站在人機的分水嶺，AI是便利工具還是人類危機？
我們想讓你知道的是
許多從事行政工作的讀者看到這裡也許會很驚訝，「這不就是我的日常工作內容嗎？」沒有錯，ChatGPT正在從「網路工具」進化為「虛擬員工」，AI對於各產業都有不小的衝擊，與以往的科技革新不同，AI的發展並不止於「便利」，更可以讓人們跳過「學習」直接獲得相似的成果。
文：王建輝
「人腦與電腦的對抗」這一話題進入大眾視野，最早是從2016年Google所開發的AlphaGo與韓國職業棋士李世乭的對戰開始，這場世紀大戰最終由AlphaGo 以4：1的成績獲得勝利，人工智慧取得壓倒性的四勝意味著AI技術的進步與成熟。李世乭所拿下的一勝也被認為在電腦面前，人類還是有與之一戰的實力。
但隨著時間的流逝，AI技術也在以飛快的速度進步，當時間來到2022年11月OpenAI公開了話題與爭議不斷的ChatGPT。ChatGPT可以根據輸入的指令自動生成對應的文字（劇本、歌曲、企劃等），還有編寫和除錯電腦程式的能力。
最近OpenAI推出Code Interpreter功能讓ChatGPT擁有更強大的「辦公」能力，該功能最受矚目的地方就是可以直接上傳檔案，只要下達指令AI就可以根據檔案內容修改或統整成符合指令的成品。例如，上傳一份EXCEL後就可以下達指令讓AI將內容修改成自己想要的格式，或是將檔案數據輸出成圖表並進行商業分析。
許多從事行政工作的讀者看到這裡也許會很驚訝，「這不就是我的日常工作內容嗎？」沒有錯，ChatGPT正在從「網路工具」進化為「虛擬員工」，AI對於各產業都有不小的衝擊，與以往的科技革新不同，AI的發展並不止於「便利」，更可以讓人們跳過「學習」直接獲得相似的成果。
AI繪圖奪得冠軍
2022年8月美國科羅拉多州博覽會公布「數字藝術」類別的獲獎者，由遊戲設計師艾倫（Jason M. Allen）的作品「太空歌劇院」（Space Opera Theater）奪冠，該作品使用AI圖片生成器「Midjourney」所製。該生成器只要輸入關鍵字後即可依照指令生成符合條件的作品，讓沒學過電腦繪圖的外行人也可以做出一張張精彩絕倫的作品。
雖然艾倫在事後稱使用AI作畫其實沒有外界想像的那麼容易，要做出滿意的成品，必須輸入各種關鍵字，不斷排列組合，但這一解釋還是難以讓其他參賽者接受。
大家普遍認為，美術比賽不只看最終的成品，製作過程中所運用到的技巧與投入的心力也是重點，使用AI繪圖就算需要長時間的調整，但還是沒有把心力花在「畫畫」之上。
遊戲設計師艾倫（Jason M. Allen）的作品「太空歌劇院」（Space Opera Theater）：
攝影何需相機
Sony世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）一直都是攝影類的重要獎項，但在2023年的得獎名單中卻引發爭議，原因是得獎的作品《電工》（The Electrician）其實是由Open AI的「DALL·E 2」繪圖程式生成的圖像，該作品的作者在獲獎當天即公開自己的作品「並非照片而是圖像」，並拒領獎項。
當AI繪圖的精細程度直逼照片時，不得不讓人重新思考何謂創作，其實AI的本質就是通過大量的數據，尋找出最符合條件的排列組合或結果，這也就意味著只要數據庫夠龐大，即使沒有相機也可以做出一張搏人眼球的照片。
Sony世界攝影大獎得獎作品《電工》（The Electrician）：
以前人們常說：「人腦與電腦最大的差別在於藝術與創作」，但近年來AI獲得藝術類獎項的新聞層出不窮，現在許多比賽都明文禁止使用人工智慧工具，防止AI入侵將是一場曠日持久的拉鋸戰，即便有能夠識別AI創作的軟體，人工智慧也可以通過改良演算法或是擴增數據庫來打造出更優秀或是更像「人」的作品。
目前隨著AI技術的運用與普及，各國政府及民眾也有許多看法。
日本目前的AI現狀
2023年4月神奈川縣橫須賀市政府宣布，針對ChatGPT執行市政公務的部分將進行為期一個月的測試。7月北海道當別町也開始評估AI導入的可行性，當地職員表示「運用ChatGPT後工作效率提升到令人不敢相信的地步」，對於AI導入的試驗將持續到今年9月，並且期望在10月時能正式導入。
2023年7月27日據日媒報導，OpenAI的大股東微軟公司，將向日本政府提供人工智慧軟體ChatGPT的技術，用來分析文書，包括製作答覆國會議員質詢的草稿。針對AI技術部分，日本首相岸田文雄表示「計算資源和數據是關鍵」並會開始著手日本國內的AI環境打造。
大阪大學的石黑浩教授，作為世界級機器人權威，在今年6月接受訪問時表示「今後ChatGPT可能在商業領域中帶來大變，在這時刻日本應該將其列作國策，打造日本版GPT」，認為如果將機器人裝載ChatGPT會讓機器人的對答更接近人類，如此機器人將成為人類不可或缺的夥伴。
AI對好萊塢的衝擊
目前好萊塢正面臨史上最大罷工，超過16萬人響應，好萊塢目前處於停擺狀態，除了抗議好萊塢長久以來的收入差距問題以及串流平台的分潤方式外，對於AI帶來的衝擊也是主軸。
演員們擔心片商運用自己的肖像數據打造AI分身，這意味著如果不善加管制，以後片商只要使用AI技術，演員們即使沒有參與演出，也可以進行作品拍攝，此事一但成真，將扼殺許多演員的工作機會，更衝擊著整個影視產業的未來，以後演員們參與一次演出之後所有鏡頭，都可以直接被AI替換上，這可能導致一名演員儘管出鏡多部作品，但只會取得一次片酬。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。