普索（Reuters / Ipsos）去年11月民調顯示，約61％的過半數美國民眾非常擔心或有點關切國會議員年紀太大，無法代表美國人民。
拜登、麥康諾顯露老態，凸顯美國政壇高齡化現象
（中央社）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾本週在國會主持記者會時突然僵住，令人再次體認到美國政壇大老們的年齡，比起其他民主國家的許多領導人都還年長得多。
《路透社》報導，現年80歲的拜登是白宮有史以來最老的總統，比起皮尤研究中心（Pew Research Center）分析的世界各國領導人年齡中位數62歲，還要大上將近20歲。
雖然拜登比目前最年長的國家領導人、90歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）還年輕，但他已老得可以當智利總統博里奇（Gabriel Boric）或上個月下台的前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的祖父，這兩人都年僅37歲。
不過，拜登還是比美國國會的某幾位成員來得年輕。
81歲的麥康諾26日在一場國會記者會上說到一半突然愣住，一動也不動地於麥克風前站了約21秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開。他之後重回現場，告訴記者「我很好」，然後就各種政治議題回答提問。
這段插曲令外界擔憂他的健康狀況，尤其他今年3月才剛跌倒出現腦震盪而住院。
參議院另有3人比麥康諾年長，包括89歲的共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）、89歲的民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein）及81歲的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。
其他許多議員也已經70多歲。政治分析網站FiveThirtyEight指出，美國參議院目前的參議員年齡中位數是65.3歲，創史上最高齡紀錄；相較之下，美國全部人口的年齡中位數僅有38.8歲。
根據「國際國會聯盟」（Inter-Parliamentary Union）統計，美國參議員的平均年齡為64歲，在全球所有國會機構中排名第7高，甚至高於有更高齡人口的日本、義大利和希臘。
拜登的高齡也令外界質疑他是否應該競選連任總統。他最近才在講台上被沙包絆倒、走路時小心翼翼，而且經常失言。
拜登在2024年總統大選可能對決現年77歲的前美國總統川普。《路透社》民調則顯示，許多美國民眾認為這兩人都太老，不應該競選總統。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購