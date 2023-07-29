美參議院共和黨領袖麥康諾記者會突僵住21秒，凸顯美國政壇高齡化現象

麥康諾健康令人憂，仍維持美參院共和黨領袖職務

（中央社）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的發言人今（29）日表示，麥康諾計劃維持領袖現職到2024年大選。他2天前和記者說話時突然僵住約21秒，健康情況令人憂心。

《路透社》報導，這名發言人表示：「他計劃把任期做滿，這是他們（共和黨籍議員）以壓倒性票數選他出來做的事。」不過，發言人並未提到麥康諾對2025年1月展開的下屆國會有何計畫。高齡81歲的麥康諾目前的6年任期到2026年屆滿。

國會才剛展開漫長的夏季休會，參議員們預計於9月5日重返議場。屆時，參眾兩院議員將在9月30日的期限前，就12項複雜法案達成共識，以在10月1日開始的新一個財政年度為政府提供資金。

包括麥康諾在內的國會民主黨與共和黨4大領袖通常在這過程中扮演關鍵角色，因為他們會一起試圖避免部分政府機構因缺乏資金而關閉。

麥康諾的共和黨同僚將致力在明年大選中奪回參院多數優勢，屆時民主黨籍現任總統拜登與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）也可能再度對決。川普目前在共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先其他競爭者。

美國史上任期最長的參院政黨領袖麥康諾26日召開例行記者會時，一度「凍結」長達21秒，整個人僵在原地、目光呆滯看向前方，直到同僚發現不對勁上前問候，才被帶去旁邊休息。

麥康諾今（2023）年3月8日在華府一場晚宴上被絆倒，被送往醫院接受腦震盪治療，有一段時間未深入參與參院事務。他也因輕微肋骨骨折住進復健機構，4月才重返參院。

美國政壇不少大人物都年事已高，80歲的拜登（Joe Biden）正競選連任，參議員平均年齡也在64歲以上。

路透社／易普索（Reuters / Ipsos）去年11月民調顯示，約61％的過半數美國民眾非常擔心或有點關切國會議員年紀太大，無法代表美國人民。

Maybe it's time for some new people?



Mitch McConnell stops talking and has to be escorted away.



Mitch McConnell 81

Joe Biden 80

Nancy Pelosi 83

Maxine Waters 84

Chuck Grassley 89

Dianne Feinstein 90

Klaus Schwab 85

George Soros 92



🔊



pic.twitter.com/Xrks3ZycIp — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 26, 2023

拜登、麥康諾顯露老態，凸顯美國政壇高齡化現象

（中央社）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾本週在國會主持記者會時突然僵住，令人再次體認到美國政壇大老們的年齡，比起其他民主國家的許多領導人都還年長得多。

《路透社》報導，現年80歲的拜登是白宮有史以來最老的總統，比起皮尤研究中心（Pew Research Center）分析的世界各國領導人年齡中位數62歲，還要大上將近20歲。

雖然拜登比目前最年長的國家領導人、90歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）還年輕，但他已老得可以當智利總統博里奇（Gabriel Boric）或上個月下台的前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的祖父，這兩人都年僅37歲。

不過，拜登還是比美國國會的某幾位成員來得年輕。

81歲的麥康諾26日在一場國會記者會上說到一半突然愣住，一動也不動地於麥克風前站了約21秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開。他之後重回現場，告訴記者「我很好」，然後就各種政治議題回答提問。

這段插曲令外界擔憂他的健康狀況，尤其他今年3月才剛跌倒出現腦震盪而住院。

參議院另有3人比麥康諾年長，包括89歲的共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）、89歲的民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein）及81歲的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

其他許多議員也已經70多歲。政治分析網站FiveThirtyEight指出，美國參議院目前的參議員年齡中位數是65.3歲，創史上最高齡紀錄；相較之下，美國全部人口的年齡中位數僅有38.8歲。

根據「國際國會聯盟」（Inter-Parliamentary Union）統計，美國參議員的平均年齡為64歲，在全球所有國會機構中排名第7高，甚至高於有更高齡人口的日本、義大利和希臘。

拜登的高齡也令外界質疑他是否應該競選連任總統。他最近才在講台上被沙包絆倒、走路時小心翼翼，而且經常失言。

拜登在2024年總統大選可能對決現年77歲的前美國總統川普。《路透社》民調則顯示，許多美國民眾認為這兩人都太老，不應該競選總統。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺